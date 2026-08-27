Najciemniej pod Latarniami. Też przegapiliście easter-eggi z Batmana?

Nowy serial ze stworzonego przez Jamesa Gunna cyklu DC Universe dostępny w HBO Max okazał się istnym hitem. „Latarnie”, bo o tej produkcji mowa, jest luźną ekranizacją komiksów DC z cyklu „Green Lantern”. Głównymi bohaterami są w nim Hal Jordan (Kyle Chandler), czyli pierwsza ziemska Zielona Latarnia będąca częścią Korpusu oraz szkolący się na jego następcę John Stewart (Aaron Pierre).

Mężczyźni w 2016 r. trafiają do infiltrowanego przez kosmitów miasteczka Rushville w stanie Nebraska. Jedną z zamieszkujących je prominentnych postaci jest szeryfka Kerry Kane (Kelly Macdonald). Jej nazwisko jest easter-eggiem samym w sobie: jednym z twórców postaci Hala Jordana, czyli Green Lanterna ze srebrnej ery komiksów DC, był artysta Gil Kane. Ma ono jednak drugie dno.

Dwa easter-eggi z komiksów o Batmanie są w „Latarniach”

Już w 1. odcinku „Latarni” pojawił się pierwszy easter-egg związany z Batmanem. Podczas rozmowy telefonicznej szeryfka poprosiła kogoś o pozdrowienie niejakiej „Barb”. Można założyć, iż prośbą padła w stronę innego stróża prawa, a w komiksach DC w tym kontekście to imię kojarzy się od razu z komisarzem Jamesem Gordonem zamieszkującym Gotham. Noszą je jego żona i córka.

Hipoteza, iż Kerry zna się z Jamesem, jest sensowna, a 2. odcinek „Latarni” okazał się wodą na młyn fanów, którzy ją ukuli. Okazuje się, że poprzednim miejscem zamieszkania szeryfki Kane było właśnie Gotham, czyli mała ojczyzna Batmana i miejsce zamieszkania Gordonów w komiksach DC. Nie jest ono małym miastem, ale to, że stróżowie prawa się znali, brzmi jak rozsądne założenie.

Którą z „Barb” Gordon pozdrawiała Kerry Kane?

Biorąc pod uwagę fakt, iż rozmowa szeryfki Kane miała miejsce w 2016 r., możemy domniemywać, iż chodziło o żonę Jamesa, którą w Gotham mogła mieć również okazję poznać, a jego córka mogła być w tym czasie jeszcze małym dzieckiem. Nie zdziwiłbym się przy tym, jeśli Kerry utrzymywała z Gordonami przyjacielskie stosunki, a mimo jej wyprowadzki pozostawali w stałym kontakcie.

Za tym, że chodziło o córkę Gordona, przemawia z kolei fakt, iż Kerry pozdrowiła jedynie jedną „Barb”. Z komiksów DC wiemy z kolei, iż komisarz, będący jednym z sojuszników Batmana, po tym, jak rozwiódł się z żoną, samotnie wychowywał córkę, która została później bez wiedzy ojca Batgirl. Nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby Kane znała dziewczynę od tej strony, bo… sama może skrywać bat-tajemnicę.

Kerry Kane z „Latarni” to Batwoman?!

Nie zostało to potwierdzone, ale nie jest to wcale takie nieprawdopodobne. Kane’owie byli historycznie jedną z najbardziej wpływowych rodzin w Gotham zaraz obok Wayne’ów, a w komiksach DC panieńskim nazwiskiem Marthy Wayne, czyli matki Bruce’a i żony jego ojca, Thomasa, było właśnie Kane. Kobieta jest również ciotką niejakiej Katherine, która z czasem stała się Batwoman.

Fani spekulują, iż Kerry Kane to alias, a kobieta to tak naprawdę Katherine „Kate” Kane*. Ta hipoteza pomija jednak fakt, iż w komiksach ta inkarnacja Batwoman była portretowana jako lesbijka, podczas gdy szeryfka z „Latarni” ma męża. Co prawda nie wygląda na to, aby darzyła go uczuciem, no ale zaleca się do niej Hal Jordan, a ja coś czuję, że w powietrzu wisi tutaj jakiś romans.

Co dalej z Batmanem w DC Universe?

Niezależnie od tego, czy Kerry Kane to emerytowana Batwoman, czy nie, jeden easter-egg powiązany z Batmanem w „Latarniach” można byłoby uznać za typowe mrugnięcie okiem do fanów, ale drugi to już przecież nie może być przypadek. Podkreślenie, że szeryfka pochodzi z Gotham, to jasny sygnał dla widzów, że James Gunn bynajmniej nie zapomniał o postaci Bruce’a Wayne.

Jest w zasadzie pewne, że o ile trapione licznymi problemami DC Universe nie upadnie, to Człowiek-nietoperz prędzej czy później pojawi się w nim w pełnej krasie. Otwartymi pozostają natomiast pytania o to, w której produkcji będzie grał pierwsze skrzypce, kto go zagra i w jakim wieku będzie portretujący go aktor. Spodziewamy się tutaj, nie bez powodu, mężczyzny w średnim wieku.

Batman zaliczył już w DC Universe małe cameo w animacji „Koszmarne komando”.

Pojawił się tam na chwilę w ramach retrospekcji związanej z Doctorem Phosporusem, więc broni Gotham już dłuższy czas. Powstające w bólach „The Brave and the Bold” nie będzie zaś jego origin story, tylko opowie o jego relacji z synem, Damianem. Oznaczałoby to, że Batman w 2016 r., gdy Kerry pozdrawiała „Barb”, mógł już od dawna być aktywny, a Batwoman i Batgirl mogły należeć wtedy do Bat-rodziny!

Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. „The Brave and the Bold” zostało zapowiedziane wraz z innymi projektami otwierającymi 1. rozdział DC Universe o nazwie „Bogowie i potwory” kilka lat temu, a nadal nie padł pierwszy klaps. DC Studios jak na razie szykuje się z kolei do premiery „The Batman 2” od Matta Reevesa z Robertem Pattinsonem, czyli filmu, który częścią DCU nie jest.

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James Gunn ewidentnie się nie spieszy i możliwe, iż Batman w DC Universe zadebiutuje dopiero, gdy ta druga seria się zakończy, ale nie wiadomo, czy „The Batman 2” to ostatni występ Roberta Pattinsona w roli tej wersji Bruce’a Wayne’a, czy też aktor dostanie angaż do kolejnych produkcji spoza DCU. Nam pozostało zaś wychwytywać easter-eggi, jak te z „Latarni”. I czekamy na więcej!

*PS Jeśli już założymy, że Kerry Kane to tak naprawdę Kate Kane, pojawia się oczywiście pytanie, czemu kobieta nie zmieniła również nazwiska poza imieniem, ale o to samo można by spytać Obi-Wana „Bena” Kenobiego. Z tego powodu myślę, że tak jak szeryfka Rushville faktycznie zna Jamesa Gordona oraz jest krewną Marthy Kane, tak do bat-rodziny mimo wszystko nie należy.

Grafika powstała przy pomocy AI.

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