Nowy odcinek zachwalanego thrillera. Anya Taylor-Joy skradnie wasze serca

„Lucky” to nowy thriller akcji od Apple’a. Sezon ma składać się z siedmiu odcinków, a dziś - znaczy się: w środę 22 lipca - do biblioteki serwisu wpadł 3. epizod. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością - i nic dziwnego, bowiem zapowiedzi intrygowały, a pierwszoplanowa obsada złożona z Anyi Taylor-Joy, Timothy’ego Olyphanta czy Annette Bening sugeruje jakościowe występy aktorskie. Czy cały serial okazał się równie udany co obsada?

Lucky - odc. 3 już w Apple TV. Opinie

Moim zdaniem: nie do końca. Nie jest to w żadnym wypadku produkcja nieudana, przeciwnie: twórcy umiejętnie ogrywają gatunkowe klisze i sprawiają, że całość można śledzić z satysfakcją (w czym zdecydowanie pomagają Taylor-Joy i Olyphant). Co więcej, za pełną akcji fasadą kryje się też całkiem zgrabna opowieść o relacjach. Niestety: nadmiar schematów sprawia, że emocje są raczej przypiłowane. W efekcie całość zapewnia dość przyjemny seans, ale niewiele więcej można o nim powiedzieć.



Wielu widzów jest jednak innego zdania:

„Lucky” zaczyna się od naprawdę mocnej premiery, a Anya Taylor-Joy dosłownie kradnie każdą scenę swoją charyzmą. Po niemal sześciu latach przerwy od telewizji jej powrót okazał się wart czekania - jest w absolutnie znakomitej formie. Historia od razu wciąga, napięcie trzyma od pierwszych minut, a całość to bardzo solidny i obiecujący początek serialu. Brawo!



Obejrzałem dwa pierwsze odcinki „Lucky” na Apple TV+. To chyba najlepszy nowy serial tego roku. W obsadzie znaleźli się m.in. Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant i William Fichtner. Gorąco polecam!



Apple TV+ znowu nie zawodzi - „Lucky” zalicza świetny start.



Apple znowu trafiło w dziesiątkę. Pierwszy odcinek „Lucky” był znakomity. Obsada, muzyka, historia - wszystko się zgadza!

Z drugiej strony - w serwisie Rotten Tomatoes produkcję poleca zaledwie 59 proc. widzów. Ich opinie są od siebie skrajnie różne. Jedni zachwalają warstwę rozrywkową - choć serial jest przewidywalny i schematyczny, świetnie sobie z tymi schematami radzi, powtarzając po najlepszych przedstawicielach thrillerów akcji i sprawiając sporo frajdy. Inni - podobnie jak ja - są jednak mniej odporni na klisze, z którymi twórcy nie próbują zrobić nic oryginalnego. No, przynajmniej jak na razie - bo przed nami jeszcze 4 odcinki. Wszystko może się zmienić.

Lucky: kiedy kolejne odcinki? Harmonogram premier

Lucky - odcinek 1 - premiera 15 lipca

Lucky - odcinek 2 - premiera 15 lipca

Lucky - odcinek 3 - premiera 22 lipca

Lucky - odcinek 4 - premiera 29 lipca

Lucky - odcinek 5 - premiera 5 sierpnia

Lucky - odcinek 6 - premiera 12 sierpnia

Lucky - odcinek 7 - premiera 19 sierpnia

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