Prime Video szuka aktora do nowego fantasy. Kontuzja wykluczyła faworyta

Serial "God of War" został oficjalnie zamówiony przez Amazona pod koniec 2022 roku. Produkcja odcinkowa ucieszy przede wszystkim fanów graczy, ponieważ będzie to aktorska adaptacja gier wideo z serii "God of War". Części jest sporo, dlatego showrunner Ronald D. Moore zadecydował, że premierowy sezon skupi się przede wszystkim na "God of War" oraz "God of War Ragnarök". Oznacza to, że głównymi bohaterami pozostaną Kratos i Atreus.

Realizacja projektu przez cały ten czas szła zgodnie z planem. Scenariusz został napisany w 2024 roku, a rok później odbył się casting. W roli Kratosa, a zatem jednego z głównych bohaterów, został obsadzony Ryan Hurst. Aktor nakręcił około 4 odcinki, po czym sytuacja mocno się skomplikowała - latem minionego gwiazdor doznał poważnej kontuzji, zrywając biceps podczas wykonywania kaskaderskiej sceny, przez co musiał przejść operację. W związku z tym, że wymagało to rekonwalescencji, Amazon postanowił obsadzić w roli Kratosa kogoś innego. Wzbudziło to zagorzałe dyskusje, a fani zaczęli spekulować, kto może zastąpić Hursta.

Prime Video szuka nowego Kratosa. Zmiany w obsadzie God of War

Początkowo do roli Kratosa typowano Toma Hardy'ego, Jasona Momoę, Chrisa Hemswortha i Christophera Judge'a. Ten ostatni byłby całkiem oczywistym wyborem, ponieważ w grach, na których będzie bazował serial, użyczył on Kratosowi głosu. Jakiś czas temu na liście pojawił się jednak nowy faworyt, o czym pisały zagraniczne media, m.in. Variety. Jest nim Dave Bautista.

Wybór Bautisty do roli Kratosa nie jest niczym pewnym. Już teraz można jednak stwierdzić, że gwiazdor doskonale sprawdziłby się jako główny bohater serialu. Choć Amazon ma wznowić zdjęcia do serialu jesienią, Bautista ze swoją prezencją i sylwetką właściwie już teraz mógłby wejść na plan. Poza tym już wcześniej pokazał on swoje możliwości w nie byle jakich filmach - w "Diunie" i "Diunie 2" grał Glossu "Bestię" Rabbana Harkonnena, z kolei w "Blade Runner 2049" wcielił się w Sappera Mortona. Nic dziwnego, że to właśnie o niego najpewniej zabiega Amazon.

Fani podzielili się na dwa obozy. Jedni są tą informacją zachwyceni, a drudzy twierdzą, że nie nadaje się on do tej roli, sugerując, że powinien być on zastąpiony przez Paula Michaela Levesque'a (w WWE znany jako Triple H) lub Russella Crowe'a. Na ten moment nic jednak nie jest pewne, a na więcej informacji trzeba będzie zaczekać. Jeżeli zdjęcia ruszą ponownie jesienią, to prawdopodobnie po wakacjach dowiemy się, jaką decyzję podjęło Prime Video.

Fabuła serialu "God of War" koncentruje się na podróży Kratosa i jego syna Atreusa, którzy po śmierci Faye podejmują wędrówkę na najwyższy szczyt Dziewięciu Krain, aby tam rozsypać jej prochy. Produkcja skupi się również na relacji ojca z synem: Kratos będzie próbował nauczyć Atreusa, jak stać się lepszym bogiem, natomiast Atreus - jak być lepszym człowiekiem.

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