Kiedy kolejne odcinki LOL: Kto się śmieje ostatni? Harmonogram 4. sezonu
Program "LOL: Kto się śmieje ostatni" zadebiutował w serwisie Prime Video. Widzowie mogą na razie obejrzeć 3 pierwsze odcinki zabawnego formatu. Kiedy na platformie pojawią się kolejne?
"LOL: Kto się śmieje ostatni" to program na którym trudno powstrzymać się od śmiechu. Szczerzyć zęby mogą jednak tylko widzowie - osoby, które występują w formacie, czyli aktorzy, komicy, artyści czy celebryci, muszą zachować kamienną twarz. W związku z tym, kiedy uczestnicy pajacują i starają się rozbawić innych (w poprzednich sezonach okazali się być oni bardzo pomysłowi), a ci nie mogą nawet unieść kącika ust, "LOL" staje się jeszcze bardziej zabawny.
Subskrybenci Prime Video przekonają się o tym już dzisiaj - w serwisie dostępne są już pierwsze 3 odcinki programu. Kiedy kolejne wpadną na platformę? Znamy harmonogram.
LOL: Kto się śmieje ostatni - kiedy nowe odcinki w Prime Video?
Prime Video udostępnił swoim subskrybentom 3 pierwsze odcinki "LOL: Kto się śmieje ostatni" 10 lipca. Format składa się w sumie z 6 odcinków, ale platforma zdecydowała, że nie będzie pokazywać każdego kolejnego co tydzień. Zamiast tego (całe szczęście) pokaże 3 ostatnie odcinki za jednym razem tydzień później, czyli 17 lipca. Oznacza to, że widzowie nie będą musieli czekać na każdy epizod po kolei, tylko dostaną wszystkie 3 w pakiecie.
Uczestnikami 4. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" są: Tomasz Karolak, Katarzyna Bujakiewicz, Tomasz Kot, Ewa Kasprzyk, Klaudia Halejcio, Michał Sikorski, Kacper Ruciński, Vanessa Aleksander, Mariusz Kałamaga i Jano.
Zasady formatu "LOL: Kto się śmieje ostatni", który powstał na bazie japońskiego show, są proste: gwiazdy, które biorą w nim udział, przez kilka godzin pozostają w jednym pomieszczeniu, gdzie próbują się nawzajem rozśmieszyć. Wygra ten, kto zaśmieje się jako ostatni, co mimo wszystko okazało się nie być aż tak łatwe. O tym, kto poradził sobie najlepiej i wygrał statuetkę "LOL" oraz 100 tys. zł na wybrany cel charytatywny, widzowie przekonają się już niebawem.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.