Netflix rozbije bank w ten weekend. TOP 5 nowości, które trzeba sprawdzić

Lato wybuchło wulkanicznym gorącem, ale po rekordowych upałach przyszedł czas na odrobinę oddechu i chłodu. Najbliższe dni w wielu regionach Polski będą raczej deszczowe, w związku z czym domowe seanse staną się nieco bardziej kuszące.



Przyszedł zatem czas na tradycyjne podsumowanie premier tego tygodnia. Poniżej wymieniamy najciekawsze nowości, które wpadły na Netfliksa i które możecie obejrzeć w ten weekend. Wśród nich nie zabraknie nowej odsłony hitowej kryminalnej serii, cyklu blockbusterów, finału wybornego sci-fi czy genialnego horroru, który w zeszłym roku podbijał kina.

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Netflix: nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5 filmów i seriali

Spis treści:

Człowiek para

To może być najdziwniejszy serial roku. Tytuł zaczyna się od eksplozji (dosłownie) komentatora telewizyjnego na antenie. Za to morderstwo odpowiada człowiek najwyraźniej... rozpływający się w powietrzu. I terroryzujący cały kraj - bo zapowiada, a następnie przeprowadza serię precyzyjnych zabójstw. Śledczy przydzielony do sprawy będzie zatem musiał zmierzyć się z najtrudniejszą sprawą w życiu. „Człowiek para” to zapewniający ogrom wrażeń kryminał sci-fi... i materiał na pewny hit.

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Enola Holmes 3

Nowa odsłona serii przygód siostry Sherlocka Holmesa - Enoli. Tym razem zmierzająca na ślubny kobierzec detektywka będzie musiała wyruszyć tropem słynnego brata, gdy ten zaginie. Czy zmiana reżysera przysłużyła się filmowi? Jest na pewno nieco mroczniej i poważniej... ale czy lepiej? Przekonacie się sami.

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Resident Alien, sezony 3. i 4.

Ten serial zasłużył na zdecydowanie większą popularność. Od pewnego czasu dwa pierwsze sezony produkcji od SyFy były dostępne w Netfliksie - a subskrybenci bardzo chętnie je oglądali. Niestety, do topki trafił już po tym, jak zdecydowano się go skasować. Ostatecznie ta wysoko oceniana przez krytykę i publiczność, ale nie ciesząca się wysoką oglądalnością perełka zakończyła się na 4. sezonie, który możecie już znaleźć w ofercie serwisu. Warto.

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Herosi - wszystkie sezony

Kultowy już serial, który wystartował jakieś dwie dekady temu, zgromadził rzeszę fanów, doczekał się 4 sezonów i statusu ikony telewizji. O co tu chodzi? Prosta sprawa: grupa ludzi posiada supermoce, które staną się potrzebne, by uratować świat przed zagładą.

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Grzesznicy

Tej petardy chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Nagradzany, wychwalany, oglądany na potęgę - muzyczny horror Ryana Cooglera okazał się nieoczekiwanym hitem, który zawojował świat. Do tej pory dostępny tylko w HBO Max, teraz trafi również do Netfliksa. O co tu chodzi? Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się jednak, że czeka tam na nich jeszcze gorsze zło.

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Michał Jarecki Redaktor Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).