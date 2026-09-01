Beka z Latarni trwa. Fani kisną z kluczowej sceny nowego odcinka

"Latarnie", uznawane za kosmiczną wersję "Detektywa", opowiadają historię dwóch postaci: Hala Jordana (Kyle Chandler) i Johna Stewarta (Aaron Pierre). Pierwszy z nich jest Zieloną Latarnią, obrońcą Ziemi zajmującym się zwłaszcza zagrożeniami związanymi ze sferą pozaziemską. Drugi zaś jest jego uczniem, niechętnie szkolonym przez Hala na jego następcę. Niechęć pomiędzy oboma mężczyznami jest wyraźna, ale połączenie sił będzie konieczne w momencie, gdy Hal i John wpadną na trop kosmicznej obecności w jednym z małych, amerykańskich miasteczek.

Internet śmieje się z Johna Stewarta seniora. Ciut okrutne, ale dobre

3. odcinek serialu w sporej większości koncentruje się na dzieciństwie Johna Stewarta, które wygląda raczej jak kurs przygotowawczy - jego rodzice bowiem przed laty, po spotkaniu matki z jedną ze Strażniczek, obiecali sobie, że będą wychowywać Johna tak, by ten stał się nieustraszony i był gotów na moment, w którym zostanie wybrany na Zieloną Latarnię. Młody Stewart posłusznie i sumiennie trenuje, walczy o swoje, by to się urzeczywistniło.

Nie wie jednak, że to nie on był pierwszym wybrańcem w rodzinie. W 3. odcinku "Latarni" dowiedzieliśmy się, że zanim w ogóle zdecydowano o trenowaniu go na Zieloną Latarnię, zanim nawet został nią Hal Jordan, oferta ta została złożona jego ojcu, Johnowi seniorowi, któremu w nocy niespodziewanie ujawnił się przerażający głos dochodzący z jasnego światła. Mężczyzna otrzymał standardowe w takiej sytuacji pytanie: "czy się boisz?", a jako, że rzeczywiście był przerażony i odpowiedział twierdząco, oblał test.

Tak to już nieraz bywało i bywa, że to, co na ekranie jawi się jako coś dramatycznego i trudnego, staje się materiałem do komedii, śmiechu, żartu. Spośród praktycznie wszystkich wydarzeń najnowszego epizodu serialu, internauci, zwłaszcza z portalu X, najwyraźniej masowo poczuli się rozbawieni tym, jak przypadkowa i - używając języka potocznego - "randomowa" sytuacja to była, tym, że John senior dopiero po fakcie zorientował się, że okazja na bycie herosem w zielonym stroju uciekła mu sprzed nosa na jego życzenie. Z perspektywy bohatera to niewątpliwie smutny moment, który doprowadził do jego upadku, ale szczerze powiedziawszy, gdybym bezpośrednio po obejrzeniu odcinka miał wyróżnić scenę, która może być przedmiotem memów w niedługiej przyszłości, to byłby silny kandydat. Słowo stało się ciałem.

Warto docenić kreatywność użytkowników X, bo niektóre ich wpisy czy memy to naprawdę perełki. Poniżej przedstawiamy najlepsze z grona tych, które nawiązują do sceny z udziałem Stewarta seniora:

Internauci popisali się również prześmiewczym spojrzeniem wobec tego, jak John senior i Bernadette wychowywali syna, a także tego jak był on faworyzowany względem pozostałych braci:

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