Zmiany w serialu ze świata Yellowstone. Kogo zobaczymy w 2. sezonie?
Będą zmiany w jednym z sequelów "Yellowstone". W obsadzie 2. sezonu "Marshals" zobaczymy zupełnie nową twarz, a znana nam już postać dostanie więcej czasu ekranowego.
Za najlepszy sequel "Yellowstone" fani i krytycy gremialnie uznali "Ranczo Duttonów". Aczkolwiek przed serialem poświęconym Beth i Ripowi dostaliśmy jeszcze "Marshals", w którym śledzimy losy Kaycego Duttona. Po wydarzeniach z serialu głównego zostaje dołącza on do U.S. Marshals. Jako szeryf federalny ściga on kolejnych przestępców, starając się jednocześnie chronić spuściznę swojej rodziny.
"Marshals" zmienia więc znaną nam formułę. To już nie jest kowbojska saga, tylko kryminalny procedural. Dlatego fani "Yellowstone" miewają z nim problem. Niemniej 1. sezon serialu cieszył się wystarczającą popularnością, aby dostać 2. sezon. Nowe odcinki zbliżają się wielkimi krokami. Tymczasem pojawiły się informacje, że dojdzie w nich do sporych zmian.
Marshals - zmiany w obsadzie 2. sezonu sequela Yellowstone
Jak podaje Deadline, odpowiedzialna za "Marshals" stacja CBS zdecydowała się na zmiany obsadowe w 2. sezonie. Okazuje się, że w nadchodzących odcinkach zobaczymy zupełnie nową twarz. Marque Richardson wcieli się bowiem w prokuratora federalnego Patricka Burnsa. Ale to nie koniec niespodzianek.
W 2. sezonie "Marshals" przyjdzie nam spędzić więcej czasu z przedstawioną już w dotychczasowych odcinkach Maddie. Do tej pory była ona po prostu barmanką w Bullet 'N Barrel's i, jak się okazało, córką Cala - przyjaciela, który wciągnął Kaycego do U.S. Marshals. Teraz poznamy ją lepiej, bo jej rola zostaje rozszerzona.
Jak to wszystko będzie dokładnie wyglądać? Przekonamy się już niedługo. CBS nie zwleka. 1. sezon "Marshals" skończył się parę miesięcy temu, w maju. Premiera 2. odsłony sequela "Yellowstone" ma natomiast nadejść... za chwilę. Jeszcze w tym roku.
W Stanach Zjednoczonych 2. sezon "Marshals" zadebiutuje na pewno 4 października. Data polskiej premiery nie jest na ten moment znana. Aczkolwiek warto wziąć pod uwagę, że odcinki 1. sezonu pojawiały się w naszym kraju na SkyShowtime już dzień po amerykańskiej premierze. Być może w tym wypadku będzie podobnie, ale, żeby mieć pewność, musimy poczekać na oficjalną informację od platformy w tym temacie.
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