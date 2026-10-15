Co z 2. sezonem Latarni? Jest konkretna data
Choć od zakończenia "Latarni" minął ponad tydzień, temat upragnionej przez fanów kontynuacji serialu jest niezmiennie żywy. Tym razem zapytano to Petera Safrana, współzarządzającego DC Studios wraz z Jamesem Gunnem. Wygląda na to, że dostaliśmy, póki co, najkonkretniejszy komunikat związany z przyszłością produkcji.
Długie lata obawiano się dotykania uniwersum Zielonych Latarni, czemu trudno się dziwić. Klęska filmu z Ryanem Reynoldsem wywołała pewnie jedną z największych traum w historii Hollywood, a sama produkcja - zapamiętana jako jedno z najgorszych dzieł kinematografii, które ukazało się w aktualnym stuleciu. Tom King, Chris Mundy i Damon Lindelof zebrali się jednak na odwagę i w ramach współpracy z HBO Max, powstał serial, który świetnie łączy kosmiczne intrygi z przyziemnym dramatem kryminalnym.
2. sezon Latarni gorącym tematem. Peter Safran podał terminy
Głównymi bohaterami "Latarni" są Hal Jordan (Kyle Chandler) i John Stewart (Aaron Pierre). Pierwszy z nich ma najlepsze lata bycia superbohaterem za sobą - obecnie bardziej przypomina zgorzkniałego, zmęczonego życiem faceta, który desperacko nie chce oddać nikomu pierścienia. A już na pewno nie Johnowi, którego ma trenować na swojego następcę. Jordan i Stewart wkrótce rozpoczynają śledztwo dotyczące obecności kosmitów w miejscowości Rushville, a z czasem poznają, co tak naprawdę się tam dzieje.
Dalszy los "Latarni" jest od dawna przedmiotem dywagacji wielu branżowych komentatorów oraz przede wszystkim widzów, mających chrapkę na zobaczenie więcej, jeśli chodzi o bohaterów serialu i uniwersum, w którym się poruszają. Niedawno pewne było przede wszystkim to, że skład scenarzystów został skompletowany i trwają prace nad wymyśleniem możliwie najciekawszej historii, która mogłaby ewentualnie przerodzić się w 2. sezon.
Choć HBO jeszcze nie podjęło oficjalnej decyzji co do zielonego (lub innego światła) dla kontynuacji, aktualizacja odnośnie sytuacji "Latarni" wyszła z ust samego Petera Safrana, współzarządzającego DC Studios. W trakcie rozmowy z Colliderem na premierze filmu "Clayface", Safran ujawnił, kiedy najpóźniej powinna zapaść decyzja co do przyszłości "Latarni". Jak stwierdził, fani powinni poznać decyzję przed końcem roku. To oznacza, że najpewniej w ciągu 1,5 miesiąca zapadnie konkretna decyzja, a zatem mamy do czynienia z dość krótkim okresem niepewności.
Dodatkowo, Safran w pewien sposób postawił też warunek, jeśli chodzi o 2. sezon - pomysł na kontynuację "Latarni" musi być wystarczająco dobry i mający potencjał, by dorównać jakością poprzednikowi:
Jeśli uda nam się stworzyć coś, co naszym zdaniem będzie godnym następcą ukochanego i świetnego pierwszego sezonu, to właśnie to zadecyduje o powstaniu drugiego sezonu.
W 2. sezonie, jeśli takowy oficjalnie będzie miał miejsce, miano głównego showrunnera ma trafić w ręce Chrisa Mundy'ego. Do "pokoju scenarzystów" zatrudniono: Christophera Cantwella, Zacka Whedona (obaj "Halt and Catch Fire"), Nakkiah Lui ("Wielka"), Selwyna Seyfu Hindsa ("Washington Black") i Vanessę Baden Kelly, jedyną współscenarzystkę, która była też częścią 1. sezonu. Wkrótce powinniśmy poznać efekty ich współpracy, a wraz z nimi - stan przyszłości "Latarni".
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