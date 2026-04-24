LEGO pokazał zestaw Shreka. Szczegóły rozpoznają tylko wierni fani
LEGO zaprezentowało pierwszy w historii zestaw ze Shrekiem, Osłem i Kotem w butach. Kosztuje sporo, ale ma szansę zachwycić fanów serii - na zdjęciach widać, że został skrupulatnie odwzorowany. Nie pominięto nawet jednego interesującego szczegółu, który wierni widzowie filmów z pewnością docenią.
Do sklepów zmierza nowy zestaw LEGO. Tym razem będzie to pierwszy w historii pełnoprawny zestaw z uniwersum Shreka. Wcześniej pojawił się co prawda minizestaw z figurkami Shreka, Osła i Ciastka, ale nie było to coś, co mogłoby zadowolić fanów uwielbianej animacji. Wygląda na to, że teraz będzie inaczej - LEGO pokazało nowość w swojej kolekcji, która została bardzo skrupulatnie dopracowana.
LEGO pokazało nowy zestaw - Shrek, Osioł i Kot w butach. Ile kosztuje?
Posiadacze klocków LEGO inspirowanych filmami, serialami czy grami, wiedzą, że marka dba o to, by zgadzał się każdy szczegół. Tym razem również nie było inaczej. Na zdjęciach poglądowych można dostrzec wiele detali, które docenią widzowie uwielbianych animacji.
Na pierwszy plan wysuwa się charakterystyczna tabliczka z napisem "Beware Ogre", a także słoneczniki, które pojawiły się w pierwszej części. Shrek trzyma również cebulę (bo, jak wiadomo, cebula ma warstwy i ogry mają warstwy), a pod nogami ogra widać małą żabę, która może nawiązywać do części drugiej, czyli króla Harolda.
Dodatkowo, po bliższym przyjrzeniu się, można dostrzec, że w brzuchu ogra znajduje się wspomniana cebula, oko oraz tost. Widzowie pamiętają na pewno wypowiedź ogra z pierwszego filmu, w którym mówi: "Ogry robią sobie rękawiczki z ludzkiej skóry i breloczki z wątroby, wyciskają ofierze białko z oczu. Najlepiej smakuje na tostach". To najpewniej oznacza, że ogr zdążył już się posilić, a smakowite przekąski znalazły się już w jego brzuchu.
Zestaw składa się z 1403 elementów i kosztuje 519,99 zł. Przedsprzedaż klocków LEGO wystartowała 23 kwietnia, a wysyłka zestawów zaplanowana jest na 1 czerwca. Oznacza to, że fani Shreka będą mogli zrobić sobie wyjątkowy prezent na Dzień Dziecka.
