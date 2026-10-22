Nowy hit akcji Prime Video przebił Reachera. Czyste szaleństwo

Flagowym serialem akcji Prime Video jest oczywiście "Reacher", który jakiś czas temu powrócił z 4. sezonem. Od tamtej pory rządził w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju - ostatnio razem ze spin-offem "Neagley". Emocje po obu tytułach już nieco opadają, więc spadły one na dalsze miejsca zestawienia. Najpierw za sprawą "Carrie", a potem jeszcze polskiego "SOR".

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Dopiero jednak teraz na Prime Video pojawił się naprawdę godny przeciwnik "Reachera". "Lista śmierci" powróciła po czterech latach przerwy. 2. sezon zadebiutował na platformie Amazona wczoraj, 21 października. W ciągu doby wpadł do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Obecnie zajmuje trzecie miejsce zestawienia, jest tuż za "SOR-em" i "Carrie", a od "Neagley" i "Reachera" oddziela go jeszcze "Helluva Boss".

Lista śmierci: 2. sezon - opinie o hicie akcji Prime Video

Nic dziwnego, że polscy użytkownicy Prime Video tak chętnie sięgają po nową "Listę śmierci". 1. sezon też był u nas hitem, podobnie zresztą jak prequel "Mroczny wilk". Nowa odsłona była więc skazana na sukces. Tylko w tym wypadku okazuje się on zasłużony. Zagraniczni widzowie są serialem zachwyceni. W mediach społecznościowych nie mogą się go nachwalić.

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"LISTĘ ŚMIERCI" OBEJRZYSZ NA:

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2. sezon "Listy śmierci" to czyste szaleństwo. 5. odcinek przeszedł od zera do pełnoskalowej wojny. Ta strzelanina jest niesamowita. Tak wygląda telewizja w szczytowej formie



Właśnie skończyłem bindżować cały 2. sezon "Listy śmierci". Przesadza w 100 proc. i jest doskonały



Zdecydowanie jeden z najlepszych seriali jakie widziałem w ostatnich latach - czytamy na X (dawny Twitter).

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Tak, dobrze czytacie. Są tacy, którzy obejrzeli wszystkie odcinki 2. sezonu "Listy śmierci" na raz. Usiedli i oglądali ciurkiem już w dniu premiery. Tak bardzo ich ten serial akcji wciągnął, że nie mogli się oderwać. Dlatego teraz domagają się kolejnej dawki widowiskowej akcji.

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