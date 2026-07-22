Gwiazdor Marshals odrzucił rolę w Odysei. I tak ją dostał
Lista aktorów biorących udział w "Odysei" jest bardzo długa i mocna. Na tyle, że obecność na liście nominowanych do drugiego w historii Oscara za casting będzie raczej formalnością. Jednym z członków obsady jest Logan Marshall-Green, znany publiczności z roli w "Marshals: Historia z Yellowstone". Aktor znalazł się na niej po tym, jak pierwotnie odrzucił możliwość udziału w filmie. Jak to się stało?
Christopher Nolan to jedna z najważniejszych postaci współczesnego kina. Reżyser jedyny w swoim rodzaju, doskonale łączący umiejętność opowiadania angażujących historii, inscenizowania niezwykłego spektaklu i technicznej maestrii. To twórca, któremu mało kto odmawia - zwłaszcza aktorzy, którzy znają już specyfikę współpracy z nim i nie potrafią oprzeć się kolejnym propozycjom wspólnych projektów. W "Odysei" znajdziemy jednak kilkoro debiutantów, którzy nigdy wcześniej nie mieli z Nolanem do czynienia.
Gwiazdor Marshals odmówił Nolanowi. Los znów się do niego uśmiechnął
Jedną z takich osób jest Logan Marshall-Green - 49-letni amerykański aktor, mający na koncie role w takich produkcjach jak "Prometeusz", "Jak nas widzą", "Pokonani" czy "Kontrola bezpieczeństwa". Najbardziej popularną stworzoną przez niego kreacją jest jednak niewątpliwie Pete Calvin, jedna z czołowych postaci serialu "Marshals: Historia z Yellowstone", będąca dowódcą okolicznej jednostki Marshals, do której dołącza Kayce Dutton (Luke Grimes), główny bohater.
Marshall-Green jest częścią ogromnej obsady "Odysei" - w widowisku Nolana wciela się w postać Melanthiusa. Aktor w rozmowie z Colliderem ujawnił, jak znalazł się w tak doborowym gronie. Można powiedzieć, że jego ścieżka do roli w tym filmie sama w sobie zasługuje na określenie mianem odysei. Z rozmowy wynika, że Logan Marshall-Green, w związku z pożarami w Południowej Kaliforni, musiał odmówić Christopherowi Nolanowi, gdy ten zaprosił go na osobiste przesłuchanie po wysłaniu mu self-tape'a pod koniec 2024 roku:
Zadzwonili do mnie z informacją, że [Nolan] chce, żebyś przyszedł na rozmowę, ale w Los Angeles panował chaos, a moi przedstawiciele zajmowali się tym bezpośrednio, a ja nie mogłem się zmusić, żeby to zrobić. Nie mogłem się zmusić, żeby przylecieć. To było spełnienie marzeń, ale nie mogłem. Nie mogłem się na to zdobyć, więc odmówiłem i stwierdziłem, że to po prostu nie dla mnie - cokolwiek to była za rola. Nawet nie wiedziałem, o co chodzi. A dwa miesiące później z pewnością żałowałem i przez kilka miesięcy miałem wątpliwości.
Jak doszło jednak do tego, że mimo odmowy, Marshall-Green ostatecznie i tak znalazł się w "Odysei"? Można powiedzieć, że los zagrał z aktorem w pokera, a ten w końcu chwycił byka za rogi i skorzystał z szansy, która niespodziewanie mu się znów nadarzyła. Gwiazdorowi "Marshals" przypadła rola, którą pierwotnie miał zagrać Cosmo Jarvis.
Pamiętam, jak spacerowałem z moją partnerką po Charleston i pomyślałem: „Jestem naprawdę szczęśliwy”. Zatrzymałem ją. Byliśmy w centrum Charleston, a ja po prostu ją zatrzymałem i powiedziałem: „Jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy”. I to wszystko. Wróciliśmy i tego wieczoru zadzwonił mój zespół i zapytał: „Chcesz pojechać do Włoch za 48 godzin, żeby dołączyć do Odysei?”. Powiedzieli mi, że [...] Chris [Nolan] i Emma [Thomas, producentka] mają nadzieję, że podejmę się tej roli. I jak powiedziałem, byłam dostępny. Na szczęście odmawiałem innym rzeczom, więc powiedziałem: „Tak, będę”. Tak wyglądał proces przesłuchania.
Nie ma co owijać w bawełnę - Logan Marshall-Green miał spore szczęście, że dostał aż dwie szanse na zagranie w "Odysei". Christopher Nolan wyrobił sobie tak gigantyczną reżyserską renomę, że odmawianie mu nie jest raczej naturalnym zjawiskiem dla aktorów, którzy chcą zbudować sobie karierę.
"Odyseja" jest już dostępna do obejrzenia w kinach.
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