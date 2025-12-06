Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci

"Landman: Negocjator" wraca. Uwielbiana produkcja stworzona przez Taylora Sheridana, która z miejsca stała się hitem, została przedłużona na 3. sezon. Informacja pojawiła się niedługo po premierze najnowszej odsłony, co oznacza, że twórcy są pewni sukcesu.

Anna Bortniak
landman negocjator 3 sezon powrot skyshowtime
REKLAMA

"Landman: Negocjator" to najnowszy serial od SkyShowtime, na który koniecznie muszą zerknąć fani "Yellowstone" - jest to bowiem produkcja, autorstwa Taylora Sheridana we współpracy z Christianem Wallace'em. Jej akcja osadzona jest w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu, a sam serial oparty jest o podcast "Boomtown". Jego bohaterami są pracownicy naftowi i nieokrzesani miliarderzy, którzy spowodowali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

REKLAMA

Landman: Negocjator przedłużony na 3. sezon. Kiedy premiera?

Premierowa odsłona produkcji zadebiutowała w połowie listopada 2024 r. Finał widzowie mogli natomiast obejrzeć w styczniu tego roku. Na nowe przygody Tommy'ego Norrisa (Billy Bob Thornton) nie musieli jednak czekać aż tak długo, bo mniej, niż rok. 2. sezon wpadł do serwisu SkyShowtime dopiero co - 21 listopada.

Jego emisja wciąż trwa, co oznacza, że twórcy ogłosili przedłużenie serialu na 3. sezon bardzo szybko. W momencie pisania tego artykuły zadebiutowały dopiero 3 odcinki. Produkcja będzie składać się z 10 odcinków, a ostatni zadebiutuje 23 stycznia 2026 r.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie zadebiutuje 3. sezon, w końcu poprzednia odsłona wciąż trwa. Biorąc jednak pod uwagę mniej niż roczny odstęp czasu między pierwszymi dwoma sezonami, a także to, że twórcy już ogłosili nowe odcinki, być może zdjęcia do kolejnej odsłony już trwają. Oznacza to, że widzowie wcale nie będą musieli na nie długo czekać. Można zatem przypuszczać, że 3. sezon zadebiutuje pod koniec 2027 r., czyli około rok od finału 2. sezonu.

W 2. sezonie Tommy Norris coraz bardziej zbliża się do punktu krytycznego - z ziemi wyłania się nie tylko ropa naftowa, ale również skrzętnie skrywane tajemnice. Jednocześnie zaczyna odczuwać coraz większą presję ze strony M-Tex Oil, Cami Miller (Demi Moore) i swoich bliskich. Sprawia to, że przetrwanie w Zachodnim Teksasie staje się coraz bardziej brutalne, aż w końcu czara goryczy się przeleje.

Obejrzyj serial Landman: Negocjator
SkyShowtime
Landman: Negocjator
SkyShowtime
REKLAMA

Więcej o serialach Taylora Sheridana czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
06.12.2025 10:08
Tagi: SkyShowtimeTaylor Sheridan
Najnowsze
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
15:54
Co to za filmy, które ogląda George Clooney w Jay Kelly? Miła niespodzianka
Aktualizacja: 2025-12-05T15:54:49+01:00
14:10
Netflix nie kupi całego Warnera. To, co wybrał, zmieni go w potwora
Aktualizacja: 2025-12-05T14:10:39+01:00
12:55
Jay Kelly to film, jakiego na Netfliksie brakowało. Będę o nim długo myślał
Aktualizacja: 2025-12-05T12:55:58+01:00
11:13
Tak wygląda Rycerz Siedmiu Królestw. Spin-off Gry o tron z datą premiery
Aktualizacja: 2025-12-05T11:13:19+01:00
10:20
Aktor z Mortal Kombat nie żyje. Grał w wielu kultowych produkcjach
Aktualizacja: 2025-12-05T10:20:06+01:00
9:52
Eurowizję opuszczają aż 4 kraje. Czy ten konkurs w ogóle ma sens?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:52:31+01:00
9:02
Netflix wygrywa bitwę o Warner Bros. Co to oznacza dla widzów HBO Max?
Aktualizacja: 2025-12-05T09:02:16+01:00
7:55
"Jedyna" nie bierze jeńców. 6. odcinek pokazał więcej, niż powinien
Aktualizacja: 2025-12-05T07:55:28+01:00
19:34
Czy będą nowe Listy do M.? Widzowie czekają na 7. część
Aktualizacja: 2025-12-04T19:34:00+01:00
18:05
Kiedy kolejne odcinki The Mighty Nein? Świetny serial fantasy jest długi
Aktualizacja: 2025-12-04T18:05:00+01:00
17:46
Nocny agent wraca. 3. sezon już zaraz na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:46:29+01:00
16:33
Gdzie obejrzeć Kevina samego w domu? Nie tylko online - będzie emisja w TV
Aktualizacja: 2025-12-04T16:33:29+01:00
15:25
Netflix: daje "Miłość w prezencie". Ja: no, nareszcie trafiony prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T15:25:05+01:00
14:21
Masłowska atakuje Helenę Englert. Kanapki lepiej z serem niż z hajsem
Aktualizacja: 2025-12-04T14:21:06+01:00
13:59
Z Odrzuconymi Netfliksa stało się coś dziwnego. Synowie Anarchii nie przyjadą
Aktualizacja: 2025-12-04T13:59:36+01:00
11:46
Netflix idzie po Oscary i to już w ten weekend. Nowości oszałamiają
Aktualizacja: 2025-12-04T11:46:39+01:00
10:17
Chciałem w końcu obejrzeć Attack on Titan. Gdzie jest 1. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-04T10:17:16+01:00
9:00
Scarlet Johanson zdradziła Marvela z największym wrogiem. Obskoczy obie franczyzy
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:46+01:00
18:51
Uwielbiane sci-fi po latach wraca do streamingu. Nareszcie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:51:07+01:00
17:10
Prime Video dowiózł kapitalny film świąteczny. Jestem oczarowana
Aktualizacja: 2025-12-03T17:10:30+01:00
15:21
Tak miał wyglądać IX epizod Gwiezdnych wojen. Przeczytałem i zapłakałem
Aktualizacja: 2025-12-03T15:21:06+01:00
14:56
Spotify Wrapped 2025 pokazał coś nowego. Mnie to przeraziło
Aktualizacja: 2025-12-03T14:56:45+01:00
14:39
W stronę strachu, światła i krewetek – Dagmara Brodziak opowiada o filmie Camper
Aktualizacja: 2025-12-03T14:39:46+01:00
13:47
Dawid Podsiadło ogłosił nową datę na trasie Obrotowy Tour 2026. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-12-03T13:47:02+01:00
13:15
Spotify Wrapped 2025 już jest. Jak go włączyć?
Aktualizacja: 2025-12-03T13:15:00+01:00
12:38
Niby człowiek nie chce, ale ogląda. Oceniam Eksperyment: Odsiadka
Aktualizacja: 2025-12-03T12:38:50+01:00
9:22
Quentin Tarantino wybrał 20 najlepszych filmów tego stulecia. Jeden się wyróżnia
Aktualizacja: 2025-12-03T09:22:00+01:00
9:05
Tarantino skrytykował genialnego aktora. Krew mnie zalała
Aktualizacja: 2025-12-03T09:05:00+01:00
20:15
Gdzie oglądać Grincha? Sprawdzamy polski dubbing
Aktualizacja: 2025-12-02T20:15:00+01:00
18:19
Zamach na papieża lada chwila na Netfliksie. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-12-02T18:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA