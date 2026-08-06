Będzie całkiem nowy Spider-Man w MCU. I nie, nie chodzi o Milesa

„Spider-Man: Brand New Day”, czyli nowy film od Sony, był pełen zarówno występów gościnnych, jak i nowych twarzy. Na ekranie pojawiły się tacy bohaterowie, tudzież antybohaterowie lub wręcz złoczyńcy, jak Punisher, Hulk, Jean Grey oraz William Metzger z Damage Control. Każda z postaci miała ważną rolę do odegrania w filmie, a do tego nie zabrakło również masy easter-eggów oraz typowych cameo.

(Nie tylko) Miles Morales zmierza do MCU

Od lat jest nam sugerowane, że prędzej czy później do MCU trafi Miles Morales, czyli ten drugi Spider-Man. Jest on znany głównie za sprawą cyklu animacji „Spider-Verse”, spin-offa gry na PlaysStation oraz, rzecz jasna, komiksów Marvela osadzonych w alternatywnym uniwersum o nazwie Ultimate. Jego wuj, czyli Aaron Davis grany przez Donalda Glovera, pojawił się w końcu już w „Spider-Man: Homecoming”.

Widzowie myślą, że widzą Milesa zawsze, gdy w filmie lub serialu z cyklu MCU pojawia się nieznany z imienia chłopak o pasującej do komiksowego pierwowzoru karnacji. Tom Holland zresztą mówi wprost, że kiedyś planuje przekazać pał… wkład z siecią kolejnemu aktorowi, który wcieli się właśnie w Moralesa. Nie jest on jednak jedyną spider-osobą, której możemy się spodziewać.

„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” z czwartym cameo niejakiej Cindy.

W najnowszym filmie wytwórni Sony, czyli „Spider-Man: Brand New Day”, w scenie rozgrywającej się na uniwersytecie podczas zajęć dr-a Bannera co uważniejsi widzowie zwrócili uwagę na postać graną przez Shannon Young Cho. Dostała tylko jedną krótką scenę, a napisy potwierdzają, że dziewczyna ma na imię Cindy. Co zaś ciekawe, w Marvel Cinematic Universe pojawia się ona nie pierwszy raz!

Cindy z MCU mieliśmy już okazję poznać już w „Spider-Man: Homecoming”, gdzie była koleżanką z klasy Parkera; wówczas grała ją Tiffany Espensen. Po raz drugi pojawiła się na ekranie w „Avengers: Infinity War” w tym samym autobusie, którym jechali na początku filmu Peter wraz z Nedem Leedsem. Bohaterkę widzieliśmy również w scenie po napisach w rozszerzonej edycji „Spider-Man: No Way Home”.

Kim jest Cindy Moon a.k.a. Silk?

Fani są przekonani, iż Shannon Young Cho gra Cindy Moon, czyli postać znaną z komiksów Marvela posługującą się pseudonimem Silk. Dowiedzieliśmy się z nich, iż ukąsił ją ten sam radioaktywny pająk, co Parkera, dzięki czemu zdobyła moce podobne do niego. Przez lata była trzymana w zamknięciu, a po tym, jak odzyskała wolność, dołączyła do stale rozrastającej się pajęczej rodziny Petera.

Można rozsądnie założyć, iż Sony planuje wreszcie zrealizować wreszcie swoje plany zekranizowania przygód Silk, tym razem we współpracy z Marvel Studios. Wytwórnia przymierzała się do tego własnym sumptem kilkukrotnie - z początku planowała poświęcić jej film, a później serial zatytułowany „Silk: Spider Society”. Te poprzednie plany spaliły jednak na panewce (jak i wiele innych…).

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Warto przy tym dodać, że Cindy Moon miała pojawić się w animowanym filmie „Spider-Man: Into the Spider-Verse”, ale twórcy zdecydowali się zastąpić Silk postacią Peni Parker (aczkolwiek możliwe, iż będzie gwiazdą jego spin-offa w postaci „Spider-Woman”). Do tego w wersji animowanej mamy zobaczyć ją w serialu „Spidey and His Amazing Friends”, gdzie głosu użyczy jej Avelyn Choi.

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