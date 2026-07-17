Czy będzie 5. sezon LOL: Kto się śmieje ostatni?

"LOL: Kto się śmieje ostatni" to jeden z uwielbianych przez Polaków programów. Dowodzi temu fakt, że Prime Video zdecydował się na zrealizowanie 4 sezonów formatu, który subskrybenci serwisu chętnie oglądają. Nic dziwnego - nie dość, że poprawia on humor, to jeszcze dzięki niemu można poznać uczestników z zupełnie innej, luźnej strony. Jest to jednak program dla twardzieli, bo popularne osoby, które biorą w nim udział, przygotowują dla siebie coraz mocniejsze żarty.

W 4. sezonie programu "LOL: Kto się śmieje ostatni" można zobaczyć osoby z polskiego show-biznesu, które z pewnością są znane szerszej publiczności. Wyborne żarty i zabawne skecze prezentowali Tomasz Karolak, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk, Vanessa Aleksander, Tomasz Kot, Klaudia Halejcio i Katarzyna Bujakiewicz, a także Kacper Ruciński i Mariusz Kałamaga. Wśród uczestników obecny był również Jano, twórca internetowy, który zasłynął zabawnymi filmikami i parodiami. A kogo zobaczymy w 5. sezonie?

LOL: Kto się śmieje ostatni - czy będzie 5. sezon?

Takie pytanie z pewnością chcieliby sobie zadać fani "LOL-a". Na ten moment nie wiadomo jednak, czy 5. sezon w ogóle powstanie. Widzowie są świeżo po finale, a zatem jeszcze nie czas na takie ogłoszenia. Miejmy jednak nadzieję, że Prime Video da zielone światło na nową odsłonę. Warunki są w końcu sprzyjające, biorąc pod uwagę popularność i wysoką oglądalność programu.

No dobrze, a gdyby Prime Video zdecydował się na kontynuację, to kiedy subskrybenci mogliby zobaczyć ją w serwisie? Pierwsze 2 sezony zadebiutowały z rocznym odstępem (w kwietniu 2023 i 2024 roku), z kolei 3. odsłona pojawiła się nieco szybciej - w styczniu 2025 roku, czyli po niecałym roku. Na 4. sezon widzowie musieli czekać dużo dłużej, ponieważ wpadł on do biblioteki Prime dopiero w lipcu 2026 roku. Jeśli Prime Video podejmie pozytywną decyzję na temat 5. sezonu, opcje są dwie: albo zadebiutuje on za rok, albo pod koniec 2027 roku. Na tę informację będziemy musieli jednak zaczekać.

Zasady formatu "LOL: Kto się śmieje ostatni", który powstał na bazie japońskiego show, są proste: gwiazdy, które biorą w nim udział, przez kilka godzin pozostają w jednym pomieszczeniu, gdzie próbują się nawzajem rozśmieszyć. Wygra ten, kto zaśmieje się jako ostatni, co mimo wszystko okazało się nie być aż tak łatwe. O tym, kto poradził sobie najlepiej i wygrał statuetkę "LOL" oraz 100 tys. zł na wybrany cel charytatywny, widzowie przekonają się już niebawem.

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