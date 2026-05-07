Dlaczego uczestnicy w Love is Blind mają złote kieliszki? Wyjaśniamy

W serwisie Netflix zadebiutowała długo wyczekiwana polska edycja programu "Love is Blind". Celem uczestników programu jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów. Odbywają się one w specjalnych kapsułach oddzielonych od siebie ścianą. W ten sposób uczestnicy budują między sobą więź emocjonalną.

Kiedy pary spotykały się w oddzielonych ścianą pokojach, przynoszą ze sobą zeszyty, w których zapisują informacje na temat nowo poznanych osób, a także złote lampki do wina. Mają je ze sobą na każdej rozmowie, a także w swoich strefach i na podróży przedślubnej - dosłownie wszędzie. O co z tym chodzi? Wyjaśniamy.

Love is Blind: Polska - dlaczego uczestnicy wszędzie noszą złote kieliszki?

Złote kieliszki na wino stały się znakiem rozpoznawczym programu. Uczestnicy prawdopodobnie nosili je ze sobą, aby po prostu móc się w każdej chwili napić. Nie jest tajemnicą, że w lampkach często znajduje się alkohol - napoje wysokoprocentowe, takie jak wino, szampan czy drinki, mają najpewniej dodawać im animuszu podczas rozmów ze swoimi potencjalnymi partnerami. Pojawiły się w związku z tym nawet kontrowersje - kilka lat temu jeden z uczestników oskarżył nawet produkcję o to, że celowo dostarcza na plan zbyt dużą ilość alkoholu, ograniczając jednocześnie dostęp do wody.

Wciąż pozostaje jednak pytanie związane z kolorem kielichów. Dlaczego są złote? Odpowiedź jest prosta - chodzi głównie o montaż. Dzięki temu, że lampki na wino nie są przezroczyste, widzowie nie widzą, na jakim poziomie znajduje się napój. Pozwala to uniknąć błędów montażowych podczas cięcia i przestawiania scen. Gdyby było widać ilość napoju w zwykłym szkle, można by było dostrzec, że raz jest go mniej, a raz więcej. Złote kieliszki skutecznie maskują ten problem.

Jest także inny powód, dla którego uczestnicy sączą napoje z tych naczyń. Są one ulubionym rekwizytem Chrisa Coelena, twórcy programu. Coelen stwierdził, że są one elementem, dzięki któremu widzowie mogą w prosty sposób rozpoznać, że oglądają akurat "Love is Blind", a przez złote kieliszki nie da się pomylić go z żadnym innym reality show:

Nie wiem. Po prostu mi się to podoba. Kiedy włączasz program, od razu wiesz, że to nasz program. To bardzo autentyczne, prawdziwe śledzenie losów tych ludzi, ale podoba mi się to, że mamy z tym coś w rodzaju łącznika w naprawdę lekki sposób, to fajna zabawa - ujawnił.

Dziś złote lampki na wino są wizualnym znakiem firmowym "Love is Blind". Są one również częścią merchu programu, który można zakupić na stronie Netfliksa obok bluz, etui na telefon, kubków czy biżuterii.

Anna Bortniak 07.05.2026 13:02

