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Netflix pokazał Scooby'ego-Doo z nowego serialu. Najsłodszy psiak

Netflix ujawnił, jak będzie wyglądał Scooby-Doo w najnowszym aktorskim serialu serwisu. Pewne są dwie rzeczy: że nowy Scooby to najsłodszy szczeniak z całego uniwersum i że Netflix ujawnił wstępną datę premiery.

Anna Bortniak
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Franczyza Scooby-Doo to jedno z najdłużej rozwijanych i najbardziej rozbudowanych uniwersów animowanych w historii telewizji. W związku z tym, że widzowie chętnie zapoznają się z kolejnymi produkcjami, twórcy bardzo chętnie ten świat eksplorują. Do tej pory od 1969 roku pojawiło się już kilka seriali, a także filmów animowanych i aktorskich. Najnowszą produkcją ze świata "Scooby'ego-Doo" był niesławny spin-off dla dorosłych "Velma", a już niebawem Netflix dołoży swoją pałeczkę do uniwersum i pokaże światu najnowszy serial "Scooby-Doo: Origins".

Pod koniec kwietnia streamingowy gigant ogłosił, kto wcieli się w Tajemniczą Spółkę, a dziś ujawnił, jaki psiak zagra tytułowego bohatera, czyli Scooby'ego-Doo.

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Scooby-Doo: Origins - tak wygląda Scooby-Doo z serialu Netfliksa

W mediach społecznościowych Netfliksa pojawił się krótki klip, który rozpoczyna się z perspektywy psa. Słychać na nim odgłosy biegnących po ziemi łap oraz szczekanie w tle. Na koniec słodki szczeniak wskakuje w ramiona Kudłatego, zaczyna lizać go po twarzy i szczeka. Nie jest to wytwór sztucznej inteligencji, a prawdziwy pies. I jest on najsłodszym szczeniakiem w całym uniwersum.

Premiera serialu "Scooby-Doo: Origins" zaplanowana jest na 2027 rok. Dokładna data debiutu na ten moment nie jest jeszcze znana.

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W opisie produkcji czytamy, że showrunnerzy Josh Appelbaum i Scott Rosenberg w serialu "Scooby-Doo: Origins" wracają tam, gdzie wszystko się zaczęło - czyli do pierwszej przerażającej sprawy Tajemniczej Spółki.

Podczas ostatniego lata na obozie, starzy przyjaciele, Kudłaty i Daphne, zostają wplątani w intrygującą tajemnicę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Wraz z pragmatyczną i naukową mieszkanką miasteczka Velmą oraz dziwnym, ale niezwykle przystojnym nowym chłopakiem, Fredem, wyruszają, aby rozwiązać sprawę, która wciąga ich w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów.

W ubiegłym miesiącu Netflix pokazał pierwszą fotografię Tajemniczej Spółki w nowym serialu aktorskim "Scooby-Doo: Origins". W Daphne wcieli się McKennę Grace, Kudłatego zagra Tanner Hagen, Velmę będzie portretowała Abby Ryder Fortson, a rola Freda przypadła Maxwellowi Jenkinsowi. W obsadzie znalazł się również Paul Walter Hauser, lecz na tym etapie nie ujawniono jego roli. Wiadomo natomiast, że głosu Scooby'emu-Doo użyczy Frank Welker.

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Anna Bortniak
08.06.2026 18:11
Tagi: Scooby-DooSeriale Netflix
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