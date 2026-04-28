Ile pieniędzy zebrał Łatwogang? Ostateczna kwota jest inna
Zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters nie zakończyła się wraz ze streamem Łatwoganga. Po zakończeniu transmisji widzowie wciąż mogli wpłacać środki, co oznacza, że ostateczna kwota się powiększyła. Teraz wiadomo, że jest znacznie wyższa.
W niedzielę, 26 kwietnia, o godzinie 21:37 Łatwogang zakończył swoją 9-dniową transmisję na żywo, w ramach której zbierał pieniądze na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Podczas niej w zapętleniu słuchał piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" autorstwa Bedoesa i Mai Mecan. Z biegiem czasu zwyczajna transmisja przerodziła się w ogólnopolską akcję charytatywną, w której uczestniczyły polscy artyści, celebryci i influencerzy. Dzięki niej tiktoker pobił rekord Guinnessa - z pomocą widzów udało mu się zebrać ponad 251 mln zł.
Ile pieniędzy zebrał Łatwogang? Kwota wciąż rośnie
Fundacja Cancer Fighters poinformowała o udostępnieniu strony (jest ona dostępna pod tym linkiem), dzięki której zainteresowani internauci mogą śledzić, na co zostaną przeznaczone środki. Na ten moment kwota wynosi ponad 282 mln zł.
Uruchomiliśmy stronę, która będzie stanowić centrum transparentności tej akcji. Na ten moment znajdziecie tam aktualną kwotę zebraną podczas streamu Łatwoganga oraz wszystkich zbiórek. To właśnie w tym miejscu będziemy krok po kroku pokazywać, co dzieje się dalej.
Po wejściu na stronę pojawia się komunikat, że akcja wcale się nie kończy. "To moment, w którym zaczynamy rozliczać się z zaufania" - czytamy w nagłówku.
Chcemy, żeby każdy, kto był częścią tej zbiórki, mógł zobaczyć, co dzieje się dalej. Jakie decyzje podejmujemy, do kogo trafia pomoc i jakie konkretne efekty przynosi każda wydana złotówka.
To odpowiedź na komentarze internautów, którzy zaczęli poddawać pod wątpliwość, czy na pewno cała kwota zostanie przeznaczona na chore dzieci. Dzięki temu, że fundacja uruchomiła tę stronę, darczyńcy na bieżąco mogą śledzić, gdzie one trafiają i jakie przynoszą efekty. Fundacja zapowiedziała również, że w najbliższym czasie strona będzie rozwijana kolejne elementy raportowania.
