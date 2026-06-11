Mroczna Liga Sprawiedliwości już na Netfliksie. O co chodzi ze Snyder Cut?

W przyszłym roku minie równo dekada, odkąd "Liga Sprawiedliwości" pojawiła się na wielkim ekranie. Dla wielu był to niezwykły moment - zobaczyć superbohaterski sojusz złożony z wielu ikonicznych postaci: Batmana, Wonder Woman, Flasha, czy Aquamana. Akcja filmu rozgrywała się po "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". Niestety, superprodukcja, choć osiągnęła niezłe kwoty w box office (657,9 mln dolarów przy 300 mln budżetu), nie przyjęła się wśród fanów oraz krytyków. Powody tego stanu są również pozafilmowe.

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Snyder Cut od dziś na Netfliksie. O co z nim chodzi?

Po śmierci Supermana (Henry Cavill) Batman (Ben Affleck) i Wonder Woman (Gal Gadot) decydują się na zrekrutowanie drużyny superludzi, z którymi będą mogli wspólnie stawić czoła nadchodzącemu zagrożeniu w postaci planującego podbić Ziemię Steppenwolfa (Ciaran Hinds). Na oku bohaterów są Arthur Curry (Jason Momoa), Barry Allen (Ezra Miller) i Victor Stone (Ray Fisher), których znamy jako Aquaman, Flash i Cyborg.

Żeby przyjrzeć się dokładniej samemu filmowi, trzeba wiedzieć, co się działo za jego kulisami. Pomysł nakręcenia produkcji poświęconej tytułowej drużynie nie był absolutnie nowy - od jakichś 20 lat padały informacja na temat różnych form prac nad takim projektem. Mało kto może pamiętać, ale na początkowym etapie projektu kontrakt na reżyserię podpisał George Miller ("Mad Max: Na drodze gniewu), Supermana miał zagrać D.J. Cotrona, zaś Batmana - Armie Hammer. Strajk scenarzystów i opóźnienia w produkcji sprawiły, że ostatecznie koncepcję porzucono.

O tym, że Zack Snyder będzie reżyserem "Ligi Sprawiedliwości", świat dowiedział się w 2014 roku. Na kilka miesięcy przed oficjalną premierą reżyser wycofał się z projektu z powodów rodzinnych - jego córka popełniła samobójstwo. Wówczas miejsce Snydera zajął Joss Whedon, którego zadaniem było dokończenie filmu i nadzór nad postprodukcją. Zmiany okazały się jednak znacznie większe, niż przypuszczano - nowy reżyser nakręcił większość filmu. Według dostępnych źródeł, Snyder miał szacować, że tylko 1/4 czwarta jego materiału została finalnie wykorzystana. Operator Fabian Wagner, poszedł o krok dalej: stwierdził, że zaledwie 10% oryginalnego materiału znalazło się w filmie. Warner Bros. miało również nakazać, by metraż "Ligi Sprawiedliwości" nie przekroczył 2 godzin.

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Kontrowersji i złości na ówczesny stan rzeczy nie było końca nawet lata po premierze. Ray Fisher, odtwórca roli Cyborga, publicznie zabrał głos i ujawnił, że studio okłamało aktorów i ekipę, że Joss Whedon został osobiście wybrany przez Snydera na jego następcę, sam Whedon miał dopuszczać się obraźliwego i nieprofesjonalnego zachowania. Wszystko to, zsumowane w jedno, sprawiło, że "Liga Sprawiedliwości" została chóralnie wzgardzona, a fani masowo apelowali o to, by upublicznić tzw. "Snyder Cut" - pierwotną wersję stworzoną przez Zacka Snydera, którą później poszatkował i zupełnie zmienił Whedon. Powstała nawet w tej sprawie specjalna petycja, która zebrała grubo ponad 100 tys. podpisów.

Słowo stało się ciałem - "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" ujrzała światło dzienne w streamingu - w 2021 roku trafiła do HBO Max. Teraz, 11 czerwca 2026 roku, mogą ją oglądać również widzowie z dostępem do Netfliksa. Z zastrzeżeniem: film swoją długością bije na głowę każdy "Avatar" - łącznie trwa 242 minuty (czyli 4 godziny i 2 minuty). Czy było o co walczyć? Niech widzowie zweryfikują sami.

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