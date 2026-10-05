Czy będzie 2. sezon Latarni? Patrzcie na finał

Głównymi postaciami serialu są Hal Jordan (Kyle Chandler) i John Stewart (Aaron Pierre). Pierwszy to Zielona Latarnia - superbohater, który miał przeszłość w postaci funkcji pilota amerykańskich sił powietrznych, a teraz bardziej przypomina zmęczonego życiem weterana, który najchętniej rzuciłby wszystko i wyjechał w Bieszczady. Zwłaszcza, że drugi z wymienionych jest rekrutem aspirującym do tym, by przejąć po nim funkcję herosa w zieleni. Wkrótce obaj rozpoczynają śledztwo dotyczące pozaziemskiej obecności na amerykańskiej prowincji i odkrywają swoją rolę w międzygalaktycznym spisku.

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UWAGA: W dalszej części tekstu znajdują się kluczowe spoilery dot. finału serialu.

Latarnie - co z 2. sezonem? Decyzja w rękach "góry"

Pytania o przyszłość "Latarni" w ostatnich tygodniach pojawiają się coraz częściej. Narosły już po pierwszym odcinku, gdzie uśmiercono Hala Jordana. Wówczas zaczęto się zastanawiać: czy w tym serialu poznamy i zarazem pożegnamy bohatera granego przez Kyle'a Chandlera? Kolejne znaki zapytania pojawiły się, gdy okazało się, że Aaron Pierre, wcielający się w Johna Stewarta, pojawi się w "Man of Tomorrow" - sequelu "Supermana".

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Co mówi nam zakończenie serialu na temat jego możliwej kontynuacji? Skrojono je tak, że w zasadzie zarówno opcja zakończenia "Latarni" po 1. sezonie miałaby rację bytu, jak i stworzenie dalszego ciągu tej historii. John Stewart ostatecznie staje się właścicielem pierścienia należącego wcześniej do Hala, a po naładowaniu pierścienia latarnią wykutą przez Sinestro, zamierza być "wolnym strzelcem" działającym na Ziemi. Ten ruch, jak stwierdził zszokowany tym ruchem Guy Gardner (obecna Zielona Latarnia) z pewnością sprowadzi na niego uwagę Strażników.

Ulrich Thomsen - kadr z finałowego odcinka serialu "Latarnie"

To by oznaczało, że 2. sezon, gdyby powstał, mógłby skupić się w pełni na Stewarcie i tym, jak radziłby sobie w nowej roli, bez "poparcia" z kosmosu. Nie są przesądzone również losy Kerry i Noaha - choć wiemy, że ona zabiła Hala Jordana, a on rzeczywiście jest Łowcą, twórcy nie wyjaśnili, co dalej z ich losami. John, mimo prośby Noaha, nie zabił go, oceniając, że jest duża szansa, że jego dobra strona zwycięży. W związku z tym wiele wskazuje na to, że obaj "rozejdą się w swoje strony", ale gdyby chłopak uległ swojej mrocznej stronie, Stewart nie zawaha się go powstrzymać. To kolejny dobry punkt wyjściowy do potencjalnego 2. sezonu, ale również szansa na udane zakończenie całości w stylu "rozstajemy się w pokoju, może kiedyś znów się spotkamy, ale nie wiemy czy na pewno".

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To kwestie fabularne, a jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi o "formalności"? HBO Max oficjalnie nie odnowiło jeszcze "Latarni" na kolejny sezon, jednak na chwilę obecną wiemy, że trwają bardzo wstępne przygotowania, polegające na zbieraniu składu scenarzystów, którzy mieliby napisać drugą odsłonę serialu. Póki co temat jest na etapie rozmów, wstępnych planów - wszystko wskazuje więc na to, że osoby odpowiadające za "Latarnie" czekają na to, jaka zapadnie decyzja i chcą się przygotować na ewentualność zielonego światła do kontynuacji. Na razie przyszli scenarzyści mają się skupiać na proponowaniu pomysłów co do historii możliwych do opowiedzenia w 2. sezonie, co na ten moment jest najbardziej optymistycznym sygnałem, jeśli chodzi o przyszłość "Latarni".

Niepokojącą informacją może być to, że twórcy serialu - Chris Mundy, Damon Lindelof i Tom King - nie odpowiadać już za scenariusz. Nie oznacza to, że przestają być zaangażowani w projekt - według raportu Nexus Point News, Chris Mundy ma być nowym showrunnerem "Latarni". Do stworzenia potencjalnego 2. sezonu zatrudniono: Christophera Cantwella, Zacka Whedona (obaj "Halt and Catch Fire"), Nakkiah Lui ("Wielka"), Selwyn Seyfu Hinds ("Washington Black") i Vanessa Baden Kelly, jedyna współscenarzystka, która była też częścią 1. sezonu. Oznacza to, że jeśli 2. sezon "Latarni" zostanie oficjalnie potwierdzony, wstępne pomysły powinny przerodzić się w realne, spisane na papierze, prace. Póki co, pozostaje jednak czekać na decyzję HBO Max i DCU.

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