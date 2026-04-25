Największe takie wydarzenie w historii polskiego internetu. Stream Łatwogangu to fenomen

Influencer Łatwogang w ramach swojego streamu zebrał już ponad 30 mln złotych na cele charytatywne. Licznik wciąż bije.

Michał Jarecki
W piątek wieczorem Łatwogang przekroczył 30 mln zł zebranych na walkę z rakiem. Początkowo celem zbiórki było 500 tys., który błyskawicznie osiągnięto - stream przekształcił się w wielką narodową zbiórkę, która przyciągnęła uwagę największych nazwisk rodzimego showbiznesu (i biznesu w ogóle).

Koncept? Patryk „Łatwogang” Garkowski, topowy influencer, przez 9 dni bez przerwy słucha numeru, który raper Bedoes nagrał z Mają Mecan, jedenastolatką chorą na białaczkę limfoblastyczną, podopieczną Fundacji Cancer Fighters. To właśnie ten kawałek zainspirował chłopaka do wystartowania z akcją charytatywną.

„Ciągle tutaj jestem (diss na raka)” będzie lecieć na zapętleniu aż do niedzieli - a w międzyczasie influencer transmituje nagranie z niewielkiego mieszkania, w którym gości wiele popularnych osób. Nic dziwnego, że wydarzenie szybko stało się jednym z najchętniej oglądanych w polskim internecie, przyciągając uwagę widzów, gwiazd i innych influencerów.

Na streamie gościła m.in. Doda (która zdzwoniła się z Magdą Gessler czy posłem Łukaszem Litewką niedługo przed jego tragiczną śmiercią), Friz i Wersow, Sylwester Wardęga, Bambi, Young Leosia, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Michał Pol, Bedoes czy - w ramach połączenia - Robert Lewandowski. 

Nie ma tu żadnego drugiego dna. Wszystkie pieniądze idą do dzieciaków. Plan jest prosty. Zebrać jak najwięcej dla dzieciaków i przebić barierę 30 milionów. Każdy dokłada swoją cegiełkę. Każda cegiełka jest wielka. Tymi cegiełkami zbudujemy wielką fortecę dla tych małych dzieciaków

- opowiedział Łatwogang w rozmowie TVN24.

Łatwogang to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich twórców internetowych młodego pokolenia, który swoją popularność zbudował przede wszystkim na TikToku i YouTubie, opierając ją na dynamicznych, często absurdalnych i spektakularnych wyzwaniach. Pochodzący z Radomia influencer wyróżnia się na tle wielu konkurentów nie tylko skalą zasięgów - liczonych w milionach obserwujących - ale także konsekwencją w realizowaniu własnych pomysłów, które często mają charakter obietnic składanych widzom. Ich konsekwentne realizowanie stało się jednym z fundamentów jego wiarygodności. 

25.04.2026 15:00
