Chłopaki z Love is Blind Polska startują z kanałem na YouTube. Premiera

Jak można było przypuszczać, polska edycja „Love is Blind” - programu randkowego Netfliksa, który twórcy uparcie nazywają „eksperymentem” - rozbiła bank, przyciągnęła tłumy przed ekrany, wywołała masę sieciowych dyskusji i przyniosła uczestnikom dużą popularność w mediach społecznościowych. Z popularnością, jak to zwykle bywa, przyszło sporo sympatii, ale nie mniej niechęci, a nawet hejtu. Hektolitry szamba wylano na tych ludzi i przypuszczam, że część z nich, gdyby udało im się przewidzieć skalę, raczej odpuściłaby sobie castingi.



Z drugiej strony - Netflix dał im sporo nowych możliwości, pootwierał drzwi, które w innym przypadku najpewniej pozostałyby zamknięte. Instagramowe profile części ex-uczestników wystrzeliły, sięgając 100 tys. followersów, a nawet przekraczając tę magiczną barierę w zaledwie kilka tygodni. Wiele osób walczy o podobny wynik latami, ciężko na niego pracując. Nie muszę chyba tłumaczyć, że takie grono obserwujących i niemała rozpoznawalność to gwarancja niezłych pieniędzy. Reklamy, współprace, zaproszenia. Jak wspominałem: możliwości.

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W Ciemno - Damian i Kamil „Uno” odpalają podcast

No, ale trzeba działać. Nie można pozwolić o sobie zapomnieć. Chłopaki doskonale o tym wiedzą - Damian, Kamil „Uno” czy Jacek pozostają w aktywni w socialach. Zwłaszcza dwóch pierwszych - panowie goszczą, występują, nagrywają. Zrobili nawet wspólny kawałek pt. „Klasyczni narcyzi”.



A teraz - dokładniej: dzisiaj - startują ze swoim podcastem. Premiera na YouTube 2 lipca o 19:00.



Czego możemy się po nim spodziewać? Póki co dostaliśmy tylko jedną zapowiedź, a liczba subskrybentów kanału na YouTube rośnie. Niezły pomysł, prawda?

Oficjalny opis głosi:

Nie jesteśmy ekspertami.



Po prostu zadajemy pytania o relacje, emocje, współczesną męskość i życie.



Bez sensacji. Bez clickbaitów. Za każdą historią chcemy zobaczyć człowieka.



To jest „W Ciemno”.



Subskrybuj kanał — pierwszy odcinek już dziś.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).