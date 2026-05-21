REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

Łatwogang przejedzie Polskę na rowerze. Jest nowa zbiórka

Łatwogang startuje z nową akcją charytatywną. Po miesiącu od transmisji na żywo, podczas której zebrano ponad 282 mln zł na rzecz Fundacji Cancer Fighters, Łatwo ogłosił, że tym razem można dorzucić się do zbiórki dla chorego na zanik mięśni chłopca. W czasie, kiedy ludzie będą wpłacać pieniądze, tiktoker rozpocznie streama, podczas którego zamierza przejechać całą Polskę rowerem.

Anna Bortniak
latwogang zbiorka charytatywna rowerem przez polske
REKLAMA

O streamie Łatwoganga mówiła cała Polska. Spontaniczny zryw, którego celem było zebranie środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zamienił się w ogromną akcję charytatywną. Przez mieszkanie tiktokera przewinęła się cała masa celebrytów, aktorów oraz muzyków, dzięki czemu w kilka dni na konto fundacji pomagającej osobom chorym na raka wpłynęło ponad 282 mln zł. Akcja wciąż trwa - Bedoes zapowiedział, że za jakiś czas ma pojawić się album, który zostanie nagrany z raperami i dzieciakami z Cancer Fighters, a fundacja wciąż zbiera środki na pomoc chorym.

Tymczasem Łatwogang postanowił zainicjować kolejną akcję, aby pomóc choremu chłopcu. W mediach społecznościowych zapowiedział, co zamierza zrobić w następnych dniach, by zebrać potrzebne środki, a przy okazji zapewnić widzom rozrywkę. Ruszy kolejna transmisja na żywo.

REKLAMA

Łatwogang startuje z nową zbiórką. W trakcie będzie jechał przez całą Polskę na rowerze

Po około miesiącu od zakończenia streama, który odbił się w internecie szerokim echem, Łatwogang zapowiedział nową akcję charytatywną. Tym razem zamierza zebrać środki dla małego Maksa, chłopca, który choruje na zanik mięśni. Tiktoker nie byłby jednak sobą, gdyby realizował w międzyczasie jakiejś szalonej akcji:

Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł. W dużym skrócie, postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. Maks jest to 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł.

I dodał:

REKLAMA

Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 mln przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.

W momencie pisania tego artykułu zbiórka (tutaj link do zbiórki) przekroczyła już 50 tys. i wciąż rośnie. Dodatkowo pod materiałem Łatwoganga swoją pomoc zaczęły oferować już firmy. Firma, która zajmuje się udostępnianiem apartamentów w Gdańsku, zaoferowała już tiktokerowi nocleg, z kolei Decathlon zaproponował mu dostarczenie nowego sprzętu w postaci roweru i kasku.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
21.05.2026 17:35
Tagi: akcje charytatywnePolskaTiktok
REKLAMA
Najnowsze
15:36
Ranczo Duttonów: recenzja. To Yellowstone ery TikToka
Aktualizacja: 2026-05-21T15:36:00+02:00
14:05
Powstanie Ojciec chrzestny 4. Jest też zła wiadomość
Aktualizacja: 2026-05-21T14:05:47+02:00
13:15
Mandalorian i Grogu nie powinni byli trafić do kin. Recenzja
Aktualizacja: 2026-05-21T13:15:22+02:00
11:37
Netflix pokazał zwiastun filmu Kolory zła: Czerń. Doczekaliśmy się
Aktualizacja: 2026-05-21T11:37:46+02:00
11:32
Michelle Pfeiffer opowiedziała o planie Madison. "Nie było klimatyzacji"
Aktualizacja: 2026-05-21T11:32:53+02:00
10:52
Testamenty powrócą do Gileadu. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-05-21T10:52:08+02:00
9:13
Kiedy premiera Love is Blind: Polska Reunion? Netflix potwierdził
Aktualizacja: 2026-05-21T09:13:15+02:00
6:33
Jak skończył się komiks The Boys? Porównujemy z serialem
Aktualizacja: 2026-05-21T06:33:00+02:00
18:42
Lubię The Boys, ale dzięki Bogu to już koniec
Aktualizacja: 2026-05-20T18:42:00+02:00
18:34
Najlepsze seriale Amazon Prime Video. Oto TOP 30 tytułów
Aktualizacja: 2026-05-20T18:34:28+02:00
17:55
Oglądasz Stamtąd? Nowy odcinek pojawi się dopiero w czerwcu
Aktualizacja: 2026-05-20T17:55:00+02:00
17:01
Dawno żaden horror mnie tak nie przestraszył. Wykręca świetne liczby
Aktualizacja: 2026-05-20T17:01:00+02:00
16:21
Para w Love is Blind: Polska rozstała się na ślubie. To był dla mnie szok
Aktualizacja: 2026-05-20T16:21:06+02:00
16:11
Jakie platformy streamingowe są dostępne w Plusie i Polsat Box? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-05-20T16:11:00+02:00
15:51
Czy będzie 6. sezon The Boys? 5. odsłona już w całości na Prime Video
Aktualizacja: 2026-05-20T15:51:00+02:00
15:36
Kanał Zero TV rozpoczął nadawanie. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-05-20T15:36:20+02:00
14:13
Czy finał The Boys ma scenę po napisach? To trzeba zobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-20T14:13:48+02:00
14:06
Olgą Tokarczuk pod ścianą. Noblistka wreszcie zabrała głos
Aktualizacja: 2026-05-20T14:06:36+02:00
12:32
To nie koniec Love is Blind Polska. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-05-20T12:32:20+02:00
12:10
Opinie o nowym Punisherze są niepoważne. Oglądaliśmy to samo?
Aktualizacja: 2026-05-20T12:10:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA