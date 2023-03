To on zbudował Szymborską z LEGO i nie jest to jego ostatnie słowo. Rozmawiamy z Łukaszem Więckiem

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji do grona uwiecznionych w formie zabawkowych figurek Lego pisarzy - m.in. Marka Twaina, George’a Orwella czy Williama Shakespeare’a - dołączyła polska noblistka i patronka roku 2023, Wisława Szymborska. Zdjęcie plastikowej postaci wraz z biurkiem i biblioteczkami pojawiło się we wtorek na oficjalnym profilu LEGO.



Nie jest to, rzecz jasna, oficjalny zestaw - firma poprosiła byłego uczestnika programu LEGO Masters, Łukasza Więcka, o skonstruowanie tej scenki (czy też: interpretacji) w kontekście współpracy marki z Fundacją Wisławy Szymborskiej i właśnie minionego Dnia Poezji. To była szybka akcja: minifigurka wraz z otoczeniem to dzieło pasjonata, nie wiemy jednak, czy polska poetka ma szansę wkrótce w pełni oficjalnie dołączyć do grona LEGO-pisarzy. Wiemy jednak, że z okazji Roku Wisławy Szymborskiej koncern szykuje więcej niespodzianek.



A jak tę współpracę skomentował sam Więcek? Jak wielką rolą w jego życiu odgrywają klocki LEGO?