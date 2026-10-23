Łatwogang wyspał się po streamie. Wraca do internetu
Łatwogang opublikował nowe wideo po raz pierwszy od kilku miesięcy, informując, że wraca do internetu. Zrobił to w typowy dla siebie zabawny sposób.
Piotr "Łatwogang" Hancke był znany przede wszystkim jako tiktoker, który bierze udział w szalonych akcjach. Wszystko zmieniło się, kiedy rozpoczął transmisję na żywo w celu zebrania pieniędzy na chore na raka dzieci dla fundacji Cancer Fighters. Rekordowa zbiórka, podczas której darczyńcy wpłacili w sumie około 252 mln zł, odbiła się szerokim echem nie tylko w sieci, ale trafiła również do mediów tradycyjnych. Mimo szczytnego celu, nie obyło się bez kontrowersji. Sytuacja przytłoczyła Łatwoganga, w związku z czym poinformował on pod koniec maja, że odchodzi na jakiś czas z internetu.
Łatwogang wrócił do internetu. Tiktoker opublikował zabawne wideo w przebraniu Voldemorta
Zabawny filmik pojawił się w mediach społecznościowych Łatwoganga 23 października, czyli około 5 miesięcy od daty publikacji pożegnalnego filmiku. W międzyczasie Piotrek wziął udział w jednej akcji charytatywnej, ale poza tym nie był w internecie aktywny. Ten stan rzeczy ma się najpewniej zmienić już od dziś - Łatwogang opublikował wideo, zapowiadając swój powrót.
Tiktoker pojawił się na filmiku w stroju Lorda Voldemorta z "Harry'ego Pottera". W tle słychać fragment z filmów o Potterze, kiedy Harry mówi: "On wrócił, odrodził się. Voldemort wrócił". W opisie Łatwogang zamieścił tylko jedno słowo: "Wracam".
Fani Piotrka z pewnością będą zadowoleni z jego powrotu do internetu. Na ten moment nie wiadomo, czy szykuje on kolejną akcję charytatywną, czy zamierza w tej kwestii nieco zwolnić i nadal tworzyć w sieci zabawne materiały czy realizować szalone wyzwania. Pewnym jest, że po powrocie będzie miał spore zaplecze wspierających go ludzi, niezależnie od tego, na czym postanowi się teraz skupić.
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