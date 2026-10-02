Uwielbiany serial od twórcy Yellowstone wraca. Będą zmiany w obsadzie
"Landman: Negocjator" wraca z 3. sezonem i wszystko wskazuje na to, że fani w końcu zobaczą najbardziej amerykański serial Taylora Sheridana. Nie obejdzie się jednak bez zmian - według doniesień nową odsłonę produkcji odcinkowej czekają istotne roszady w obsadzie.
Pozycją w portfolio Sheridana, która zachwyciła widzów, jest "Landman: Negocjator". Produkcja oparta o podcast "Boomtown" koncentruje się na pracownikach naftowych i nieokrzesanych miliarderach. To właśnie z ich perspektyw serial opowiada o przewrocie, mającym zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.
Produkcja odcinkowa zadebiutowała jesienią 2024 roku. Rok później widzowie mogli zobaczyć również 2. sezon. Wiadomo już, że twórcy nie utrzymają tempa, jeśli chodzi o 3. sezon. Według wcześniejszych prognoz produkcja powinna była pojawić się w SkyShowtime w okolicach listopada 2026 roku, ale to się nie wydarzy - "Landman" zaliczył spore opóźnienie i zdjęcia jeszcze trwają. Oznacza to, że 3. sezon zadebiutuje dopiero w 2027 roku. To jednak nie jedyna zmiana związana z serialem.
Landman: Negocjator - zmiany w obsadzie 3. sezonu
Serwis Variety potwierdził, że w obsadzie 3. sezonu "Landmana" zajdą istotne zmiany. Do stałej obsady serialu awansowało bowiem 4 aktorów, w tym: Colm Feore (jako Nate), Mustafa Speaks (jako Boss), Bobbi Salvor Menuez (jako Paigyn) oraz Francesca Xuereb (jako Cheyenne).
Do obsady powrócą również Billy Bob Thornton (w roli głównej) oraz: Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter, Sam Elliott, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Pauline Chavez, Kayla Wallace, Marke Collie i James Jordan.
Interesującą informacją podzielono się również na początku września. Ujawniono, że do 3. sezonu "Landmana" dołączy Michael Kelly, który jest dobrze znany widzom produkcji Sheridana - obecnie można go oglądać w serialu "Special Ops: Lioness", gdzie wciela się w Byrona Westfielda. W "Landmanie" ma natomiast zagrać Williama Crocketta, jednego z głównych bohaterów. Postać jest szefem największej na świecie firmy zajmującej się zarządzaniem w branży naftowej.
Zdjęcia do 3. sezonu będą realizowane w Fort Worth w Teksasie.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.