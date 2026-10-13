Spin-off wygrywa z Reacherem. Jest lepszym serialem Prime Video

"Neagley" przedstawia losy dobrze nam znanej współpracowniczki Jacka Reachera. Punktem wyjścia jest śmierć jej przyjaciela. Główna bohaterka nie chce wierzyć, że był to wypadek. Rozpoczyna śledztwo na własną rękę. Za wszelką cenę zamierza wymierzyć sprawiedliwość, sprawiając tym radochę użytkownikom Prime Video.

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"Neagley" wpadła na platformę Amazona 16 września. Cieszyła się takim wzięciem, że do tej pory Prime Video zdążyło już przedłużyć serial na 2. sezon. Wszystko ku uciesze fanów, dla których spin-off okazał się nawet lepszy od "Reachera". Tak piszą w mediach społecznościowych.

"NEAGLEY" OBEJRZYSZ NA:

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Neagley - spin-off lepszy od Reachera

Nie ma to pokrycia w ocenach krytyków. Na Rotten Tomatoes "Neagley" ma 94 proc. pozytywnych recenzji. To tyle samo co najnowszy 4. sezon "Reachera". Gorzej była oceniana jedynie 1. odsłona serialu głównego (92 proc.), bo 2. i 3. ma po 98 proc. Sami widzowie uważają jednak, że spin-off przewyższa oryginał brany pod uwagę jako całość, a nawet jeśli nie, to na pewno jest lepszy od jego najnowszego sezonu.

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Nie wiedziałem czego oczekiwać, ale "Neagley" okazała się lepsza od "Reachera"



"Neagley" jest lepsza od najnowszego sezonu "Reachera"



Kocham "Neagley" i zbindżowałem 1. sezon, kiedy tylko wyszedł, jest świetny. Znacznie lepszy niż 4. sezon "Reachera". Cieszę się, że dostanie 2. sezon

- czytamy na X (dawny Twitter).

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Powyższe wpisy nie pozostawiają wątpliwości. "Reacher", a w szczególności jego 4. sezon, nie ma z "Neagley" żadnych szans. Fani seriali akcji są spin-offem zachwyceni. Zdecydowanie umila im czas oczekiwania na kolejną odsłonę produkcji głównej. Choć może być też tak, że teraz bardziej przebierają nogami na jego kontynuację.

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Na ten moment nie wiadomo, kiedy 2. sezon "Neagley" zadebiutuje na Prime Video. Macie więc czas, aby nadrobić dotychczasowe odcinki spin-offu. O ile jeszcze tego nie zrobiliście.

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Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:

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