Kiedy kolejne odcinki 4. sezonu Teda Lasso? Harmonogram

Jak to często bywa, oglądanie tych najsłynniejszych, najbardziej dyskutowanych tytułów, przychodzi u mnie z opóźnieniem. "Teda Lasso" nadrobiłem stosunkowo niedawno - kilka miesięcy temu. Była to ekstremalnie dobra przygoda dla kogoś, kto lubi piłkarską tematykę, ale jeszcze bardziej, gdy serial wykazuje się gigantyczną inteligencją emocjonalną. Właśnie tak jest z "Tedem Lasso", który w 4. sezonie dokonuje największych jak dotąd zmian.

Ted Lasso powrócił z 4. sezonem. Rozkład jazdy Apple TV

Ted Lasso (Jason Sudeikis) w finale poprzedniego sezonu zadecydował o powrocie do Stanów Zjednoczonych. Obecnie jego życie jest bardzo spokojne - pracuje w sklepie i opiekuje się swoim synem, Henrym, próbując pozostać też w dobrych relacjach z byłą żoną, Michelle. Wkrótce w odwiedziny przyjeżdżają przyjaciele z Richmond - Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple) i Higgins (Jeremy Swift). Oprócz przyjacielskiego spotkania, okazuje się, że delegacja z klubu ma inny cel w zobaczeniu się z Tedem - otrzymuje ofertę powrotu do Richmond i objęcia stanowiska trenera kobiecej drużyny. Mimo wątpliwości, tęsknota za przeszłością zwycięża, a Ted ostatecznie zgadza się na nowe wyzwanie.

Umówmy się - w "Teda Lasso" jest cholernie łatwo się wkręcić. Sposób, w jaki zaprasza do swojego świata, kulisy piłkarskiej rzeczywistości, duże pokłady humoru i jeszcze większe - wrażliwości, to wszystko sumuje się w produkcję, która przyciąga do siebie widzów i ich przy sobie zatrzymuje. 4. sezon nie powinien pod tym względem się zmienić, wciąż ma sporo do zaoferowania.

Na Apple TV w środę trafił pierwszy epizod 4. sezonu serialu, w którym sprawdzamy, jak trzyma się Ted i co poprzedzi jego decyzję o powrocie do Richmond. Kolejne odcinki będą trafiały na platformę w ramach cotygodniowego cyklu, co oznacza, że wraz z Tedem Lasso spędzimy resztę wakacji i zaczniemy jesień.

Oto harmonogram 4. sezonu serialu:

Odcinek 1 - dostępny w serwisie

Odcinek 2 - 12/8/26

Odcinek 3 - 19/8/26

Odcinek 4 - 26/8/26

Odcinek 5 - 2/9/26

Odcinek 6 - 9/9/26

Odcinek 7 - 16/9/26

Odcinek 8 - 23/9/26

Odcinek 9 - 30/9/26

Odcinek 10 - 7/10/26

W 4. sezonie ponownie zobaczymy część głównych bohaterów. W obsadzie znaleźli się m.in. Jason Sudeikis (Ted), Brendan Hunt (Beard), Hannah Waddingham (Rebecca), Juno Temple (Keeley), Jeremy Swift (Higgins), Brett Goldstein (Roy). Do składu aktorskiego dołączyła m.in. Tanya Renolds ("Sex Education") w roli asystentki Teda, Alice Chilton, nie zobaczymy zaś m.in. Phila Dunstera (Jamie Tartt), Nicka Mohammeda (Nathan), Toheeba Jimoha (Sam Obisanya), czy Cristo Fernandeza (Dani Rojas).

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