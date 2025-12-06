Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci

Ładowanie...

"Landman: Negocjator" to najnowszy serial od SkyShowtime, na który koniecznie muszą zerknąć fani "Yellowstone" - jest to bowiem produkcja, autorstwa Taylora Sheridana we współpracy z Christianem Wallace'em. Jej akcja osadzona jest w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu, a sam serial oparty jest o podcast "Boomtown". Jego bohaterami są pracownicy naftowi i nieokrzesani miliarderzy, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

REKLAMA

Landman: Negocjator przedłużony na 3. sezon. Kiedy premiera?

Premierowa odsłona produkcji zadebiutowała w połowie listopada 2024 r. Finał widzowie mogli natomiast obejrzeć w styczniu tego roku. Na nowe przygody Tommy'ego Norrisa (Billy Bob Thornton) nie musieli jednak czekać aż tak długo, bo mniej, niż rok. 2. sezon wpadł do serwisu SkyShowtime dopiero co - 21 listopada.

Jego emisja wciąż trwa, co oznacza, że twórcy ogłosili przedłużenie serialu na 3. sezon bardzo szybko. W momencie pisania tego artykuły zadebiutowały dopiero 3 odcinki. Produkcja będzie składać się z 10 odcinków, a ostatni zadebiutuje 23 stycznia 2026 r.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje 3. sezon, w końcu poprzednia odsłona wciąż trwa. Biorąc jednak pod uwagę mniej niż roczny odstęp czasu między pierwszymi dwoma sezonami, a także to, że twórcy już ogłosili nowe odcinki, być może zdjęcia do kolejnej odsłony już trwają. Oznacza to, że widzowie wcale nie będą musieli na nie długo czekać. Można zatem przypuszczać, że 3. sezon zadebiutuje pod koniec 2027 r., czyli około rok od finału 2. sezonu.

W 2. sezonie Tommy Norris coraz bardziej zbliża się do punktu krytycznego - z ziemi wyłania się nie tylko ropa naftowa, ale również skrzętnie skrywane tajemnice. Jednocześnie zaczyna odczuwać coraz większą presję ze strony M-Tex Oil, Cami Miller (Demi Moore) i swoich bliskich. Sprawia to, że przetrwanie w Zachodnim Teksasie staje się coraz bardziej brutalne, aż w końcu czara goryczy się przeleje.

Obejrzyj serial Landman: Negocjator Landman: Negocjator SkyShowtime

REKLAMA

Więcej o serialach Taylora Sheridana czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 06.12.2025 10:08

Ładowanie...