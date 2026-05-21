Łatwogang przejedzie Polskę na rowerze. Jest nowa zbiórka

O streamie Łatwoganga mówiła cała Polska. Spontaniczny zryw, którego celem było zebranie środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zamienił się w ogromną akcję charytatywną. Przez mieszkanie tiktokera przewinęła się cała masa celebrytów, aktorów oraz muzyków, dzięki czemu w kilka dni na konto fundacji pomagającej osobom chorym na raka wpłynęło ponad 282 mln zł. Akcja wciąż trwa - Bedoes zapowiedział, że za jakiś czas ma pojawić się album, który zostanie nagrany z raperami i dzieciakami z Cancer Fighters, a fundacja wciąż zbiera środki na pomoc chorym.

Tymczasem Łatwogang postanowił zainicjować kolejną akcję, aby pomóc choremu chłopcu. W mediach społecznościowych zapowiedział, co zamierza zrobić w następnych dniach, by zebrać potrzebne środki, a przy okazji zapewnić widzom rozrywkę. Ruszy kolejna transmisja na żywo.

Łatwogang startuje z nową zbiórką. W trakcie będzie jechał przez całą Polskę na rowerze

Po około miesiącu od zakończenia streama, który odbił się w internecie szerokim echem, Łatwogang zapowiedział nową akcję charytatywną. Tym razem zamierza zebrać środki dla małego Maksa, chłopca, który choruje na zanik mięśni. Tiktoker nie byłby jednak sobą, gdyby realizował w międzyczasie jakiejś szalonej akcji:

Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł. W dużym skrócie, postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. Maks jest to 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł.

I dodał:

Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 mln przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.

W momencie pisania tego artykułu zbiórka (tutaj link do zbiórki) przekroczyła już 50 tys. i wciąż rośnie. Dodatkowo pod materiałem Łatwoganga swoją pomoc zaczęły oferować już firmy. Firma, która zajmuje się udostępnianiem apartamentów w Gdańsku, zaoferowała już tiktokerowi nocleg, z kolei Decathlon zaproponował mu dostarczenie nowego sprzętu w postaci roweru i kasku.

Anna Bortniak 21.05.2026 17:35

