Co oznacza szyfr Johna z finału Latarni? Oto możliwe odpowiedzi

Dzisiejszej nocy na HBO Max trafił finałowy epizod 1. sezonu "Latarni". Zgodnie z zapowiedziami, John (Aaron Pierre) miał skonfrontować się z Sinestro (Ulrich Thomsen), Guyem Gardnerem (Nathan Fillion), a także znaleźć odpowiedź na pytania związane ze śmiercią Hala Jordana (Kyle Chandler). Słowo stało się ciałem, a 8. odcinek rzeczywiście pozwala odkryć prawdę i wyczuć, w którym kierunku ta historia może zostać pociągnięta dalej.

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Finał Latarni przynosi zagadkę. O co w niej chodzi?

Jedną z podstawowych kwestii dotyczących finałowych rozwiązań 1. sezonu "Latarni", były losy Johna Stewarta. Wiedzieliśmy, że w 2016 roku porzucił opcję przejęcia Pierścienia, założył własny biznes, ale wrócił do "poprzedniego życia", gdy Kerry wezwała go do Rushville. Wiadomo było, że Stewart znów wplącze się w wydarzenia - zwłaszcza, gdy okazało się, że Hal Jordan nie żyje.

Kyle Chandler i Aaron Pierre - kadr z serialu "Latarnie"

Finałowy epizod serialu doprowadził Johna do Sinestro, który został uwolniony przez Noaha i umieszczony w odosobnionym miejscu na planecie, by stary mistrz Hala wykuł chłopakowi latarnię. Stewart, będący w posiadaniu pierścienia Hala, ostatecznie wchodzi w jego posiadanie, przyjmuje go, i ku zdziwieniu Guya Gardnera oznajmia mu, że od teraz to on będzie patrolował Ziemię jako wolny strzelec, bez wpływu Strażników. W konfrontacji z obecnie piastującym funkcję Zielonej Latarni "wuefistą", John każe mu przekazać Strażnikom zaszyfrowaną wiadomość, mówiąc, że "jeśli posłuchają głosu serca, zdobędą się na to, by dać mi [Johnowi] spokój". Chyba nie ma lepszego momentu na utożsamienie się z Gardnerem, który zdaje się nie do końca rozumieć, co Stewart ma na myśli. Zdążyły jednak pojawić się pierwsze teorie dotyczące tego, co mogą oznaczać słowa Johna.

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Prawdę powiedziawszy, myślę, że niekoniecznie musi tu istnieć drugie dno, a te słowa mogą oznaczać dokładnie to, co głoszą.

Bohater grany przez Aarona Pierre'a może w ten sposób chcieć przypomnieć Strażnikom, że zrobił wszystko, by zasłużyć nie tylko na ich poparcie, ale w tym przypadku - na spokój i zaufanie, że sam sobie poradzi i nie potrzebuje niczyjej kontroli, zwłaszcza Korpusu, za który wykonał brudną robotę (w końcu to Johnowi udało się wykryć i zneutralizować Łowcę w postaci Zoe). Mogło być tak, że Gardner uznał te słowa za szyfr, a John, nie chcąc wyprowadzać go z błędu (i celowo wkurzyć), potwierdził, że to zakodowana wiadomość.

Istnieje jednak także zupełnie inna interpretacja słów Stewarta, zgodnie z którą jego przytoczone powyżej słowa faktycznie mają ukryty sens. Według popularnej w sieci teorii, w ten sposób bohater miałby chcieć sprowadzić Strażników na Ziemię, ostrzec przywódców Korpusu o obecności Noaha jako Łowcy i potencjalnym zagrożeniu, jakie może spowodować, skłonić ich do przyszłej interwencji, zamiast samemu zabijać chłopca. To by oznaczało, że Stewart wybiera opcję "pośrodku" - nie chce brudzić sobie rąk krwią młodego Macona, ale nie zamierza być ślepy na to, kim chłopak może się stać w przyszłości. Ta koncepcja nie jest zupełnie pozbawiona sensu, natomiast biorąc pod uwagę, że John nie ufa Strażnikom i zamierza działać w pojedynkę, trudno się spodziewać, by chciał wzywać wsparcie w ich postaci.

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Osobiście przychylam się do tej pierwszej wersji, zgodnie z którą John po prostu wysyła Strażnikom sygnał o treści "dajcie mi spokój, będę działał sam, wisicie mi przysługę po tym, jak zabiłem Łowcę". Trudno powiedzieć, czy samowolka Stewarta rzeczywiście zostanie "zaakceptowana" w Korpusie i czy spełnią się słowa Guya o tym, że gdy Strażnicy dowiedzą się, co on wyprawia, wyślą armię, by go zniszczyć. Ostatecznie John akceptuje swoje przeznaczenie i staje się własnym wcieleniem Latarni, z samodzielnie napisaną przysięgą. Jego dalsze losy poznamy w "Superman: Man of Tomorrow", gdzie jak wiemy, zobaczymy go obok Guya. To oznacza, że ich spór o jurysdykcję zapewne przeniesie się na wielki ekran.

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