Netflix ma 6 seriali podobnych do Lalki. Są nawet ostrzejsze

Szum, który ma miejsce wokół "Lalki", jest naturalny i oczywisty - mamy bowiem do czynienia ze świętością polskiej literatury, której dotykanie się przez twórców zwykle jest określane jako ryzykowne. Netflix w ostatnim czasie nieraz udowadniał, że ma pokusę przenoszenia na ekran tego, co ma status klasyka, ale przede wszystkim - interesuje go świat arystokracji, tworzących ją ludzi, także tych, którzy znajdują się poza klasą bogatych i wpływowych, a także uczuć rodzących się w epoce spętanej określonymi konwenansami. Wybraliśmy 6 seriali, które dla fanów tego typu twórczości, powinny być na liście zatytułowanej "do obejrzenia".

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Lalka - 6 podobnych seriali. Od nowych hitów po klasyki

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Bridgertonowie

Lata emisji: 2020-

Liczba sezonów: 4

Twórcy: Chris van Dusen, Shonda Rhimes, Julia Quinn

Obsada: Luke Thompson, Jonathan Bailey, Yerin Ha, Hannah Dodd, Claudia Jessie

Niech rzuci kamieniem ten, kto od pierwszych scen "Lalki" nie miał skojarzeń z "Bridgertonami" - grana muzyka, tour po pokojach, wytyczne dla służby mającej pracować dla kapryśnej arystokratki. Brzmi znajomo. Liczę, że fandom tego serialu przyjmie serial Pawła Maślony z otwartymi ramionami i umysłami. Obie produkcje łączy poruszanie się bohaterów w różnych klasach społecznych, bycie zależnym od wizerunku w społeczeństwie, a także przeplatanie się sfery uczuciowej z arystokratycznym autorytetem (lub jego brakiem).

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Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Domek na prerii

Lata emisji: 2026-

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Rebecca Sonnenshine

Obsada: Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey, Skywalker Hughes, Warren Christie

Kolejny dowód na to, że Netflix nie tylko chce nadawać nowe życie klasykom opartym na literaturze, ale również ma na nie pomysł. W "Domku na prerii" poznajemy historię rodziny Ingallsów - Charlesa (Luke Bracey), Caroline (Crosby Fitzgerald), oraz ich córek: Laury (Alice Halsey) i Mary (Skywalker Hughes). Opuszczają oni swój dom, celem osiedlenia się na otwartych równinach Kansas, a konkretniej w budującym się mieście zwanym Independence. Choć Caroline ma wątpliwości, Charles wierzy, że ten wielki krok pozwoli im rozpocząć nowe, spokojne życie na prerii. Tam, gdzie pojawia się próba normalnego, pełnego miłości życia, tam zaczynają się pojawiać problemy z pieniędzmi i władzą nad ziemią.

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Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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Duma i uprzedzenie

Lata emisji: 1995

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Andrew Davies, Simon Langton

Obsada: Colin Firth, Jennifer Ehle, Alison Steadman, Adrian Lukis

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Klasyk nad klasyki, jeśli chodzi o przenoszenie na ekran twórczości Jane Austen. To brytyjski miniserial, który liczy sobie już ponad 30 lat, a zdaje się, że nie starzeje się tak źle. Centralną postacią tej produkcji jest Elisabeth Bennet (Ehle) - młoda, skromna i inteligentna panna, będąca jedną z pięciu sióstr i córek pana Benneta. Wkrótce, do malowniczego Netherfield przybywa przystojny i bogaty Charles Bingley z zamiarem osiedlenia się tam na stałe. Matka dziewcząt dostrzega w tym zdarzeniu szansę na zamążpójscie dla którejś z córek, a w międzyczasie Elisabeth nawiązuje coraz bliższą relację z Fitzwilliamem Darcym (Firth). Warto zaznaczyć, że w grudniu tego roku doczekamy się od Netfliksa nowej adaptacji "Dumy i uprzedzenia" z Emmą Corrin, Jackiem Lowdenem, Olivią Colman, Rufusem Sewellem, Darylem McCormackiem, Louisem Partridgem i Fioną Shaw w obsadzie.

Serial dostępny do obejrzenia na Canal+.

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Cesarzowa Sisi

Lata emisji: 2022-

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Scarlett Lacey, Jochen Laube, Florian Micoud Cossen

Obsada: Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan

O cesarzowej Sisi opowiedziało już wielu twórców zarówno filmów, jak i seriali. Ten jest kolejnym kamyczkiem do stosu. "Cesarzowa..." również opiera się na motywach takich jak miłość, potęga, rodzinne zależności, a wszystko to osadzone w dawnej epoce. Elżbieta "Sisi" (Lingnau) spotyka Franciszka Józefa (Froissant), cesarza Austrii, odurzająca miłość młodej pary całkowicie zaburza strukturę władzy na wiedeńskim dworze. Po ślubie młodziutka cesarzowa ma przeciwko sobie nie tylko swoją teściową, żądną władzy Zofię, ale także brata Franciszka, Maksymiliana, który sam pragnie tronu (oraz głównej bohaterki). Sisi tym samym staje się główną rozgrywającą w walce nie tylko o władzę, ale i własną niezależność.

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Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Arystokraci

Lata emisji: 2025-

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Neha Sharma, Rangita Pritish Nandy

Obsada: Bhumi Pednekar, Ishaan Khatter, Sakshi Tanwar

Aviraaj Singh (Khatter) to następca królewskiego tronu Morpuru, któremu dnie upływają na grze w polo i szalonych imprezach. Mężczyzna, który prezentuje dość luźne podejście do życia, poznaje wiecznie spiętą, zabieganą i ambitną prezeskę Sophię Kanmani Shekhar (Pednekar). Wspomniana dwójka z czasem niechętnie zbliża się bowiem do siebie, by uratować nawzajem własne skóry - w jego przypadku mowa o ocaleniu jego dysfunkcjonalnej rodziny przed finansową ruiną, jej zaś chodzi o ochronę startupu przed zakusami zachłannych bankierów inwestycyjnych. Skądś znamy zderzające się światy arystokracji i kapitalizmu, prawda?

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Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

Muzeum niewinności

Lata emisji: 2026

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Zeynep Gunay Tan, Ertan Kurtulan

Obsada: Selahattin Pasali, Eylul Kandemir, Oya Unustasi

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Na sam koniec nie mogło zabraknąć tureckiego melodramatu. Ten serial to ekranizacja kultowej powieści Orhana Pamuka. "Muzeum..." przenosi widzów do Stambułu lat 70., gdzie zakazana miłość przeradza się w trwającą całe życie podróż obsesji i tęsknoty. To historia Kemala (Pasali), pochodzącego z zamożnej stambulskiej rodziny, i jego ubogiej, dalekiej kuzynki Füsun (Kandemir). Targany uczuciami Kemal jest gotów na wszystko dla miłości i zaczyna...zbierać przedmioty należące do ukochanej.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.