HBO skasowało swój najbardziej epicki serial. Użytkownicy wciąż są wściekli

Akcja "Rzymu" przenosi nas do 52 roku p.n.e., kiedy to Juliusz Cezar tuż po podboju Galii szykuje się do powrotu do domu. Ma przy sobie mnóstwo lojalnych żołnierzy, niewolników i złota, które zdobył na wojnie. Ale gdy już dociera do tytułowego Rzymu czekają na niego intrygi, brudna polityka i spiski. Obserwujemy to z perspektywy dwóch legionistów, nieświadomie wplątujących się w historyczne wydarzenia. Wszystko po to, żebyśmy mogli poznać mentalność mieszkańców wiecznego miasta tamtych czasów, a przy okazji zatopić się w seksie i przemocy.



To było coś, co bardzo widzom HBO przypadło do gustu. "Rzym" emitowany oryginalnie był w latach 2005-2007. Doczekał się w tym czasie dwóch sezonów, po których stacja postanowiła go skasować. Wystarczy na niego spojrzeć, żeby przekonać się dlaczego. W końcu do dzisiaj powala swym rozmachem. Łatwo się więc domyślić, że był po prostu za drogi. Ale to właśnie ta jego epickość pozwoliła mu z czasem urosnąć do rangi produkcji legendarnej.

"RZYM" OBEJRZYSZ NA: RZYM HBO Max

Rzym - widzowie HBO wściekli za skasowanie epickiego serialu

Legendarny status nie oznacza, że fani po skasowaniu "Rzymu" przeszli do porządku dziennego. Do dzisiaj, po tylu latach, mają o to żal do HBO. Wciąż go wylewają w mediach społecznościowych. Widać, żesą wściekli. Chcieliby więcej odcinków tego epickiego serialu.

"Rzym" na HBO (skaowany zdecydowanie za wcześnie) (...) był absolutnie epicki. Zabiło go, że HBO nie stać było na więcej, tak był epicki



Byłem tak zawiedziony, i wciąż jestem, że HBO skasowało "Rzym"



Nienawidzę, gdy dobry serial jest kasowany. Do dzisiaj jestem wkurzony, że HBO skasowało "Rzym"



- czytamy na X (dawny Twitter).

Tak, trudno się nie zgodzić z opinią, że każdy z odcinków "Rzymu" wyglądał jak historyczny, wysokobudżetowy film. Właśnie to go zabiło, ale pamięć o nim - jak widać - nie umarła. Wciąż jest odkrywany na nowo. W Polsce można go obejrzeć na HBO Max.

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