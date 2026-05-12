4. sezon LOL: Kto Się Śmieje Ostatni nadchodzi. Znamy uczestników

O co chodzi w „LOL-u”? Prime Video zaprasza rozmaite gwiazdy (aktorów, komików, osobistości internetowe i innych celebrytów), zamyka ich w jednym pomieszczeniu i... zabrania im się śmiać. Przez 6 godzin uczestnicy muszą robić wszystko, aby się nie zaśmiać, ale jednocześnie starają się rozśmieszyć innych. Ten, kto się zaśmieje, dostaje żółtą kartkę. Jeśli zaśmieje się po raz drugi - zgarnia czerwoną, a wówczas odpada z programu. Jak łatwo się domyślić, ostatnia osoba na placu boju wygrywa. Zwycięzca może przekazać sporą kwotę na wybraną przez siebie organizację charytatywną.



Polacy dostali już trzy części tego show. Teraz Prime Video powraca z 4. sezonem rodzimej edycji komediowego formatu produkcji własnej - i ujawnia pierwsze nazwiska nowej odsłony.

LOL: Kto się śmieje ostatni, sezon 4. Uczestnicy - kto wystąpi?

Wiemy już na pewno, że w 4. sezonie zobaczymy grupę uczestników reprezentujących różne pokolenia i style komediowe - wśród nich m.in. Tomasza Kota, jednego z najbardziej cenionych polskich aktorów, Klaudię Halejcio - aktorkę i influencerkę znaną z dużego dystansu do siebie i scenicznej energii, a także aktorkę Katarzynę Bujakiewicz, cenioną za autentyczność, poczucie humoru i charyzmę. W programie pojawią się również Mariusz Kałamaga, mistrz improwizacji i błyskotliwego humoru, oraz Jano - przedstawiciel młodego pokolenia twórców internetowych, który wnosi do show swój świeży, nieprzewidywalny styl. Kolejni uczestnicy zostaną ujawnieni w najbliższym czasie.



Data premiery odsłony nie została jeszcze ujawniona - Prime Video przekonuje, że zagości ona w serwisie „już wkrótce”.

Jak przyznaje Tomasz Kot, udział w programie okazał się dla niego jednym z najbardziej nietypowych wyzwań w jego karierze:

Przez lata uczyłem się, jak wywoływać emocje na ekranie - ale nigdy nie przypuszczałem, że najtrudniejsze okaże się... nie reagować wcale. Kiedy wszyscy wokół robią wszystko, żeby cię rozśmieszyć, zachowanie powagi to prawdziwy ekstremalny sport aktorski. Mam nadzieję, że widzom spodobają się nasze starania - zarówno w rozśmieszaniu innych, jak i w powstrzymywaniu przed śmiechem samego siebie. I że będą się przy tym doskonale bawić, bo na szczęście dla nich - oni mogą się śmiać.

Dziesięcioro gwiazd świata rozrywki ponownie zmierzy się w wyjątkowym wyzwaniu pełnym gagów i „pułapek śmiechu”, próbując rozśmieszyć się nawzajem, jednocześnie powstrzymując własny śmiech. Nad całością, jak zawsze, czuwa gospodarz programu – legenda polskiej komedii, niezawodny „Wujek Czarek” - Cezary Pazura, który z właściwym sobie humorem prowadzi uczestników przez kolejne etapy rywalizacji



- opisuje program Amazon.

Michał Jarecki 12.05.2026 14:35

