The Boys właśnie wróciło. Ależ niespodzianka od Prime Video

"The Boys" było oczywiście zabawnym serialem. Ale produkcja Prime Video wywoływała śmiech na swój specyficzny sposób. Poprzez przemoc. Twórcy stawiali bowiem na czystą rozpierduchę, nie szczędząc nam widoku krwi, latających kończyn i innych atrakcji. To był zresztą jeden z powodów dla których tak bardzo pokochaliśmy tę antysuperbohaterską opowieść i śledziliśmy ją uważnie przez pięć długich sezonów. Parę tygodni temu dobiegła jednak definitywnego końca.



Finałowy odcinek "The Boys" wylądował na Prime Video jeszcze w maju. Wzbudził oczywiście jakieś kontrowersje, bo nie sposób w całości zadowolić tak przeogromną grupę fanów. Aczkolwiek warto zauważyć, że większości widzów to zakończenie przypadło do gustu. Chętnie więc wróciliby jeszcze na moment do świata przedstawionego. I właśnie nadarza się ku temu idealna okazja.

"THE BOYS" OBEJRZYSZ NA: THE BOYS Prime Video

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The Boys - powrót uwielbianego serialu Prime Video

Oczywiście, choć "The Boys" się skończyło, uniwersum hitowego serialu Prime Video wciąż będzie rozwijane. Na prequel zatytułowany "Vought Rising" musimy jeszcze sporo poczekać, ale w międzyczasie możemy spędzić jeszcze krótką chwilę z uwielbianymi bohaterami produkcji głównej. A właściwie z wcielającymi się w nich aktorami.

Tak, "The Boys" wróciło na Prime Video. Ale na youtubowy kanał platformy Amazona. To właśnie tam przed chwilą pojawił się materiał zza kulis hitowej produkcji. Zobaczymy w nim bloopersy z finałowego sezonu serialu. Chodzi po prostu o wpadki, wygłupy i żarty jakie miały miejsce na planie ostatnich odcinków.

Ten filmik to takie niby nic. A jednak wciąż wydaje się miłą niespodzianką od Prime Video. W końcu z "The Boys" spędziliśmy łącznie siedem lat. I była to ostra jazda bez trzymanki. Trudno więc tak po prostu się z serialem pożegnać. Dobrze spędzić kolejne nawet tylko pięć minut w towarzystwie uwielbianych postaci, które tym razem po prostu świetnie się bawią i humor ich nie opuszcza.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.