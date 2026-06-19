Gorąca nowość rozpaliła użytkowników Prime Video. Nie chcą oglądać niczego innego

"Trylogia winnych" to fenomen. Jej historia zaczęła się od książek Mercedes Ron. Romans przyrodniego rodzeństwa zawrócił czytelnikom w głowach na tyle, że Prime Video postanowiło zrobić jego adaptację. "Moja wina" stała się hitem platformy Amazona, która postanowiła pójść za ciosem. Od razu zrobiła dwie kolejne części, doprowadzając opowieść do końca. Ale hiszpańskie filmy nie wystarczyły użytkownikom. Chcieli więcej.



I to więcej użytkownicy Prime Video dostali w zeszłym roku. To wtedy właśnie na platformie Amazona pojawiła się "Moja wina: Londyn" - brytyjski remake hiszpańskiego filmu. Co z tego, że się powtarza? Subskrybentom to odpowiada. Mogą tę opowieść oglądać w kółko, w różnych wersjach. Dlatego produkcja doczekała się sequela, który w minioną środę zadebiutował w serwisie. I co? Jak to "co"? No hit!

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Prime Video - co obejrzeć?

"Twoja wina: Londyn" potrzebowała zaledwie dnia, aby zdeklasować konkurencję. Błyskawicznie wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Od tamtej pory z niego nie schodzi. Żaden inny tytuł nie ma z nią szans. Użytkownicy platormy Amazona nie mogą się od niej oderwać. W końcu na jej premierę przygotowywali się już od jakiegoś czasu.

Jeszcze w poprzednim tygodniu do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju wdarła się pierwsza część brytyjskiej "Trylogii winnych". Jakby użytkownicy chcieli ją sobie przypomnieć, albo się z nią zapoznać, przed premierą drugiej odsłony. "Moja wina: Londyn" wciąż zresztą w zestawieniu gości. Zajmuje aktualnie siódme miejsce najchętniej oglądanych produkcji dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

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Niby "Moja wina: Londyn" wspomaga swój sequel z daleka, ale przecież Prime Video ma znacznie więcej tytułów utrzymanych w podobnych klimatach. Użytkownicy Prime Video właśnie rozsmakowują się w tych najnowszych. Na trzecim miejscu zestawienia znajdziemy dzięki temu "Każdy kolejny rok", w którym śledzimy losy Percy Fraser. Główna bohaterka przeżywa swoją pierwszą miłość i pierwszy zawód w Barry's Bay. Dekadę później tam wraca, aby skonfrontować się z ludźmi, błędami i wspomnieniami z przeszłości, ale przede wszystkim z Samem, który na zawsze odmienił jej życie. Dzięki temu otrzymujemy romantyczną i nostalgiczną opowieść, pełną wzruszeń i uniesień.

Jakby young adultowych klimatów użytkownikom Prime Video nie było dość, na czwartym miejscu topki znalazło się jeszcze "Off Campus". To odpowiedź platformy na "Gorącą rywalizację", bo przecież w tle fabuły też jest hokej. To opowieść o studentce, która nienawidzi hokeja. Tak się jednak składa, że przypadkiem zakochuje się - a jakże - w kapitanie drużyny hokejowej. Jak im się układa? Chyba całkiem dobrze, skoro serial od swojej premiery 13 maja nie schodzi z zestawienia najchętniej oglądanych tytułów na platformie Amazona w naszym kraju.

Topka najpopularniejszych tytułów z tego tygodnia mówi nam nie tylko, że użytkownicy Prime Video lubią produkcje utrzymane w young adultowych klimatach. To może być symptom czegoś zupełnie innego. Po prostu ładna pogoda za oknem sprawia, że już myślą o wakacyjnych romansach. Albo za nimi tęsknią. Tak czy siak, platforma Amazona dostarcza im dokładnie takich treści, jakich aktualnie potrzebują.

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Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

Twoja wina: Londyn Farma Clarksona Każdy kolejny rok Off Campus Spider-Noir Legenda Vox Machiny Moja wina: Londyn Po twoim trupie The Boys Jack Ryan: Wojna duchów

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.