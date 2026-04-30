Najciekawsze licytacje ze streama Łatwoganga. Rozbroiły mnie

Przez zbiórkę Łatwoganga przewinęło się sporo popularnych osób. Nie tylko pomagały one zbierać pieniądze na rzecz dzieci chorych na raka, zachęcając widzów, ale również zaproponowały licytacje różnego rodzaju przedmiotów i aktywności.

Anna Bortniak
latwogang licytacje gwiazd stream charytatywny
Stream Łatwoganga trwał 9 dni. Przez ten czas wydarzyło się tyle, że nie sposób wszystkiego zapamiętać. Grupa CSI: Hydepark na Facebooku postanowiła zebrać wszystkie najważniejsze momenty transmisji (tutaj znajdziecie wspomniany dokument), dzięki czemu można dowiedzieć się, jacy goście pojawili się podczas streama, kto wpłacił największą sumę pieniędzy, jakie firmy i osoby prywatne wzięły udział w zbiórce czy jakie były najbardziej ikoniczne momenty. W zakładce pojawiły się również licytacje rozmaitych przedmiotów i aktywności, a dochód z wylicytowanych rzeczy również zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Cancer Fighters.

Gwiazdy przekazały przedmioty na streamie Łatwoganga. Co można wylicytować?

Przedmiotów na licytację jest sporo. Do akcji dołączyli się raperzy, którzy zdecydowali się przekazać płyty: pierwszy album Chivasa z jego podpisem, platynowa płyta za album OIO od Okiego, złota płyta za album "To ziomal" od Żabsona czy diamentowa płyta za album "Safe" od Opała i dożywotni darmowy wstęp na koncerty jego i Gibbsa.

Pojawiło się również wiele sportowych propozycji. Mateusz Borek zaoferował wspólną kawę w jego domu oraz możliwość uczestniczenia w meczu jako VIP oraz obecność podczas komentowania. Arkadiusz Wrzosek zaproponował z kolei, że zwycięzca licytacji wejdzie z nim do szatni, wspólnie przygotuje się z nim do walki i będzie w jego narożniku. Poza tym można wygrać również koszulkę Kuby Błaszczykowskiego z podpisem, dzień z Janem Urbanem, piłkę z podpisami piłkarzy Juventusu od Arkadiusza Milika czy koszulkę z podpisami zawodników FC Barcelony od Wojciecha Szczęsnego. Zwycięzca licytacji od Igi Świątek otrzyma natomiast dwa bilety na mecz na Wimbledonie.

Swoją cegiełkę dołożyli również aktorzy i aktorki. Tomasz Karolak zapowiedział, że zjawi się na ślubie zwycięzcy i zaśpiewa na nim ikoniczną piosenkę, a Borys Szyc wystawił na licytację swoją rakietę tenisową, piłkę tenisową z podpisem Igi Świątek oraz klaps z planu serialu "Heweliusz". Ekipa "Furiozy" zaproponowała natomiast 3 bluzy z filmu, a Julia Wieniawa powtórzy akcję z nocowanką ze zwycięzcą i całą ekipą "Rodzinki.pl".

Przedmiotów licytacji pojawiło się oczywiście dużo więcej - od muzyków, artystów, aktorów, influencerów i celebrytów. Każdy chce w jakiś sposób dołożyć cegiełkę do pomocy chorym na raka dzieciom z Fundacji Cancer Fighters, dzięki czemu ostateczna kwota zbiórki będzie jeszcze wyższa. Na ten moment zebrano ponad 282 mln zł, a postępy akcji oraz to, na co przeznaczane są pieniądze, można śledzić na stronie fundacji.

