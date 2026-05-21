Łatwogang przejedzie Polskę na rowerze. Jest nowa zbiórka
Łatwogang startuje z nową akcją charytatywną. Po miesiącu od transmisji na żywo, podczas której zebrano ponad 282 mln zł na rzecz Fundacji Cancer Fighters, Łatwo ogłosił, że tym razem można dorzucić się do zbiórki dla chorego na zanik mięśni chłopca. W czasie, kiedy ludzie będą wpłacać pieniądze, tiktoker rozpocznie streama, podczas którego zamierza przejechać całą Polskę rowerem.
O streamie Łatwoganga mówiła cała Polska. Spontaniczny zryw, którego celem było zebranie środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zamienił się w ogromną akcję charytatywną. Przez mieszkanie tiktokera przewinęła się cała masa celebrytów, aktorów oraz muzyków, dzięki czemu w kilka dni na konto fundacji pomagającej osobom chorym na raka wpłynęło ponad 282 mln zł. Akcja wciąż trwa - Bedoes zapowiedział, że za jakiś czas ma pojawić się album, który zostanie nagrany z raperami i dzieciakami z Cancer Fighters, a fundacja wciąż zbiera środki na pomoc chorym.
Tymczasem Łatwogang postanowił zainicjować kolejną akcję, aby pomóc choremu chłopcu. W mediach społecznościowych zapowiedział, co zamierza zrobić w następnych dniach, by zebrać potrzebne środki, a przy okazji zapewnić widzom rozrywkę. Ruszy kolejna transmisja na żywo.
Łatwogang startuje z nową zbiórką. W trakcie będzie jechał przez całą Polskę na rowerze
Po około miesiącu od zakończenia streama, który odbił się w internecie szerokim echem, Łatwogang zapowiedział nową akcję charytatywną. Tym razem zamierza zebrać środki dla małego Maksa, chłopca, który choruje na zanik mięśni. Tiktoker nie byłby jednak sobą, gdyby realizował w międzyczasie jakiejś szalonej akcji:
Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł. W dużym skrócie, postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. Maks jest to 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł.
I dodał:
Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 mln przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
W momencie pisania tego artykułu zbiórka (tutaj link do zbiórki) przekroczyła już 50 tys. i wciąż rośnie. Dodatkowo pod materiałem Łatwoganga swoją pomoc zaczęły oferować już firmy. Firma, która zajmuje się udostępnianiem apartamentów w Gdańsku, zaoferowała już tiktokerowi nocleg, z kolei Decathlon zaproponował mu dostarczenie nowego sprzętu w postaci roweru i kasku.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Najciekawsze licytacje ze streama Łatwoganga. Rozbroiły mnie
- Dziewczynom z Dresscode dostało się po streamie Łatwoganga. Jest oświadczenie
- Kim jest Łatwogang? O charytatywnym streamie tiktokera mówią wszyscy
- Łatwogang czy WOŚP: kto zebrał więcej pieniędzy? Oto liczby
- Wszystkie najważniejsze momenty streamu Łatwoganga