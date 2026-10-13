Spin-off wygrywa z Reacherem. Jest lepszym serialem Prime Video
Prime Video sprawiło nie lada niespodziankę fanom "Reachera". Wraz z finałem 4. sezonu hitowego serialu akcji na platformę Amazona wpadł jego spin-off. Widzowie błyskawicznie zakochali się w "Neagley". W mediach społecznościowych piszą nawet, że jest lepsza niż oryginał.
"Neagley" przedstawia losy dobrze nam znanej współpracowniczki Jacka Reachera. Punktem wyjścia jest śmierć jej przyjaciela. Główna bohaterka nie chce wierzyć, że był to wypadek. Rozpoczyna śledztwo na własną rękę. Za wszelką cenę zamierza wymierzyć sprawiedliwość, sprawiając tym radochę użytkownikom Prime Video.
"Neagley" wpadła na platformę Amazona 16 września. Cieszyła się takim wzięciem, że do tej pory Prime Video zdążyło już przedłużyć serial na 2. sezon. Wszystko ku uciesze fanów, dla których spin-off okazał się nawet lepszy od "Reachera". Tak piszą w mediach społecznościowych.
Neagley - spin-off lepszy od Reachera
Nie ma to pokrycia w ocenach krytyków. Na Rotten Tomatoes "Neagley" ma 94 proc. pozytywnych recenzji. To tyle samo co najnowszy 4. sezon "Reachera". Gorzej była oceniana jedynie 1. odsłona serialu głównego (92 proc.), bo 2. i 3. ma po 98 proc. Sami widzowie uważają jednak, że spin-off przewyższa oryginał brany pod uwagę jako całość, a nawet jeśli nie, to na pewno jest lepszy od jego najnowszego sezonu.
Nie wiedziałem czego oczekiwać, ale "Neagley" okazała się lepsza od "Reachera"
"Neagley" jest lepsza od najnowszego sezonu "Reachera"
Kocham "Neagley" i zbindżowałem 1. sezon, kiedy tylko wyszedł, jest świetny. Znacznie lepszy niż 4. sezon "Reachera". Cieszę się, że dostanie 2. sezon
- czytamy na X (dawny Twitter).
Powyższe wpisy nie pozostawiają wątpliwości. "Reacher", a w szczególności jego 4. sezon, nie ma z "Neagley" żadnych szans. Fani seriali akcji są spin-offem zachwyceni. Zdecydowanie umila im czas oczekiwania na kolejną odsłonę produkcji głównej. Choć może być też tak, że teraz bardziej przebierają nogami na jego kontynuację.
Na ten moment nie wiadomo, kiedy 2. sezon "Neagley" zadebiutuje na Prime Video. Macie więc czas, aby nadrobić dotychczasowe odcinki spin-offu. O ile jeszcze tego nie zrobiliście.
Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:
- Co z 2. sezonem Neagley? Prime Video podjęło decyzję
- Co z 6. sezonem Reachera? Jest decyzja Prime Video
- 5. sezon Reachera to obrzydliwa historia. „Nie wiem, jak to zrobią”
- Użytkownicy Prime Video oglądają spin-off jak 5. sezon Reachera. Więcej akcji
- Obejrzysz finał Reachera, nie wyłączaj telewizora. Jest coś ekstra
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.