TOP 8 ról Łukasza Simlata. Najlepsze kreacje wybitnego aktora
Polska ma się czym i kim chwalić - zarówno fantastycznymi filmami czy serialami, jak i biorącymi w nich udział aktorami. Łukasz Simlat to jeden z najlepszych współczesnych aktorów, który niezależnie od tego, w czym gra, okazuje się najmocniejszym punktem obsady. Postanowiliśmy wyróżnić najlepsze tytuły, w których można go zobaczyć.
Moja widzowska miłość do gry Łukasza Simlata ukształtowała się dopiero w ostatnich kilku latach, gdy zacząłem uważniej przyglądać się jego kreacjom. Aktor ma niesamowity talent - potrafi wcielić się w postać zmęczoną życiem, ironiczną do cna, ale również przerażającą. Kolejny dowód tego ostatniego daje we "Wśród nocnej ciszy" - nowym serialu HBO Max, w którym portretuje Lecha Wojdę, głównego bohatera historii i kluczową postać wokół sprawy zbrodni połanieckiej, będącej podstawą fabuły. Przedstawiamy najlepsze role aktora.
Łukasz Simlat - najlepsze role. TOP 8
Pod powierzchnią
A zestawienie zaczynamy od serialu telewizyjnego emitowanego przed laty na TVN. Jego głównymi bohaterami są Bartek (Bartłomiej Topa) i Marta (Magdalena Boczarska), którzy są pozornie kochającą się i szczęśliwą parą, jednak skrywają przed światem pewną mroczną tajemnicę. Łukasz Simlat zagrał jedną z czołowych ról - Maćka Kostrzewę, ojca zbuntowanej Oli (Maria Kowalska). Losy całej czwórki przecinają się w dramatyczny sposób.
Pionek
"Pionek", drugi sezon serialu "Śleboda" przedstawił nam jedno z najmroczniejszych wcieleń Łukasza Simlata. Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka (Simlat właśnie), seryjnego mordercy nazywanego “Wampirem z Szombierek”, który jednak nie mógł popełnić tej zbrodni, gdyż siedzi w więzieniu - wszystko sugeruje zatem udział naśladowcy. W śledztwo angażuje się goniący za sensacją Bastian Strzygoń (Maciej Musiał), który dodatkowo wciąga w sprawę Ankę Serafin (Maria Dębska).
Zmora
Nowy serial HBO Max, w którym Łukasza Simlata nie ma zbyt dużo, ale kiedy jest, to kradnie każdą scenę. Główną bohaterką jest Kama Kosowska (Magdalena Cielecka) - popularna dziennikarka, która ze względu na skandal z jej udziałem postanowiła odciąć się od teraźniejszości, wracając do rodzinnego Torunia. Tam jednak dość prędko dowiaduje się, że jej rany z przeszłości będą zaraz rozdrapane - ambitny gliniarz zawiadujący Archiwum X, Tomasz Korcz (Piotr Żurawski) decyduje się wznowić śledztwo ws. mającego miejsce wiele lat temu zaginięcia Piotrka Knapa, przyjaciela dziewczyny z dzieciństwa. Sytuacja zagęszcza się, gdy uwagę Korcza przyciągają inny kolega z dzieciństwa Kamy, Michał Bąk (Simlat gra jego dorosłą wersję, zmęczonego i pełnego rozpaczy po tym, jak pada ofiarą podejrzeń), a także ojciec głównej bohaterki (Olek Krupa), były komendant milicji.
Fuga
Jeden z najlepszych filmów Agnieszki Smoczyńskiej. Bohaterką jej dzieła z 2018 roku jest Alicja (Gabriela Muskała), kobieta, która straciła pamięć, a następnie dala od domu i rodziny zbudowała nowe "ja". Alicja wraca po dwóch latach do swojego poprzedniego życia, a jej rodzina oczekuje, że na powrót odnajdzie się w roli żony, matki i córki. Mąż kobiety, Krzysztof (w tej roli Łukasz Simlat) i syn Daniel (Iwo Rajski) nie rozpoznają kobiety, która wygląda znajomo, ale zachowuje się jak ktoś obcy.
Drużyna A(A)
Film Daniela Jaroszka zabiera widzów do ośrodka leczenia uzależnień, nad którym nadzór sprawuje terapeuta Wojtek (Łukasz Simlat). Uczęszczają do niego ludzie zmagający się z różnymi problemami - jak chociażby hazardzista Leszek (Michał Żurawski), seksoholiczka Karolina (Maria Sobocińska), mająca problemy z agresją Wiola (Danuta Stenka) czy skryty Dominik (Mikołaj Kubacki). Wszystkich wymienionych łączy oczywiście to, że każde z innej przyczyny popadło w alkoholowy nałóg. Gdy okazuje się, że ośrodek ma zostać zamknięty, bohaterowie postanawiają w nieoczywisty sposób działać, by go uratować. Simlat, wcielający się w terapeutę grupy, po raz kolejny pokazuje swój absolutnie fantastyczny warsztat, bezbłędny timing dramatyczny i komediowy.
Furioza (oba filmy)
Tu mamy do czynienia z dylogią, w dużej mierze poświęconą Goldenowi (Mateusz Damięcki) - fanatykowi, który walczy o władzę w tytułowej Furiozie - bandyckiej grupie pseudokibiców zajmującej się przestępczą działalnością. Oba te filmy łączy m.in. Łukasz Simlat, który w obu "Furiozach" wciela się w Jacka Bauera, gliniarza tropiącego Goldena i spółkę, przełożonego "Dzikiej" (Weronika Książkiewicz). To bohater, który swoje widział i przeżył, niejednego gangusa zamykał i uważa się za jednego z ostatnich sprawiedliwych, którym szczerze zależy na ostatecznym rozprawieniu się z gangsterami. Jest również kopalnią komedii - "chuligani don't work with policja" na zawsze w mojej pamięci...
Sonata
Film oparty na faktach, w którym główną rolę gra nie Łukasz Simlat, a inna współczesna gwiazda, dużo młodsza od niego - Michał Sikorski. Młody aktor gra Grzegorza Płonkę, u którego późno stwierdzono niedosłuch, a nie autyzm, jak długo utrzymywano. Późna diagnoza, wywalczona przez niezłomnych rodziców chłopaka, pozwala mu na odkrycie w sobie muzycznego talentu. Simlat wciela się w ojca Grzegorza, Łukasza Płonkę. Wraz z dawno niewidzianą w takiej formie Małgorzatą Foremniak tworzy ocierający się o wybitność duet dwójki ludzi, którzy mimo frustracji i zmęczenia, umotywowani miłością, podejmują walkę o zdrowie syna.
Rojst
Sorry not sorry - "Rojst" w każdym z dotychczasowych trzech sezonów ukazuje nam doskonałe aktorstwo osób zaangażowanych do tego projektu, natomiast prawdopodobnie najlepszą decyzją Jana Holoubka i spółki było zatrudnienie Łukasza Simlata w 2. sezonie. Aktor ze stuprocentowym efektem (i idealnym komediowym zacięciem) sprzedaje kreację Adama Miki, policjanta, który ma wyjątkowo ironiczne, ale przenikliwe spojrzenie na śledztwo, które prowadzi wraz z Anną Jass (Magdalena Różczka), a w 3. sezonie próbuje rozwiązać sprawę romskiej dziewczyny, domniemanej ofiary uprowadzenia, zanim zostanie policyjnym emerytem - a do tego miana jakoś mu nieśpieszno. Wybitna rola, przez którą zakończenie "Rojsta" na trzech sezonach boli - chciałbym go oglądać zdecydowanie częściej.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Wśród nocnej ciszy nadchodzi. Co wiemy o serialu Jana Holoubka?
- Wstrząsający polski serial od HBO Max. Genialna zapowiedź
- Wśród nocnej ciszy z datą premiery w HBO Max. Kiedy?
- Zrobił Wielką wodę, czas na inną wstrząsającą historię. Czekam na ten serial HBO Max
- Co po Heweliuszu? Reżyser już szykuje dla nas dwie mroczne produkcje
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.