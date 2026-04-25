5 thrillerów na weekend. Co obejrzeć w streamingu?

Thriller to niezmiennie czołówka najpopularniejszych gatunków filmowych, po które uwielbiają sięgać widzowie. Sprawdźmy zatem tytuły, które w ramach tej konwencji zagościły na najpopularniejszych serwisach streamingowych w ostatnim czasie.

Michał Jarecki
Doczekaliśmy się - nadszedł weekend, a weekend to dla większości z nas synonim odpoczynku. Relaksowi niezmiennie sprzyjają najnowsze oferty platform streamingowych, w których zawzięcie poszukujemy seansów z dreszczykiem.

Ułatwimy wam szukanie. Oto najciekawsze thrillery, które zagościły ostatnio w streamingu. 

Thrillery na weekend - TOP 5 nowości

Spis treści:

Eileen - HBO Max

Thriller, w którym przyjaźń dwóch kobiet pracujących w więzieniu zaczyna zmierzać w mroczną stronę. Thomasin McKenzie i Anne Hathaway w dreszczowcu, który was zaskoczy - to stylowy, ponury seans, o jakie współcześnie ciężko.

Alfa - Netflix

Film świeży, brutalny i wciągający, który ogląda się ze skraju siedzenia. Opowieść skupia się na brutalnej i bezlitosnej walce o przetrwanie, w której Charlize Theron staje naprzeciwko Tarona Egertona w scenerii bezwzględnej scenerii.

Niespotykane męstwo  - Netflix

Klasyk amerykańskiego kina wojennego. Były pułkownik Jason Rhodes (Gene Hackman) od dłuższego czasu poszukuje syna. Pewnego dnia otrzymuje zdjęcie lotnicze obozu w Laosie. Nie ma pewności, czy syn tam jest, ale postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zwrócić się o pomoc do pięciu kolegów syna ze wspólnej fotografii z Wietnamu.

Ciche miejsce - SkyShowtime

Film z dreszczykiem, który zapoczątkował jedną z najlepszych współczesnych serii kina grozy. Zaczęło się od rodziny Abbotów - Evelyn (Emily Blunt) oraz Lee (John Krasinski), małżeństwa mieszkającego z dwojgiem dzieci na odciętej od świata farmie. Świat został opanowany przez kreatury, które polują na istoty wydające z siebie jakiekolwiek dźwięki. Evelyn i Lee nauczyli się żyć w ciszy, ale wkrótce na świat przychodzi ich trzecie dziecko. Nie muszę chyba wyjaśniać, dlaczego to znacznie komplikuje sytuację.

Niewybrani - Netflix

Akcja „Niewybranych” skupia się na zamkniętej, fundamentalistycznej wspólnocie religijnej zwanej Fellowship of the Divine. Główna bohaterka, Rosie (Molly Windsor), jest jej częścią - to posłuszna żona i matka, podporządkowana surowym zasadom i patriarchalnej hierarchii. Przypadkowe spotkanie z Samem (Fra Fee) - tajemniczym uciekinierem - wywróci jej codzienność do góry nogami.

Czytaj więcej w Spider's Web:

25.04.2026 13:38
Najnowsze
13:11
Franz Kafka już online. Wspaniała premiera na koniec miesiąca
Aktualizacja: 2026-04-25T13:11:00+02:00
12:52
Nowość HBO Max robi sobie jaja z kultowego klasyka. Nie ma dużo takich filmów
Aktualizacja: 2026-04-25T12:52:21+02:00
12:19
Użytkownicy Disney+ już łakną hitu prosto z kina. Dostali jego namiastkę
Aktualizacja: 2026-04-25T12:19:00+02:00
11:15
Thriller z Taronem Egertonem, dla którego zarwiesz nockę w weekend
Aktualizacja: 2026-04-25T11:15:00+02:00
10:13
Co obejrzeć na SkyShowtime w weekend? Finały hitowych seriali
Aktualizacja: 2026-04-25T10:13:00+02:00
9:06
Netflix potrzebował takiego filmu wojennego. Wbije w was w fotel
Aktualizacja: 2026-04-25T09:06:00+02:00
8:13
Przestępcze życie wybrało widzów Prime Video. Nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2026-04-25T08:13:00+02:00
7:12
Cytadela powraca. Kiedy premiera odcinków 2. sezonu serialu?
Aktualizacja: 2026-04-25T07:12:00+02:00
6:59
Czy Cień i kość wróci z 3. sezonem? Wiem, że czekacie
Aktualizacja: 2026-04-25T06:59:00+02:00
20:47
Bob Odenkirk nie chce, ale musi skopać wam tyłki. "Normal" wymiata
Aktualizacja: 2026-04-24T20:47:26+02:00
19:27
Nowy klip filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 wkurzył widzów. Jest afera
Aktualizacja: 2026-04-24T19:27:40+02:00
17:36
Netflix nakręci serial Scooby-Doo. Tak wygląda Tajemnicza Spółka
Aktualizacja: 2026-04-24T17:36:57+02:00
16:55
Nowości Netfliksa na weekend. Survivalowy hit i wielki powrót do Hawkins
Aktualizacja: 2026-04-24T16:55:59+02:00
15:58
Najlepsze filmy w SkyShowtime. TOP 15 perełek w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-04-24T15:58:47+02:00
15:44
Stranger Things kochało lata 80. Opowieści z 85 kochają Stranger Things
Aktualizacja: 2026-04-24T15:44:00+02:00
15:12
Michael to płaskie kino. Aż zrobiło mi się smutno
Aktualizacja: 2026-04-24T15:12:52+02:00
13:47
LEGO pokazał zestaw Shreka. Szczegóły rozpoznają tylko wierni fani
Aktualizacja: 2026-04-24T13:47:42+02:00
13:09
Nowe fantasy Prime Video zawstydzi Ród smoka
Aktualizacja: 2026-04-24T13:09:16+02:00
11:38
Nowe Stranger Things poprawiło zakończenie serialu. Ona musiała odejść
Aktualizacja: 2026-04-24T11:38:33+02:00
11:02
Genialny, brutalny, nie do zniesienia. Półbrat od twórcy Reniferka - recenzja
Aktualizacja: 2026-04-24T11:02:45+02:00
