Filmy wojenne na Disney+. 15 najlepszych tytułów
Myślicie, że Disney+ to tylko bajki, animacje i Marvel? Nic bardziej mylnego - kino wojenne ma w tym serwisie solidną reprezentację. Przedstawiamy 15 najlepszych filmów z tego gatunku, dostępnych do obejrzenia na platformie.
Przyznam, że zanim wykonałem research, w mojej głowie tkwiło, prawdopodobnie lekko ignoranckie pytanie: jak dużo filmów wojennych może być na platformie, której oferta jest skierowana raczej w większości do młodszej widowni? Okazało się, że wcale nie tak mało, jak myślałem - w zasobach tego serwisu są naprawde mocne tytuły. Oto 15 dostępnych na Disney+ filmów o tematyce wojennej, ujmowanej w najróżniejszych formach przez twórców.
TOP 15 filmów wojennych na Disney+. Najlepsze tytuły
Władca Pierścieni: Powrót Króla
- Rok produkcji: 2003
- Czas trwania: 201 minut (wersja kinowa), 251 minut (wersja rozszerzona)
- Reżyser: Peter Jackson
- Obsada: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Orlando Bloom
Wielki finał jednej z najważniejszych serii filmowych w historii kina. Frodo (Wood) i Sam (Astin) niezłomnie zmierzają do Mordoru, aby zniszczyć Pierścień. W tym samym czasie Aragorn (Mortensen) i Gandalf (McKellen) przygotowują się do walki z mrocznymi siłami ciemności, dowodzonymi przez Saurona.
Avatar: Ogień i popiół
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 192 minuty
- Reżyser: James Cameron
- Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin
Jake (Worthington) i Neytiri (Saldaña) wraz z dziećmi prowadzą względnie spokojne życie w ramach koegzystencji z ludami wody. Wkrótce na ich drodze staje ogromne zagrożenie w postaci dowodzonego przez Varang (Chaplin) klanu Zaran, który żyje w harmonii z ogniem. Jakby tego było mało, na horyzoncie rysuje się powrót starego wroga, pułkownika Quaritcha (Lang).
Jojo Rabbit
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Taika Waititi
- Obsada: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi
Wyjątkowe kino, które w naprawdę zabawny i przenikliwy, choć nie niepozbawiony emocjonalnego dramatu sposób, rozprawia się z nazizmem. Tytułowy bohater, 10-letni Jojo (Davis) iest członkiem Deutsches Jungvolk, chłopcem zafascynowanym nazizmem. Wkrótce zszokowany odkrywa, że jego matka (Johansson) ukrywa na strychu żydowską dziewczynkę, Elsę (McKenzie).
Podbój planety małp
- Rok produkcji: 1973
- Czas trwania: 88 minut
- Reżyser: J. Lee Thompson
- Obsada: Roddy McDowall, Don Murray, Ricardo Montalbán, Hari Rhodes
Po pandemii, która unicestwiła wszystkie żyjące psy i koty, ludzkość zdecydowała o udomowieniu małp i wykorzystaniu ich do niewolniczej pracy. Szympans Cezar (McDowall), syn Corneliusa i Ziry, przekonuje się o tym, jak brutalny i zepsuty jest ludzki świat. Wkrótce, doświadczony otaczającym go złem, staje na czele buntu małp.
Żołnierze kosmosu
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 129 minut
- Reżyser: Paul Verhoeven
- Obsada: Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Neil Patrick Harris
Akcja filmu Verhoevena toczy się w niedalekiej przyszłości, a konkretniej w zmilitaryzowanym społeczeństwie, gdzie służba w wojsku stanowi bilet do lepszego życia. Johnny Rico (Van Dien), ku dezaprobacie rodziny, decyduje się wstąpić do armii, by być jak najbliżej swojej ukochanej Carmen (Meyer). Wkrótce Ziemia zostaje zaatakowana przez przedstawicieli obcej cywilizacji – ogromne, zabójcze owady.
Pearl Harbor
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 183 minuty
- Reżyser: Michael Bay
- Obsada: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr.
Michaela Baya ani jego kina raczej przedstawiać nie trzeba - to ten typ twórczości, który sam o sobie mówi najwięcej. Głównych bohaterów, dwóch przyjaciół i zapalonych pilotów zarazem - Rafe'a (Affleck) i Danny'ego (Hartnett) - poznajemy, gdy służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się z wzajemnością w pięknej pielęgniarce Evelyn (Beckinsale). Młody lotnik opuszcza jednak Amerykę, by wziąć udział w bitwie o Anglię. Wkrótce przychodzi wiadomość o jego śmierci. Kilka miesięcy później Evelyn i Danny, którzy w międzyczasie zostali przeniesieni do Pearl Harbor na Hawajach, nawiązują romans.
Cienka czerwona linia
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 171 minut
- Reżyser: Terrence Malick
- Obsada: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, Adrien Brody, George Clooney
Legendarne dzieło jednego z najważniejszych reżyserów w historii amerykańskiego kina, czyli oczywiście Terrence'a Malicka. Twórca oparł swoją historię na powieści Jamesa Jonesa o tym samym tytule. Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej, a konkretniej 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska walczą, by wyprzeć Japończyków z okupowanej przez nich wyspy Guadalcanal. Zadanie, które dostali, okazuje się niemalże samobójczym wyzwaniem - w głębi wyspy wybuchają krwawe walki powodujące mocne straty w ludziach.
Za linią wroga
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: John Moore
- Obsada: Owen Wilson, Gene Hackman, Gabriel Macht, Joaquim de Almeida
Film inspirowany prawdziwą historią, a konkretniej incydentem nad Mrkonjić Grad. Lotniskowiec dowodzony przez Lesliego Reigarta (Hackman) patroluje wody Adriatyku. Służący pod jego rozkazami porucznik Chris Burnett (Wilson) zostaje zestrzelony podczas rutynowej misji rozpoznawczej nad terytorium bośniackim. Cudem uchodzi z życiem, a następnie jego śladem ruszają okrutny oficer tajnej policji, bezwzględny tropiciel i żołnierze nieprzyjaciela.
Good Morning, Vietnam
- Rok produkcji: 1987
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: Barry Levinson
- Obsada: Robin Williams, Forest Whitaker, Bruno Kirby, Robert Wuhl
Jak wykorzystać talent Robina Williamsa w kinie wojennym? Dokładnie tak, jak zrobił to Levinson senior. Aktor wciela się w Adriana Cronauera, który przybywa do Wietnamu jako prezenter radiowy American Forces Network. Audycja, którą zaczyna prowadzić, szybko zyskuje uznanie i uwielbienie prostych żołnierzy, ale nie spotyka się ze zrozumieniem u przełożonych, którzy uważają, że to, co robi Cronauer, rozluźnia dyscyplinę.
Obrońcy skarbów
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: George Clooney
- Obsada: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin
Jeden z filmów, w których Clooney nie tylko zagrał jedną z głównych ról, ale również stanął za kamerą. Akcja rozgrywa się w czasach II wojny światowej, kiedy to na polecenie Hitlera naziści grabią największe dzieła sztuki, wśród nich arcydzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Kilkoro historyków (m.in. Clooney, Damon, Goodman, Murray) otrzymuje specjalną misję: na własną rękę odnaleźć i ocalić zrabowane skarby kultury.
Karmazynowy przypływ
- Rok produkcji: 1995
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Tony Scott
- Obsada: Denzel Washington, Gene Hackman, George Dzundza, Viggo Mortensen
Doskonały przykład kina, które trzyma napięcie i opiera się na dwóch, silnych osobowościach. W Rosji dochodzi do przewrotu wojskowego, a światu grozi wybuch wojny. W związku z tym amerykański podwodny okręt atomowy zostaje wysłany do patrolowania przybrzeżnych wód Rosji. Wkrótce kapitan Frank Ramsey (Hackman) i jego pierwszy oficer, podporucznik Ron Hunter (Washington) znajdują się w samym centrum globalnego kryzysu. Odcięci od swego dowództwa, dwaj oficerowie muszą sami zdecydować, co zrobić.
Patton
- Rok produkcji: 1970
- Czas trwania: 172 minuty
- Reżyser: Franklin J. Schaffner
- Obsada: George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Strong
Klasyk wojennego kina, będący zarazem biograficzną opowieścią o tytułowym generale z czasów IIWŚ, George'u Pattonie, współ-napisaną przez Francisa Forda Coppolę. Gdy II Korpus ponosi klęskę w jednej z afrykańskich bitew, generał Patton (Scott) narzuca surową, acz jego zdaniem konieczną dyscyplinę. Jest żądnym walki i wymagającym dowódcą, który po odkupieniu w Afryce planuje atak na Sycylię.
Braveheart
- Rok produkcji: 1995
- Czas trwania: 178 minut
- Reżyser: Mel Gibson
- Obsada: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack
Gdy król Szkocji umiera bez pozostawienia po sobie potomka, władzę w kraju przejmują Anglicy. Oczywiście odbywa się to w krwawych i brutalnych okolicznościach, czego świadkiem jest William Wallace (Gibson). Gdy jego żona ponosi śmierć, zrozpaczony główny bohater zostaje opętany pragnieniem zemsty na Anglików. Wokół Wallace'a zaczynają się gromadzić tłumy rodaków, gotowe do walki ze znienawidzonymi wrogami.
Dzień niepodległości
- Rok produkcji: 1996
- Czas trwania: 145 minut
- Reżyser: Roland Emmerich
- Obsada: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Mary McDonnell
Klasyk katastroficznego sci-fi o starciu ludzkości z nieznaną cywilizacją.Drugiego lipca, dwa dni przed amerykańskim świętem narodowym, naukowcy odkrywają gigantyczny obiekt. Początkowo uważa się, iż jest to anomalia Księżyca, jednak sytuacja radykalnie się zmienia. Przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji przypuszczają atak na ludzkość, a karty do odwrócenia losu są w rękach m.in. pilota wojskowego Stevena Hillera (Smith) oraz Davida Levinsona (Goldblum).
Król Artur
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: 126 minut
- Reżyser: Antoine Fuqua
- Obsada: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen, Hugh Dancy
Wydarzenia pokazane w filmie rozgrywają się około 467 roku n.e. Artur (Owen), wraz z kompanami stanowi grupę lojalnie wypełniającą zadania zlecone przez Imperium Rzymskie. Obiecana mężczyznom wolność musi jeszcze poczekać do czasu wypełnienia ostatniego, najbardziej niebezpiecznego, zadania, które wiąże się z podróżą przez kraj Celtów.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.