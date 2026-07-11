Polski program Prime Video pobije wielkie sci-fi? Widzowie umierają ze śmiechu

"Projekt Hail Mary" to najbardziej kasowy aktorski film science fiction tego roku. Na ekrany kin trafił jeszcze w marcu i szybko stał się hitem. Pomogły pierwsze opinie, według których mieliśmy dostać arcydzieło gatunku. Fani tłumnie popędzili to sprawdzić, dzięki czemu produkcja zarobiła ponad 683,5 mln dol.



Od premiery minęło już jednak wystarczająco czasu, aby "Projekt Hail Mary" zadebiutował w streamingu. Stało się to w zeszły piątek. To wtedy hitowe science fiction pojawiło się w ofercie Prime Video, gdzie możemy je obejrzeć w ramach subskrypcji - bez dodatkowych opłat. Co też chętnie robimy. Film błyskawicznie wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. I dzielnie się na nim trzyma. Ale teraz może z niego spaść.

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Prime Video - co obejrzeć?

Na Prime Video właśnie powrócił "LOL: Kto się śmieje ostatni". W rodzimej wersji popularnego formatu komediowego Polacy zakochali się jeszcze w 2023 roku, kiedy to na platformie Amazona pojawiła się jego pierwsza edycja. Stała się takim htem, że od razu zamówiono kolejny sezon. A potem jeszcze jeden. I ten najnowszy zresztą też. Bo na przestrzeni lat popularność programu nie słabła. A przynajmniej nie na tyle, żeby go anulować.

Bo "LOL: Kto się śmieje ostatni" ma chwytliwy koncept. Prime Video zamyka grupę słynnych osobowości w jednym pomieszczeniu, każąc im nawzajem się rozbawiać. Cezary Pazura pilnuje tylko, żeby sami się przy okazji nie roześmiali. Bo jak ktoś się choćby uśmiechnie, od razu dostaje od prowadzącego czerwoną kartkę. Proste? Proste. A jakie nośne!

W nowej czwartej już odsłonie komediowego show zasady pozostają takie same. Jak zwykle zmieniają się uczestnicy. Tym razem zobaczymy zmagania Tomasza Karolaka, Michała Sikorskiego, Ewy Kasprzyk, Vaessy Aleksander, Kacpra Rucińskiego, Tomasza Kota, Klaudii Halejcio, Katarzyny Bujakiewicz, Mariusza Kałamagi i Jano. Możemy spokojnie założyć, że się na nie rzucimy. A właściwie już się rzucamy. Tylko jeszcze nie widać tego w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video.

4. sezon "LOL: Kto się śmieje ostatni" zadebiutował dokładnie wczoraj, 10 lipca. Użytkownicy dopiero zaczynają komediowe show oglądać, przez co w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video wciąż rządzi "Projekt Hail Mary". Jego dni na szczycie zestawienia wydają się jednak policzone. Nie ma przecież opcji, żeby utrzymywał się na nim, gdy pierwsze trzy odcinki nowej odsłony polskiego programu można już na platformie Amazona oglądać.

Dotychczasowe odsłony "LOL: Kto się śmieje ostatni" zawsze gościły na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. A ponieważ ostatnia z nich zakończyła się w styczniu 2025 roku jesteśmy wyjątkowo spragnieni kolejnej solidnej dawki śmiechu. Pozostaje więc tylko patrzeć, jak 4. sezon komediowego show wspina się po kolejnych szczeblach zestawienia.

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