Mocne zakończenie premierowego odcinka Latarni. O co chodzi?

„Latarnie” okazały się być niecodziennym serialem superbohaterskim. Przez ostatnie lata dostaliśmy sporo produkcji o peleryniarzach, które romansują najróżniejszymi gatunkami filmowymi. Natomiast serialu detektywistycznego przypominającego starego, dobrego „Detektywa” jeszcze nie mieliśmy.

Latarnie – o co chodzi w zakończeniu?

Fabułę serialu w pierwszym odcinku obserwowaliśmy w trzech planach czasowych. Gdy John był dzieckiem, a Hal zaczynał właśnie swoją działalność jako Zielona Latarnia. Potem w 2016, gdy starszy superbohater szkolił młodszego, a następnie w 2026, gdy byliśmy świadkami poruszającej sceny.

John i szeryf Kerry znajdują ciało Hala Jordana zamarzniętego na śmierć i w dodatku z raną od postrzału. Co ważne, Hal nie ma pierścienia. Pewne jest więc, że ta historia kończy się śmiercią Hala w 2026 roku.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek – John również nie ma swojego pierścienia w 2026 roku. Widzimy to w momencie, gdy sięga po kubek, prowadząc samochód.

Czy Hal Jordan naprawdę nie żyje?

Fani zaczęli już sugerować, że to może być mistyfikacja, że martwy Hal, to w gruncie rzeczy jakaś jego kopia zapasowa. Inni mówią, że w komiksowych światach nikt tak naprawdę nie ginie, więc możliwe jest, iż bohater jeszcze wróci. Rozdzielmy tu dwie rzeczy:

powrót Hala Jordana w przyszłości, w innej sytuacji, w innej produkcji jest możliwy

powrót Hala jeszcze w tym serialu możliwy raczej nie jest

Dlaczego? Twórcy od samego początku opowiadali o tym, że serial opowie o morderstwie, które jest do rozwiązania. Do wczoraj nie wiedzieliśmy, kto ma zginąć. W wywiadzie dla serwisu Polygon Lindelof mówił:

Ostateczny kształt pilota pozwala nam naprawdę odczuć śmiertelność Hala. Właśnie ta wizja kogoś, kto spogląda wstecz i zastanawia się: „Po co to wszystko było?”, niesamowicie nas w pokoju scenarzystów zafascynowała - mówił Lindelof

Tak mocny początek, czyli śmierć jednego z głównych bohaterów, podbija stawkę serialu i pokazuje, że twórcy doskonale wiedzą, że opowiadają raczej opowieść kryminalną, a nie superbohaterską.



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Oczywiście, jeśli polubiliście Hala Jordana i wcielającego się w niego Kyle’a Chandlera, to nie musicie się martwić – znaczna część fabuły będzie rozgrywała się właśnie w 2016, gdy bohater jeszcze żyje. Zwłaszcza że w przyszłości furtką dla twórców jest również Halogram, czyli holograficzny backup pierwszej ziemskiej Zielonej Latarnii.

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