Dlaczego Agamemnon nie pokazał swojej twarzy? Wyjaśniamy Odyseję

Pośród wielkiej trójki budzących najwięcej kontrowersji bohaterów znalazł się również Agamemnon. Nie chodziło jednak o casting, ale o zbroję, którą nosił. Jego bojowy ekwipunek wzbudził emocje w zasadzie od pierwszego plakatu. Jego pancerz znacząco różni się od tych, które noszą inni wojownicy. Trudno nie dostrzec w tym celowego działania.

W filmie okazuje się bowiem, że tylko on nosi tę majestatyczną zbroję, która na myśl przywodzi kostium superbohatera, ale raczej… superłotra. Bo postać ta ma w sobie więcej z Vadera niż Batmana. Dlaczego?

Kim jest Agamemnon?

Agamemnon jest po prostu królem. To jemu w "Iliadzie" powierzono dowództwo na armiami Achajów. Jego historia zaczyna się, gdy zalotnicy starają się o rękę Heleny, a Odyseusz wpada na pomysł, aby związać ich przysięgą: gdy już jeden z nich zostanie wybrany, reszta ma nie kwestionować wyboru. A nawet więcej: gdyby go napadnięto, pozostali zalotnicy muszą ruszyć z pomocą.



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Gdy Helena zostaje porwana, Menelaos zwraca się właśnie do Agamemnona o pomoc. To on przypomina innym królom o przysiędze i to jego zgromadzeni wybierają na dowódcę floty. Armia zaraz po wyruszeniu trafia do Aulidy, skąd nie może płynąć dalej, bo wiatr im nie sprzyja. Powodem ma być pycha samego króla, który miał obrazić Artemidę. Aby nie stracić twarzy władca, decyduje się poświęcić bogom swoją córkę, Ifigenię. Choć ta decyzja pozwala utrzymać mu wysoką pozycję wśród Achajów, oddala od niego jego żonę Klytajmestrę, siostrę Heleny.

W dziewiątym roku wojny trojańskiej dochodzi do kolejnego konfliktu z bogami, tym razem z Apollonem. W czasie wyprawy łupieżczej Achilles i Agamemnon zdobywają dwie branki: Bryzeidę i Chryzeidę. Ta druga jest córką kapłana Apollona i bóg żąda, aby król zwrócił jej wolność. Gdy pyszny Agamemnon się nie zgadza, brat Artemidy zrzuca na Achajów zarazę. Zgromadzenie wojskowe zmusza króla do oddania branki i ten ostatecznie się godzi. Ma jednak warunek – Achilles musi również ponieść koszt, czyli oddać Bryzeidę. Heros oczywiście protestuje i tu zaczyna się fabuła Iliady.

W niektórych wersjach mitu mówi się, że Agamemnon po zdobyciu Troi wziął za brankę wieszczkę Kasandrę, córkę Priama, władcy miasta.

Agamemnon w zbroi

Odyseja: dlaczego Agamemnon nie pokazuje twarzy?

Przez cały film Nolana praktycznie nie widzimy jego twarzy. Gdy pojawia się na ekranie, jest w swojej potężnej, lekko komiksowej zbroi. Mówi niewiele, jego ruchy są oszczędne. Hełm ściąga dopiero w domu, gdzie zostaje zabity przez swoją żonę, która – możemy się tego domyślać – nienawidzi go za to, że poświęcił ich dziecko.



Agamemnon jest tu portretowany jako prawdziwy potwór. Człowiek, który dla pomyślności ich wojennego wysiłku, poświęcił własne dziecko, czyli absolutnie wszystko. W tym antywojennym przecież filmie król Achajów pełni rolę człowieka całkowicie oddanego konfliktowi. Na jego tle Odyseusz jest ludzki, cierpi gnębiony wyrzutami sumienia, przed oczami ma upadek miasta i rzeź, jakiej dokonano dzięki jego fortelowi z drewnianym koniem. Agamemnon takich wątpliwości nie ma. On jest już po drugiej stronie. Jest człowiekiem, który zrósł się ze swoim orężem, ze swoim pancerzem. A gdy go ściąga, gdy próbuje wrócić do domu, niemal od razu musi odpowiedzieć za decyzje, które podjął.



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