Sprzedaż biletów na Odyseję właśnie ruszyła. To będzie największe widowisko wakacji

"Odyseja" to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwany film tego roku. W końcu odpowiada za niego Christopher Nolan, którego karierę kinomaniacy uważnie śledzą od samego jej początku. Ostatnim razem słynny reżyser zawojował świat za sprawą "Oppenheimera". Biografia ojca bomby atomowej okazała się trzecią najbardziej kasową produkcją 2023 roku. Adaptacja eposu Homera zapowiada się na jeszcze większy hit.



"Odyseja" jest tak wyczekiwana nie tylko dlatego że gra tam połowa najsłynniejszych nazwisk Hollywood - od Matta Damona przez Zendayę i Roberta Pattinsona po Charlize Theron. Chodzi też o to, że wszyscy szykują się na oszałamiający spektakl. Przecież gdy na CinemaCon Christopher Nolan pokazał materiał promocyjny z koniem trojańskim, widzowie aż wstali ze swoich miejsc. Tak, to taki poziom widowiska.

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Odyseja - sprzedaż biletów już ruszyła

Przy tak wyczekiwanym tytule jak "Odyseja" nie ma co zwlekać z zakupem biletu. Seanse najnowszego dzieła Christophera Nolana bez wątpienia będą bardzo oblegane. Nawet jeśli do premiery został jeszcze miesiąc, im wcześniej zarezerwujemy sobie miejsce, tym lepiej dla nas. Bo inaczej pozostanie nam siedzieć w pierwszym rzędzie. O ile te miejscówki jeszcze będą dostępne. A to przecież nie jest wcale takie oczywiste.

Na szczęście polski dystrybutor zadbał o nasze poczucie spokoju. Nie każe nam dłużej czekać. Sprzedaż biletów na "Odyseję" właśnie ruszyła. Wejściówki do multipleksów można już kupować. Zdobędziecie je na stronach Cinema City, Multikina i Heliosa.

Oczywiście, najlepiej kupować bilety na seans w IMAX-ie. W końcu to pierwszy blockbuster w pełni nakręcony kamerami IMAX. Na tym największym możliwym ekranie na pewno będzie wyglądał najlepiej. Ale przecież nie zawiedzie też w tych nieco mniejszych salach. Rezerwujcie więc wejściówki gdziekolwiek wam pasuje. Potem zostanie już tylko zacieranie rąk na nadchodzącą ucztę.

Trochę te ręce będziecie zacierać. Do premiery "Odysei" jeszcze parę długich tygodni. Najnowszy film Christophera Nolana zadebiutuje na ekranach polskich kin w przyszłym miesiącu. Stanie się to dokładnie 17 lipca.



Bilety na "Odyseję" już teraz kupicie na stonach Cinema City, Multikina i Heliosa.

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Więcej o "Odysei" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.