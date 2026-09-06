Pełna lista Zielonych Latarni z Ziemi. Hal Jordan nie był pierwszy

„Latarnie” z 2026 r. to nowy hitowy serial od HBO Max, którego głównymi bohaterami są Hal Jordan (Kyle Chandler), czyli pierwsza ziemska Zielona Latarnia należąca do Korpusu oraz szkolący się na jego następcę John Stewart (Aaron Pierre). Produkcja jest częścią DC Universe od Jamesa Gunna, w którym mieliśmy do czynienia z innym Green Lanternem, czyli Guyem Gardnerem (Nathan Fillion). Pojawił się on już w filmie „Superman” z 2025 r.

Oznacza to, że w DC Universe, które dopiero raczkuje, mamy już aż trzech Green Lanternów, ale to i tak nic w porównaniu do tego, co się dzieje w komiksach DC! Bohaterów posługujących się tym kryptonimem było znacznie więcej. Większość z nich należała przy tym do Korpusu Zielonych Latarni, ale nie wszyscy. Przygotowaliśmy listę wszystkich Zielonych Latarni pochodzących z Ziemi.

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Alan Scott (1940) - pierwszy Green Lantern w komiksach DC

Pierwsza osoba posługująca się na Ziemi kryptonimem Green Lantern już w pierwszej połowie XX w. Po odnalezieniu pochodzącego z kosmosu artefaktu Alan Scott zdobył swoje supermoce i dołączył do organizacji Justice Society of America. Formalnie nie był członkiem Korpusu Zielonych Latarni.

Hal Jordan (1959) - pierwszy członek Green Lantern Corps z Ziemi

Stał się Zieloną Latarnią po tym, jak pierścień przekazał mu umierający Abin Sur. Hal Jordan jako pierwszy ziemianin dołączył do Green Lantern Corps i w czasach współczesnych chronił zarówno Ziemię, jak i cały kosmiczny Sektor 2814. Jego mentorem był Sinestro, który później stał się przywódcą własnego Korpusu.

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Guy Gardner (1968) - drugi wybór po Halu Jordanie

Pierścień należący do Abin Sura wskazał Hala Jordana jako pierwszego kandydata do zostania Zieloną Latarnią, a drugim był Guy Gardner. Po latach został zastępcą pierwszego ziemskiego Green Lanterna, a chociaż po ciężkim wypadku został wyłączony ze służby, to z czasem wrócił do Korpusu.

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John Stewart (1971) - drugi zastępca Hala Jordana

W przypadku tego bohatera to sami Strażnicy Wszechświata zdecydowali, że zostanie zastępcą Hala Jordana po tym, jak Guy Gardner był niedysponowany. Z zawodu jest architektem, co pomaga mu w tworzeniu konstruktów z użyciem Pierścienia, a w walce wykorzystuje doświadczenie żołnierza piechoty morskiej.

Jade (1983) - córka Alana Scotta i pierwsza kobieta z pierścieniem

a.k.a. Jade jest córką Alana Scotta, która urodziła się z mocami przypominającymi te, którymi władają Zielone Latarnie. Jej matką była Rose Canton, a bratem, którego odnalazła po latach, Todd Rice, znany również jako Obsidian. Dziewczyna za młodu została adoptowana przez parę z Milwaukee.

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Kyle Rayner (1994) - kolejny, a przez chwilę ostatni Green Lantern

Kolejnym mieszkańcem Ziemi, który został Green Lanternem, jest Kyle Rayner. Po tym, jak Hal Jordan obrócił się przeciwko Korpusowi, przejął pałeczkę. To dzięki Kyle’owi Raynerowi organizacja mogła się odrodzić. Dał też swój zapasowy pierścień Jade, która jako pierwsza kobieta z Ziemi dołączyła do organizacji.

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Simon Baz (2012) - partner Jessiki Cruz

Kolejną postacią, która stała się Zieloną Latarnią, był Amerykanin libańskiego pochodzenia, Simon Baz. Przejął pierścień po Halu Jordanie, gdy ten był uznawany za zmarłego, a po jego powrocie został przyjęty do Korpusu przez Strażników Wszechświata, by bronić Ziemi z nową partnerką.

Jessica Cruz (2014) - partnerka Simona Baza

Pierwszą kobietą z Ziemi zrekrutowaną do Green Lantern Corps w klasyczny sposób była Jessica Cruz, która z początku używała pierścienia Volthouma żywiącego się strachem. Dzięki pomocy Hala Jordana uwolniła się od niego i przyjęto ją w szeregi organizacji, by broniła Ziemi wraz ze swoim partnerem.

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Sojourner „Jo” Mullein (2019) - ziemska policjantka w kosmosie

Najmłodszą stażem członkinią Green Lantern Corps z Ziemi jest Sojourner „Jo” Mullein, była policjantka zrekrutowana przez Strażników Wszechświata. Dostała od nich unikalny pierścień, który nie wymaga ładowania z Centralnej Baterii. Teraz ściśle współpracuje z Halem, Johnem, Kyle’em i resztą Zielonych Latarni.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o dwóch postaciach, które w komiksach DC były Zielonymi Latarniami. Są nimi Charlie Vicker (1967), czyli ziemski aktor, który w Srebrnej Erze Komiksów DC zastępował Hala Jordana i potem wstąpił do korpusu oraz 11-latka z Boliwii, czyli używająca rękawicy zasilanej siłą woli Keli Quintela (2019) z Young Justice, znana jako Teen Lantern.

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Green Lantern w filmach, serialach i animacjach

Po raz pierwszy w hollywoodzkim blockbusterze na dużym ekranie w rolę superbohatera o kryptonimie Zielona Latarnia wcielił się Ryan Reynolds. Jego film „Green Lantern” z 2011 r. okazał się prawdziwą wtopą dla Warner Bros, z której aktor sam się naśmiewał potem w „Deadpoolu”. Mimo to zobaczyliśmy postaci należące do Korpusu na ekranie wielokrotnie, w tym w serialach animowanych.

Przykładowe seriale animowane, w których pojawiały się Zielone Latarnie:

Superman: The Animated Series (1996–2000) - w odcinku „In Brightest Day” gościnny występ zaliczył Kyle Rayner;

Justice League (2001–2004) & Justice League Unlimited (2004–2006) - członkiem tytułowej Ligi był John Stewart, a Hal Jordan, Kyle Rayner i Guy Gardner zaliczali tu występy gościnne;

Young Justice (2010–2022) - tutaj pojawiali się Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner jako członkowie Ligi Sprawiedliwości oraz Alan Scott jako członek Justice Society of America;

Green Lantern: The Animated Series (2011–2013) - serial animowany z Halem Jordanem w roli głównej;

Harley Quinn (2019–obecnie) - tutaj cameo zaliczali Hal Jordan i John Stewart.

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Oprócz tego Zielone Latarnie pojawiały się w filmach animowanych na motywach komiksów DC. Wśród nich były „Green Lantern: First Flight” z 2009 r. (Hal Jordan), „Green Lantern: Emerald Knights” z 2011 r. (antologia o różnych członkach Korpusu) oraz „Justice League: Crisis on Infinite Earths” z 2024 r. (John Stewart i Hal Jordan).

Green Lantern w filmach i serialach

Green Lantern pojawił się również w „Justice League of America” z 1997 r., gdzie w Guya Gardnera wcielił się Matthew Settle. Z kolei w „Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera” z 2021 r. krótkie cameo zaliczył członek Korpusu spoza Ziemi, Yalan Gur (w filmie widzieliśmy też zwłoki Kilowoga). Niestety scena z udziałem Wayne’a T. Carra jako Johna Stewarta została nakręcona, ale studio ją usunęło.

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Na małym ekranie Zielone Latarnie również się pojawiały, a Howard Murphy wcielił się w 1979 r. w Hala Jordana w „Legends of the Superheroes”. Z kolei Alan Scott pojawił się w retrospekcjach w „Smallville” z lat 2001-2011 w odcinku „Absolute Justice” oraz w retrospekcjach w „Stargirl” z lat 2020-2022; w tej produkcji pojawiła się również córka tego bohatera o imieniu Jade.

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Niewiele przy tym brakowało, aby zupełnie nowy Green Lantern pojawił się w „Arrowverse”. Fani przez lata przewidywali, iż ikoniczny strój przywdzieje ochroniarz i przyjaciel Olivera Queena a.k.a. Green Arrowa, czyli John Diggle. Pod koniec tego cyklu trafił w jego ręce nawet pierścień, ale finalnie mężczyzna nie zdecydował się na przyjęcie mocy Zielonej Latarni.

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Najnowsza inkarnacja Zielonych Latarni w DCU to trio wykreowane przez Jamesa Gunna i spółkę. Są nimi Guy Gardner z filmu „Superman” oraz Hal Jordan i John Stewart z serialu „Latarnie” udostępnianego w HBO Max. A czy zobaczymy innych członków Green Lantern Corps oraz Latarnie z innych Korpusów? O ile tylko cierpiące na spore problemy DC Universe nie upadnie, to pewnie tak.

Grafika główna: okładka komiksu „Green Lantern” przerobiona z użyciem AI.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie, w Grupie Spider’s Web od 2012 r. Ekspert w tematyce Apple'a, który w swoich tekstach skupia się również na telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą działu Spider's Web Rozrywka, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.