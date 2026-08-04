Tak mocnego true crime użytkownicy Netfliksa jeszcze nie widzieli. Nie wierzą, że to prawda

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają filmy i seriale o prawdziwych zbrodniach. Dlatego platforma ciągle poszerza swoją bibliotekę opartych na faktach produkcji. Parę dni temu - dokładnie 29 lipca - w serwisie pojawił się kolejny true crime. Tym razem biorący na warsztat morderstwa, do których doszło w 2022 roku. "Morderstwa w Idaho" podejmują ich temat w taki sposób, że widzowie przecierają oczy ze zdumienia.



Bo faktycznie sama ta historia brzmi jak wyjęta z koszmaru. Chodzi przecież o morderstwo czwórki studentów Uniwersytetu Idaho, których ciała znaleziono poza kampusem. To zdarzenie wstrząsnęło lokalną społecznością. Tym bardziej że sprawca przez wiele tygodni przebywał na wolności. Trzyczęściowy dokument Netfliksa składa hołd ofiarom i śledzi każdy krok od feralnej nocy do aresztowania zabójcy. Wykorzystuje w tym celu nieznane dotąd policyjne nagrania i relacje rodzin pozbawionych życia młodych ludzi.

Morderstwa w Idaho - opinie o true crime Netfliksa

Przedstawiana w dokumencie sprawa próbuje odpowiedzieć na pytanie: jak nadać sens czemuś tak bezsensownemu? Czy w ogóle da się to zrobić? Chyba nie. Dlatego użytkownicy Netfliksa zachwalają "Morderstwa w Idaho" w mediach społecznościowych, przyznając, że nie mogą uwierzyć w to, co zobaczyli.

Właśnie skończyłem "Morderstwa w Idaho: Tragedię na uniwersytecie", człooowieku, ten cały dokument jest szalony



Pierwszy odcinek tego dokumentu "Morderstwa w Idaho" ogląda się jak horror z życia wzięty (...) Górna półka



"Morderstwa w Idaho" na Netfliksie to jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jakie widziałem. Zwariowany jest ten świat, w którym żyjemy - czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli "Morderstwa w Idaho" naprawdę są tak przerażające, jak twierdzą widzowie, nie powinno nikogo dziwić, że błyskawicznie zyskały ogromną popularność. W naszym kraju zajmują aktualnie drugie miejsce topki najchętniej oglądanych seriali na Netfliksie.

Warto przy tym nadmienić, że "Morderstwa w Idaho" nie są pierwszym dokumentem przedstawiającym zbrodnię z 2022 roku. Jeszcze w zeszłym roku użytkowników Prime Video zelektryzował przecież serial "One Night in Idaho: The College Murders", a na HBO Max ciągle można obejrzeć "The Idaho College Murders". Tytuły te można potraktować jako lektury uzupełniające do hitowego true crime'a Netfliksa.

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