5 thrillerów na weekend. Co obejrzeć w streamingu?

Doczekaliśmy się - nadszedł weekend, a weekend to dla większości z nas synonim odpoczynku. Relaksowi niezmiennie sprzyjają najnowsze oferty platform streamingowych, w których zawzięcie poszukujemy seansów z dreszczykiem.



Ułatwimy wam szukanie. Oto najciekawsze thrillery, które zagościły ostatnio w streamingu.

REKLAMA

Thrillery na weekend - TOP 5 nowości

Spis treści:

Eileen - HBO Max

Thriller, w którym przyjaźń dwóch kobiet pracujących w więzieniu zaczyna zmierzać w mroczną stronę. Thomasin McKenzie i Anne Hathaway w dreszczowcu, który was zaskoczy - to stylowy, ponury seans, o jakie współcześnie ciężko.

Alfa - Netflix

Film świeży, brutalny i wciągający, który ogląda się ze skraju siedzenia. Opowieść skupia się na brutalnej i bezlitosnej walce o przetrwanie, w której Charlize Theron staje naprzeciwko Tarona Egertona w scenerii bezwzględnej scenerii.

Niespotykane męstwo - Netflix

Klasyk amerykańskiego kina wojennego. Były pułkownik Jason Rhodes (Gene Hackman) od dłuższego czasu poszukuje syna. Pewnego dnia otrzymuje zdjęcie lotnicze obozu w Laosie. Nie ma pewności, czy syn tam jest, ale postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zwrócić się o pomoc do pięciu kolegów syna ze wspólnej fotografii z Wietnamu.

Ciche miejsce - SkyShowtime

Film z dreszczykiem, który zapoczątkował jedną z najlepszych współczesnych serii kina grozy. Zaczęło się od rodziny Abbotów - Evelyn (Emily Blunt) oraz Lee (John Krasinski), małżeństwa mieszkającego z dwojgiem dzieci na odciętej od świata farmie. Świat został opanowany przez kreatury, które polują na istoty wydające z siebie jakiekolwiek dźwięki. Evelyn i Lee nauczyli się żyć w ciszy, ale wkrótce na świat przychodzi ich trzecie dziecko. Nie muszę chyba wyjaśniać, dlaczego to znacznie komplikuje sytuację.

Niewybrani - Netflix

Akcja „Niewybranych” skupia się na zamkniętej, fundamentalistycznej wspólnocie religijnej zwanej Fellowship of the Divine. Główna bohaterka, Rosie (Molly Windsor), jest jej częścią - to posłuszna żona i matka, podporządkowana surowym zasadom i patriarchalnej hierarchii. Przypadkowe spotkanie z Samem (Fra Fee) - tajemniczym uciekinierem - wywróci jej codzienność do góry nogami.

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 25.04.2026 13:38

