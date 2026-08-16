Filmy wojenne na Disney+. 15 najlepszych tytułów

Przyznam, że zanim wykonałem research, w mojej głowie tkwiło, prawdopodobnie lekko ignoranckie pytanie: jak dużo filmów wojennych może być na platformie, której oferta jest skierowana raczej w większości do młodszej widowni? Okazało się, że wcale nie tak mało, jak myślałem - w zasobach tego serwisu są naprawde mocne tytuły. Oto 15 dostępnych na Disney+ filmów o tematyce wojennej, ujmowanej w najróżniejszych formach przez twórców.

TOP 15 filmów wojennych na Disney+. Najlepsze tytuły

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Rok produkcji: 2003

Czas trwania: 201 minut (wersja kinowa), 251 minut (wersja rozszerzona)

Reżyser: Peter Jackson

Obsada: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Orlando Bloom

Wielki finał jednej z najważniejszych serii filmowych w historii kina. Frodo (Wood) i Sam (Astin) niezłomnie zmierzają do Mordoru, aby zniszczyć Pierścień. W tym samym czasie Aragorn (Mortensen) i Gandalf (McKellen) przygotowują się do walki z mrocznymi siłami ciemności, dowodzonymi przez Saurona.

Avatar: Ogień i popiół

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 192 minuty

Reżyser: James Cameron

Obsada: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin

Jake (Worthington) i Neytiri (Saldaña) wraz z dziećmi prowadzą względnie spokojne życie w ramach koegzystencji z ludami wody. Wkrótce na ich drodze staje ogromne zagrożenie w postaci dowodzonego przez Varang (Chaplin) klanu Zaran, który żyje w harmonii z ogniem. Jakby tego było mało, na horyzoncie rysuje się powrót starego wroga, pułkownika Quaritcha (Lang).

Jojo Rabbit

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Taika Waititi

Obsada: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi

Wyjątkowe kino, które w naprawdę zabawny i przenikliwy, choć nie niepozbawiony emocjonalnego dramatu sposób, rozprawia się z nazizmem. Tytułowy bohater, 10-letni Jojo (Davis) iest członkiem Deutsches Jungvolk, chłopcem zafascynowanym nazizmem. Wkrótce zszokowany odkrywa, że jego matka (Johansson) ukrywa na strychu żydowską dziewczynkę, Elsę (McKenzie).

Podbój planety małp

Rok produkcji: 1973

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: J. Lee Thompson

Obsada: Roddy McDowall, Don Murray, Ricardo Montalbán, Hari Rhodes

Po pandemii, która unicestwiła wszystkie żyjące psy i koty, ludzkość zdecydowała o udomowieniu małp i wykorzystaniu ich do niewolniczej pracy. Szympans Cezar (McDowall), syn Corneliusa i Ziry, przekonuje się o tym, jak brutalny i zepsuty jest ludzki świat. Wkrótce, doświadczony otaczającym go złem, staje na czele buntu małp.

Żołnierze kosmosu

Rok produkcji: 1997

Czas trwania: 129 minut

Reżyser: Paul Verhoeven

Obsada: Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Neil Patrick Harris

Akcja filmu Verhoevena toczy się w niedalekiej przyszłości, a konkretniej w zmilitaryzowanym społeczeństwie, gdzie służba w wojsku stanowi bilet do lepszego życia. Johnny Rico (Van Dien), ku dezaprobacie rodziny, decyduje się wstąpić do armii, by być jak najbliżej swojej ukochanej Carmen (Meyer). Wkrótce Ziemia zostaje zaatakowana przez przedstawicieli obcej cywilizacji – ogromne, zabójcze owady.

Pearl Harbor

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 183 minuty

Reżyser: Michael Bay

Obsada: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr.

Michaela Baya ani jego kina raczej przedstawiać nie trzeba - to ten typ twórczości, który sam o sobie mówi najwięcej. Głównych bohaterów, dwóch przyjaciół i zapalonych pilotów zarazem - Rafe'a (Affleck) i Danny'ego (Hartnett) - poznajemy, gdy służą w lotnictwie. Rafe zakochuje się z wzajemnością w pięknej pielęgniarce Evelyn (Beckinsale). Młody lotnik opuszcza jednak Amerykę, by wziąć udział w bitwie o Anglię. Wkrótce przychodzi wiadomość o jego śmierci. Kilka miesięcy później Evelyn i Danny, którzy w międzyczasie zostali przeniesieni do Pearl Harbor na Hawajach, nawiązują romans.

Cienka czerwona linia

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 171 minut

Reżyser: Terrence Malick

Obsada: Sean Penn, Jim Caviezel, Nick Nolte, Adrien Brody, George Clooney

Legendarne dzieło jednego z najważniejszych reżyserów w historii amerykańskiego kina, czyli oczywiście Terrence'a Malicka. Twórca oparł swoją historię na powieści Jamesa Jonesa o tym samym tytule. Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej, a konkretniej 1942 roku, kiedy amerykańskie wojska walczą, by wyprzeć Japończyków z okupowanej przez nich wyspy Guadalcanal. Zadanie, które dostali, okazuje się niemalże samobójczym wyzwaniem - w głębi wyspy wybuchają krwawe walki powodujące mocne straty w ludziach.

Za linią wroga

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: John Moore

Obsada: Owen Wilson, Gene Hackman, Gabriel Macht, Joaquim de Almeida

Film inspirowany prawdziwą historią, a konkretniej incydentem nad Mrkonjić Grad. Lotniskowiec dowodzony przez Lesliego Reigarta (Hackman) patroluje wody Adriatyku. Służący pod jego rozkazami porucznik Chris Burnett (Wilson) zostaje zestrzelony podczas rutynowej misji rozpoznawczej nad terytorium bośniackim. Cudem uchodzi z życiem, a następnie jego śladem ruszają okrutny oficer tajnej policji, bezwzględny tropiciel i żołnierze nieprzyjaciela.

Good Morning, Vietnam

Rok produkcji: 1987

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: Barry Levinson

Obsada: Robin Williams, Forest Whitaker, Bruno Kirby, Robert Wuhl

Jak wykorzystać talent Robina Williamsa w kinie wojennym? Dokładnie tak, jak zrobił to Levinson senior. Aktor wciela się w Adriana Cronauera, który przybywa do Wietnamu jako prezenter radiowy American Forces Network. Audycja, którą zaczyna prowadzić, szybko zyskuje uznanie i uwielbienie prostych żołnierzy, ale nie spotyka się ze zrozumieniem u przełożonych, którzy uważają, że to, co robi Cronauer, rozluźnia dyscyplinę.

Obrońcy skarbów

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: George Clooney

Obsada: George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin

Jeden z filmów, w których Clooney nie tylko zagrał jedną z głównych ról, ale również stanął za kamerą. Akcja rozgrywa się w czasach II wojny światowej, kiedy to na polecenie Hitlera naziści grabią największe dzieła sztuki, wśród nich arcydzieła Michała Anioła i Leonarda da Vinci. Kilkoro historyków (m.in. Clooney, Damon, Goodman, Murray) otrzymuje specjalną misję: na własną rękę odnaleźć i ocalić zrabowane skarby kultury.

Karmazynowy przypływ

Rok produkcji: 1995

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Tony Scott

Obsada: Denzel Washington, Gene Hackman, George Dzundza, Viggo Mortensen

Doskonały przykład kina, które trzyma napięcie i opiera się na dwóch, silnych osobowościach. W Rosji dochodzi do przewrotu wojskowego, a światu grozi wybuch wojny. W związku z tym amerykański podwodny okręt atomowy zostaje wysłany do patrolowania przybrzeżnych wód Rosji. Wkrótce kapitan Frank Ramsey (Hackman) i jego pierwszy oficer, podporucznik Ron Hunter (Washington) znajdują się w samym centrum globalnego kryzysu. Odcięci od swego dowództwa, dwaj oficerowie muszą sami zdecydować, co zrobić.

Patton

Rok produkcji: 1970

Czas trwania: 172 minuty

Reżyser: Franklin J. Schaffner

Obsada: George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Strong

Klasyk wojennego kina, będący zarazem biograficzną opowieścią o tytułowym generale z czasów IIWŚ, George'u Pattonie, współ-napisaną przez Francisa Forda Coppolę. Gdy II Korpus ponosi klęskę w jednej z afrykańskich bitew, generał Patton (Scott) narzuca surową, acz jego zdaniem konieczną dyscyplinę. Jest żądnym walki i wymagającym dowódcą, który po odkupieniu w Afryce planuje atak na Sycylię.

Braveheart

Rok produkcji: 1995

Czas trwania: 178 minut

Reżyser: Mel Gibson

Obsada: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack

Gdy król Szkocji umiera bez pozostawienia po sobie potomka, władzę w kraju przejmują Anglicy. Oczywiście odbywa się to w krwawych i brutalnych okolicznościach, czego świadkiem jest William Wallace (Gibson). Gdy jego żona ponosi śmierć, zrozpaczony główny bohater zostaje opętany pragnieniem zemsty na Anglików. Wokół Wallace'a zaczynają się gromadzić tłumy rodaków, gotowe do walki ze znienawidzonymi wrogami.

Dzień niepodległości

Rok produkcji: 1996

Czas trwania: 145 minut

Reżyser: Roland Emmerich

Obsada: Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Mary McDonnell

Klasyk katastroficznego sci-fi o starciu ludzkości z nieznaną cywilizacją.Drugiego lipca, dwa dni przed amerykańskim świętem narodowym, naukowcy odkrywają gigantyczny obiekt. Początkowo uważa się, iż jest to anomalia Księżyca, jednak sytuacja radykalnie się zmienia. Przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji przypuszczają atak na ludzkość, a karty do odwrócenia losu są w rękach m.in. pilota wojskowego Stevena Hillera (Smith) oraz Davida Levinsona (Goldblum).

Król Artur

Rok produkcji: 2004

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Antoine Fuqua

Obsada: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen, Hugh Dancy

Wydarzenia pokazane w filmie rozgrywają się około 467 roku n.e. Artur (Owen), wraz z kompanami stanowi grupę lojalnie wypełniającą zadania zlecone przez Imperium Rzymskie. Obiecana mężczyznom wolność musi jeszcze poczekać do czasu wypełnienia ostatniego, najbardziej niebezpiecznego, zadania, które wiąże się z podróżą przez kraj Celtów.

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