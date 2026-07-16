O której godzinie premiera nowych odcinków 4. sezonu LOL-a? Nie idźcie spać

Program "LOL: Kto się śmieje ostatni" zadebiutował w serwisie Prime Video 10 lipca. Widzowie mogli wówczas obejrzeć 3 pierwsze odcinki tego zabawnego formatu. Wiadomo już, że kolejne pojawią się na platformie już jutro, 17 lipca. O której godzinie będzie można je obejrzeć? Bardzo dobra wiadomość dla widzów.

LOL: Kto się śmieje ostatni - o której godzinie premiera nowych odcinków 4. sezonu?

Prime Video udostępnił swoim subskrybentom 3 pierwsze odcinki "LOL: Kto się śmieje ostatni" 10 lipca. Format składa się w sumie z 6 odcinków, ale platforma zdecydowała, że nie będzie pokazywać każdego kolejnego co tydzień. Zamiast tego (całe szczęście) pokaże 3 ostatnie odcinki za jednym razem tydzień później, czyli 17 lipca. Oznacza to, że widzowie nie będą musieli czekać na każdy epizod po kolei, tylko dostaną wszystkie 3 w pakiecie.

Ci, którzy uwielbiają ten program, z pewnością nie mogą się już doczekać finału, aby dowiedzieć się, kto się zaśmiał ostatni. Jutro nie warto kłaść się spać wcześnie. Premiera 2. części 4. sezonu "LOL: Kto się śmieje ostatni" odbędzie się 17 lipca o północy. Oznacza to, że widzowie nie będą musieli czekać do rana, co jest świetną wiadomością.

Zasady formatu "LOL: Kto się śmieje ostatni", który powstał na bazie japońskiego show, są proste: gwiazdy, które biorą w nim udział, przez kilka godzin pozostają w jednym pomieszczeniu, gdzie próbują się nawzajem rozśmieszyć. Wygra ten, kto zaśmieje się jako ostatni, co mimo wszystko okazało się nie być aż tak łatwe. O tym, kto poradził sobie najlepiej i wygrał statuetkę "LOL" oraz 100 tys. zł na wybrany cel charytatywny, widzowie przekonają się już niebawem.

Uczestnikami 4. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" są: Tomasz Karolak, Katarzyna Bujakiewicz, Tomasz Kot, Ewa Kasprzyk, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Kacper Ruciński, Vanessa Aleksander, Mariusz Kałamaga i Jano.

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