Kultowy serial kryminalny nareszcie w Polsce. Dziwne, że tak późno

"Line of Duty - Wydział wewnętrzny" stworzony przez Jeda Mercurio to nie jest nowy serial, a mimo to trudno o nim zapomnieć. Produkcja zadebiutowała w 2012 roku i doczekała się 6 sezonów. Ostatni zadebiutował w marcu 2021 roku, a zatem to już ponad 5 lat, odkąd widzowie pożegnali się z uwielbianymi bohaterami. Na szczęście nie na zawsze. Ci, którzy chcieliby obejrzeć serial po raz pierwszy lub ponownie prześledzić wszystkie odcinki, już mogą to zrobić. Brytyjski kryminał jest dostępny w streamingu.

Serial kryminalny Line of Duty - Wydział wewnętrzny dostępny w Polsce. Gdzie obejrzeć?

Bohaterem serialu "Line of Duty - Wydział wewnętrzny" jest sierżant Steve Arnott (Martin Compston), który zostaje przeniesiony do jednostki AC-12. Nastąpiło to, po tym gdy Steve odmówił tuszowania szczegółów nieudanej operacji. W nowej jednostce mężczyzna trafia pod skrzydła nadinspektora Teda Hastingsa (Adrian Dunbar). Współpracuje również z detektywką Kate Fleming (Vicky McClure).

Produkcji zniknęła ze streamingu na kilka lat, natomiast teraz z powrotem wróciła na ekrany. "Line of Duty" już teraz (od 6 sierpnia) można obejrzeć na kanale BBC First. Serial będzie emitowany o godzinie 21:00. Widzowie dostaną wówczas 2 odcinki produkcji. Ci, którzy nie załapią się na seans, będą mogli obejrzeć powtórki w każdą niedzielę o 22:00. Co ważne, wszystkie odcinki będą również dostępne w BBC Player, do którego dostęp mają subskrybenci m.in. Canal+. W sierpniu zostaną pokazane pierwsze 2 sezony.

W 1. sezonie Arnott, Hastings i Fleming biorą udział w śledztwie w sprawie najlepszego detektywa w mieście, nadkomisarza Tony'ego gatesa oraz jego zespołu, który od kilku lat osiąga doskonałe wyniki pod względem zwalczania przestępczości w mieście. W 2. sezonie bohaterowie produkcji pochylą się nad podejrzaną sprawą. W jej centrum znajduje się detektywa Lindsay Denton, która jako jedyna przeżyła zasadzkę na policyjny konwój.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...