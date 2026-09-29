Czy będzie The Love Hypothesis 2? Autorka książki zdradza, co dalej

Prime Video zaskoczył subskrybentów komedią romantyczną "The Love Hypothesis". Zaskoczył, ponieważ produkcja romantyczna nie okazała się być paździerzem. Najnowszy tytuł zyskał bardzo przyzwoite oceny, co sprawiło, że widzowie zaczęli zastanawiać się, czy powstanie kontynuacja. Ali Hazelwood, autorka powieści, na kanwie której powstał film, zabrała głos. Zdradziła, jakie plany ma Prime Video.

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The Love Hypothesis 2 - czy powstanie? Autorka książki zabrała głos i ujawniła plan Prime Video

Świat "The Love Hypthesis" składa się na ten moment z jednej książki. Hazelwood zdradziła jednak, że taki stan rzeczy nie będzie trwał długo - autorka zakończyła już pisanie kontynuacji bestsellera, która ma ukazać się w lutym. Oryginalny tytuł brzmi "The Two-Body Problem". Dodatkowo pisarka zdradziła, że studio MRC pracuje nad filmem na podstawie nowej powieści dla Amazon MGM Studios, co oznacza, że "The Love Hypothesis" doczeka się kontynuacji.

"Napisałam kontynuację The Love Hypothesis" - to zdanie, którego jeszcze rok temu bym nie wypowiedziała, a jednak teraz dziwnym trafem nie wyobrażam sobie świata, w którym "The Two-Body Problem" nie istnieje. Nie mogę się doczekać, by w nadchodzących miesiącach opowiedzieć więcej o tej książce i o tym, jak powstała. Na razie powiem tylko tyle: praca nad filmem na podstawie "The Love Hypothesis" i poznawanie jego obsady sprawiły, że na nowo zakochałam się w Adamie i Olive, a powrót do ich historii był czystą przyjemnością - napisała na Instagramie.

Lili Reinhart i Tom Bateman. Kadr z filmu "The Love Hypothesis"

Hazelwood ujawniła już także co nieco na temat fabuły. Pisarka zdradziła, że akcja nowej książki rozgrywa się w ciągu kilku lat i jest mieszanką codziennego życia oraz rozterek związanych z pracą naukową po doktoracie. Dodała żartobliwie, że będzie ona również obrazem zgłębiania najtrudniejszego wyzwania w długotrwałym związku, czyli decyzji, co zjeść na kolację.

Informacja, która najbardziej interesuje widzów, dotyczyła filmowej kontynuacji. Choć na ten moment jeszcze nic nie jest pewne, autorka poinformowała, że "dwójka" dla Amazon MGM Studios powstaje. Na oficjalne wieści będziemy musieli jeszcze poczekać, ale doniesienia od samej pisarki to już coś.

"The Love Hypothesis" koncentruje się na Olive (Lili Reinhart), doktorantce, która skupia się w pełni na swojej karierze naukowej. Kiedy jednak na oczach jej przyjaciółki całuje się z budzącym respekt profesorem Adamem Carlsenem (Tom Bateman), bieg wydarzeń podczas jej pobytu na Uniwersytecie Stanforda diametralnie się zmienia.

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