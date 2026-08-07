Czy list kozaków z serialu 1670 jest prawdziwy? Niesamowita historia

Serial „1670” to fikcja, która pełnymi garściami czerpie z historii. Mieszanie faktów z zupełną fantazją, a nawet z elementami fantastycznymi sprawia, że serial nie powinien być traktowany jako podręcznik do historii. Nie oznacza to jednak, że nie można się czegoś z niego dowiedzieć, bo scenariusz wypełniony jest po brzegi prawdziwymi wydarzeniami. Jednym z nich jest słynny list kozaków zaporoskich do sułtana Mehmeda IV.

1670: czy list kozaków do sułtana jest prawdziwy?

Słynny list kozaków zaporoskich do sułtana Mehmeda IV to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków historycznej satyry. Legenda głosi, że napisał go ataman koszowy Iwan Sirko w odpowiedzi na ultimatum sułtana osmańskiego. Moment powstanie listu datuje się na 70. XVII wieku.



Sułtan miał wysłać do Kozaków pismo wymagające bezwarunkowego poddania się i uznania władzy Imperium Osmańskiego. W liście tym użył rozbudowanej, majestatycznej tytulatury, na co Kozacy mieli zignorować dyplomatyczne zasady i sparodiować styl pisma. Dlatego też w liście zostaje nazwany „szatanem tureckim”, „przeklętego diabła bratem i towarzyszem”, a także np. „wielbłądzim kuśnierzem”.



Czytaj także: Kim był Kazimierz Siemienowicz? Historyczny inżynier w 1670

O tak ci Kozacy zaporoscy odpowiadają, plugawcze. Nie będziesz ty nawet naszych świń wypasać. Teraz kończymy, daty nie znamy, bo kalendarza nie mamy, miesiąc na niebie, a rok w księgach zapisany, a dzień u nas taki jak i u was, za co możecie nas w dupę pocałować! - fragment listu.

Nawet jeśli to nieprawda, to zostało to świetnie wymyślone.

Badaniom naukowym nie udało się potwierdzić, aby legenda ta była prawdziwa. Najwcześniejszy zapis tego listu pochodzi z XVIII wieku (choć krąży również wersja, którą datuje się właśnie na okolice roku 1670!) i dopiero później dopisano do niego właśnie tę legendę.

Wśród historyków nie ma zgody, kto jest autorem tekstu. Są tacy, którzy sugerują, że tekst mógł powstać jako żart lub paszkwil napisany przez kogoś z polskiej szlachty, który po przetłumaczeniu trafił do Rosji. Inni jeszcze sugerują, że tekst początkowo był stonowaną odpowiedzią, a przez lata przekształcił się w wulgarną wersję i zaczął krążyć jako żart.



W XIX wieku zyskała ona wielką popularność, gdyż idealnie wpisywała się w romantyczny mit Kozaka - bezkompromisowego, awanturniczego bohatera walki o niepodległość.

Pełną wersję listu znajdziecie tutaj.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...