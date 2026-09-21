Następny odcinek Latarni mocno zamiesza. Mamy zwiastun

Trudno w to uwierzyć, ale "Latarnie" powoli zbliżają się do końca. Przed nami jeszcze dwa odcinki, które powinny odpowiedzieć na przynajmniej większość pytań, jakie wciąż istnieją w głowach widzów. Najnowszy epizod przyniósł sporo ciekawego materiału do rozważań na temat tego, co może się dalej wydarzyć. W sieci opublikowano już zwiastun 7. odcinka serialu, bedącego de facto "półfinałem". Już teraz można wyciągnąć z niego pewne interesujące elementy, wyznaczające kierunek nowych wydarzeń.

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdą się spoilery z 6. odcinka serialu

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A kto umarł, ten ma opcję zapasową. Wielki powrót w Latarniach

6. odcinek w pełni przeniósł nas do rzeczywistości z 2026 roku. John Stewart (Aaron Pierre) otworzył swój biznes i porzucił na dobre dawne marzenia o byciu Zieloną Latarnią. Telefon Kerry (Kelly Macdonald), z którego dowiedział się o śmierci Hala Jordana (Kyle Chandler) sprawił jednak, że główny bohater zdecydował się na powrót do Rushville. Oprócz pojawienia się nowego nosiciela funkcji Zielonej Latarni, Guya Gardnera (Nathan Fillion) i początków śledztwa obojga w sprawie śmierci Hala, doszło również do jego pogrzebu, w trakcie którego Stewart odczytał mowę pożegnalną, napisaną przez samego nieboszczyka odpowiednio wcześniej. Pod koniec odcinka byliśmy świadkami, jak John wykopał zwłoki Hala, by wziąć od niego Pierścień (Guy w ramach długu u Johna ukradł przedmiot ze specjalnego miejsca i sprowadził go na pogrzeb). Nie chodziło jednak o spełnienie własnych ambicji i przejęcie pierścienia - John za jego pomocą "obudził" kopię zapasową świadomości Hala, stworzoną przez niego samego, określaną jako tzw. Halogram.

Nie jest to coś nowego ani szokującego - już w jednym z poprzednich odcinków dowiedzieliśmy się, że taki byt istnieje i najprawdopodobniej Hal długo go nie aktualizował. Jego ponowna obecność oznacza, że mimo wciąż aktualnej wersji o śmierci Jordana, de facto nie żegnamy się z Kyle'em Chandlerem w tej roli - najpewniej będziemy świadkami tego, jak John wraz z Halogramem będą rozwiązywali wspólnie zagadkę zgonu "oryginalnego" Jordana. W zapowiedzi 7. odcinka widzimy, że śledztwo będzie "trójkowe", z udziałem Kerry, która twierdzi, że po tym, co się wydarzyło 10 lat temu, każdy mógłby być mordercą, bowiem nienawiść do Hala była w Rushville powszechna i silna.

Czy ta sytuacja wprowadzi nową dynamikę na linii Hal-John? Tak przypuszczam, ponieważ a) nie mamy jednak do czynienia z tym samym Halem b) John również jest bogatszy o doświadczenie życiowe nabyte przy prawdziwym Jordanie. W zwiastunie widzimy, że Halogram zachowuje się paranoicznie, a na chłodną reakcję Johna dość trafnie odpowiada, że bycie zamordowanym chyba trochę to usprawiedliwia. Oprócz tego aspektu fabuły, wygląda na to, że Stewarta czeka konieczność stawienia czoła swoim demonom i nowym zagrożeniom. Jesteśmy świadkami czegoś na kształt wizji, w trakcie której John płynie łódką w trakcie ulewy i widzi na jej drugim końcu swojego ojca z jabłkiem, co nawiązuje do jednej z zorganizowanych przez rodziców prób, mających świadczyć o jego odwadze.

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Pod koniec zapowiedzi dochodzi do dość tajemniczej sytuacji - widzimy tajemniczą, zakapturzoną postać, którą John uderza. Choć zwiastun nie ujawnia nam jej tożsamości, pojawiły się już pewne teorie na ten temat. Istnieje niemała szansa, że tą postacią jest Sinestro - opublikowany niedawno inny zwiastun wprost pokazywał, że John "przesłuchuje" złoczyńcę w jakimś tajemniczym miejscu, co pasowałoby do okoliczności widocznych w materiale. Biorąc pod uwagę, że w 6. odcinku dowiedzieliśmy się o ucieczce z więzienia, w którym był osadzony, Sinestro staje się najważniejszym kandydatem do bycia ofiarą ciosu Johna, ale również jednym z potencjalnych podejrzanych ws. śmierci Hala (choć osobiście nie wierzę w to i mam inny typ). Wygląda zatem na to, że konfrontacja tych dwóch bohaterów jest coraz bliższa, co jest ciekawsze tym bardziej, gdy przypomnimy sobie, że Sinestro sugerował Halowi zabicie Johna.

Będzie gęsto, a pełny zwiastun 7. odcinka "Latarni" możecie obejrzeć poniżej:

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