Kiedy kolejne odcinki Latarni? Harmonogram serialu HBO

Teraz fani bronią "Latarni". Bo wcześniej części z nich zdarzało się narzekać. Według nich materiały promocyjne nie zapowiadały dobrej rozrywki. A tu taka niespodzianka. Okazuje się, że historię dwójki kosmicznych strażników, którzy badają mroczną zagadkę na Ziemi, ogląda się z zapartym tchem. Użytkownicy HBO Max nie mogą wyjść z podziwu, jak bardzo ten serial się udał.



Z krążących po mediach społecznościowych wpisów jasno wynika, że użytkownicy HBO Max najchętniej odpaliliby wszystkie odcinki "Latarni" po kolei. Niestety, nie jest im to dane. Na HBO Max zadebiutował dopiero pierwszy odcinek nowego serialu DCU. To dopiero jego początek, zaledwie przedsmak wszystkich czekających nas atrakcji. A już wywalił widzów w kosmos, chwytając ich za gardło. Rozbudził tym samym apetyt na więcej. Kiedy to więcej nadejdzie?

Latarnie - kiedy kolejne odcinki serialu HBO?

"Latarnie" składają się łącznie z ośmiu odcinków. To oznacza, że przed nami jeszcze siedem. Kiedy będziemy mogli je obejrzeć? HBO Max zdecydowało się na cotygodniową ich emisję. Poniżej znajdziecie dokładną rozpiskę, kiedy kolejnych epizodów należy wypatrywać na platformie.

odc. - już dostępny odc. - 24 sierpnia odc. - 31 sierpnia odc. - 7 września odc. - 14 września odc. - 21 września odc. - 28 września odc. - 5 października

Jak widać, z "Latarniami" spędzimy jeszcze wiele poniedziałków. Bo wszystkie wymienione powyżej daty, to właśnie te dni tygodnia. Dlatego w nie należy wypatrywać kolejnych odcinków nowego serialu DC na HBO Max. I tak będzie aż do 5 października, aż na platformie zadebiutuje finałowy epizod.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...