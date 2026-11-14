TOP 8 ról Łukasza Simlata. Najlepsze kreacje wybitnego aktora

Moja widzowska miłość do gry Łukasza Simlata ukształtowała się dopiero w ostatnich kilku latach, gdy zacząłem uważniej przyglądać się jego kreacjom. Aktor ma niesamowity talent - potrafi wcielić się w postać zmęczoną życiem, ironiczną do cna, ale również przerażającą. Kolejny dowód tego ostatniego daje we "Wśród nocnej ciszy" - nowym serialu HBO Max, w którym portretuje Lecha Wojdę, głównego bohatera historii i kluczową postać wokół sprawy zbrodni połanieckiej, będącej podstawą fabuły. Przedstawiamy najlepsze role aktora.

REKLAMA

Łukasz Simlat - najlepsze role. TOP 8

Pod powierzchnią

A zestawienie zaczynamy od serialu telewizyjnego emitowanego przed laty na TVN. Jego głównymi bohaterami są Bartek (Bartłomiej Topa) i Marta (Magdalena Boczarska), którzy są pozornie kochającą się i szczęśliwą parą, jednak skrywają przed światem pewną mroczną tajemnicę. Łukasz Simlat zagrał jedną z czołowych ról - Maćka Kostrzewę, ojca zbuntowanej Oli (Maria Kowalska). Losy całej czwórki przecinają się w dramatyczny sposób.

REKLAMA

Łukasz Simlat - kadr z serialu "Pod powierzchnią"

Pionek

"Pionek", drugi sezon serialu "Śleboda" przedstawił nam jedno z najmroczniejszych wcieleń Łukasza Simlata. Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka (Simlat właśnie), seryjnego mordercy nazywanego “Wampirem z Szombierek”, który jednak nie mógł popełnić tej zbrodni, gdyż siedzi w więzieniu - wszystko sugeruje zatem udział naśladowcy. W śledztwo angażuje się goniący za sensacją Bastian Strzygoń (Maciej Musiał), który dodatkowo wciąga w sprawę Ankę Serafin (Maria Dębska).

Łukasz Simlat - kadr z serialu "Pionek"

Zmora

Nowy serial HBO Max, w którym Łukasza Simlata nie ma zbyt dużo, ale kiedy jest, to kradnie każdą scenę. Główną bohaterką jest Kama Kosowska (Magdalena Cielecka) - popularna dziennikarka, która ze względu na skandal z jej udziałem postanowiła odciąć się od teraźniejszości, wracając do rodzinnego Torunia. Tam jednak dość prędko dowiaduje się, że jej rany z przeszłości będą zaraz rozdrapane - ambitny gliniarz zawiadujący Archiwum X, Tomasz Korcz (Piotr Żurawski) decyduje się wznowić śledztwo ws. mającego miejsce wiele lat temu zaginięcia Piotrka Knapa, przyjaciela dziewczyny z dzieciństwa. Sytuacja zagęszcza się, gdy uwagę Korcza przyciągają inny kolega z dzieciństwa Kamy, Michał Bąk (Simlat gra jego dorosłą wersję, zmęczonego i pełnego rozpaczy po tym, jak pada ofiarą podejrzeń), a także ojciec głównej bohaterki (Olek Krupa), były komendant milicji.

REKLAMA

Warner Bros: Łukasz Simlat - kadr z serialu "Zmora"

Fuga

Jeden z najlepszych filmów Agnieszki Smoczyńskiej. Bohaterką jej dzieła z 2018 roku jest Alicja (Gabriela Muskała), kobieta, która straciła pamięć, a następnie dala od domu i rodziny zbudowała nowe "ja". Alicja wraca po dwóch latach do swojego poprzedniego życia, a jej rodzina oczekuje, że na powrót odnajdzie się w roli żony, matki i córki. Mąż kobiety, Krzysztof (w tej roli Łukasz Simlat) i syn Daniel (Iwo Rajski) nie rozpoznają kobiety, która wygląda znajomo, ale zachowuje się jak ktoś obcy.

Łukasz Simlat - kadr z filmu "Fuga"

Drużyna A(A)

Film Daniela Jaroszka zabiera widzów do ośrodka leczenia uzależnień, nad którym nadzór sprawuje terapeuta Wojtek (Łukasz Simlat). Uczęszczają do niego ludzie zmagający się z różnymi problemami - jak chociażby hazardzista Leszek (Michał Żurawski), seksoholiczka Karolina (Maria Sobocińska), mająca problemy z agresją Wiola (Danuta Stenka) czy skryty Dominik (Mikołaj Kubacki). Wszystkich wymienionych łączy oczywiście to, że każde z innej przyczyny popadło w alkoholowy nałóg. Gdy okazuje się, że ośrodek ma zostać zamknięty, bohaterowie postanawiają w nieoczywisty sposób działać, by go uratować. Simlat, wcielający się w terapeutę grupy, po raz kolejny pokazuje swój absolutnie fantastyczny warsztat, bezbłędny timing dramatyczny i komediowy.

REKLAMA

Łukasz Simlat - kadr z filmu "Drużyna A(A)"

Furioza (oba filmy)

Tu mamy do czynienia z dylogią, w dużej mierze poświęconą Goldenowi (Mateusz Damięcki) - fanatykowi, który walczy o władzę w tytułowej Furiozie - bandyckiej grupie pseudokibiców zajmującej się przestępczą działalnością. Oba te filmy łączy m.in. Łukasz Simlat, który w obu "Furiozach" wciela się w Jacka Bauera, gliniarza tropiącego Goldena i spółkę, przełożonego "Dzikiej" (Weronika Książkiewicz). To bohater, który swoje widział i przeżył, niejednego gangusa zamykał i uważa się za jednego z ostatnich sprawiedliwych, którym szczerze zależy na ostatecznym rozprawieniu się z gangsterami. Jest również kopalnią komedii - "chuligani don't work with policja" na zawsze w mojej pamięci...

REKLAMA

Łukasz Simlat - kadr z filmu "Furioza"

Sonata

Film oparty na faktach, w którym główną rolę gra nie Łukasz Simlat, a inna współczesna gwiazda, dużo młodsza od niego - Michał Sikorski. Młody aktor gra Grzegorza Płonkę, u którego późno stwierdzono niedosłuch, a nie autyzm, jak długo utrzymywano. Późna diagnoza, wywalczona przez niezłomnych rodziców chłopaka, pozwala mu na odkrycie w sobie muzycznego talentu. Simlat wciela się w ojca Grzegorza, Łukasza Płonkę. Wraz z dawno niewidzianą w takiej formie Małgorzatą Foremniak tworzy ocierający się o wybitność duet dwójki ludzi, którzy mimo frustracji i zmęczenia, umotywowani miłością, podejmują walkę o zdrowie syna.

Łukasz Simlat - kadr z filmu "Sonata"

Rojst

Sorry not sorry - "Rojst" w każdym z dotychczasowych trzech sezonów ukazuje nam doskonałe aktorstwo osób zaangażowanych do tego projektu, natomiast prawdopodobnie najlepszą decyzją Jana Holoubka i spółki było zatrudnienie Łukasza Simlata w 2. sezonie. Aktor ze stuprocentowym efektem (i idealnym komediowym zacięciem) sprzedaje kreację Adama Miki, policjanta, który ma wyjątkowo ironiczne, ale przenikliwe spojrzenie na śledztwo, które prowadzi wraz z Anną Jass (Magdalena Różczka), a w 3. sezonie próbuje rozwiązać sprawę romskiej dziewczyny, domniemanej ofiary uprowadzenia, zanim zostanie policyjnym emerytem - a do tego miana jakoś mu nieśpieszno. Wybitna rola, przez którą zakończenie "Rojsta" na trzech sezonach boli - chciałbym go oglądać zdecydowanie częściej.

REKLAMA

Łukasz Simlat - kadr z serialu "Rojst"

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...