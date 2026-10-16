Wśród nocnej ciszy z datą premiery w HBO Max. Kiedy?

"Wśród nocnej ciszy" to jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich seriali tego roku. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja niedawno doczekała się pierwszego zwiastuna, a już dziś platforma HBO Max zdradziła, kiedy serial Holoubka pojawi się w streamingu.

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Wśród nocnej ciszy - kiedy premiera w HBO Max? Jest data i nowy zwiastun

HBO Max ogłosił, że polski serial "Wśród nocnej ciszy" zadebiutuje w piątek, 13 listopada. Produkcja oparta na reportażu Wiesława Łuki "Nie oświadczam się" koncentruje się na zmowie milczenia oraz ludziach, którzy byli gotowi poświęcić wszystko, aby ujawnić prawdę o tragicznych wydarzeniach, które zapisały się w czarnej księdze zbrodni PRL.

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Fabuła koncentruje się na wydarzeniach z 25 grudnia 1976 r. Tego dnia, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, trójka młodych ludzi ginie pod kołami autobusu w drodze z pasterki. Ofiarami są ciężarna dziewczyna, jej mąż i młodszy brat. Początkowo sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, jednak w ten rzekomy tragiczny zbieg okoliczności nie wierzą matka ofiar oraz młody śledczy Maczek. Oboje próbują za wszelką cenę dotrzeć do prawdy, mimo że wokół nich panuje zmowa milczenia. Nie są gotowi na wychodzące na jaw szokujące informacje, na które trafiają podczas śledztwa.

W obsadzie serialu Jana Holoubka i Macieja Kowalewskiego znaleźli się: Łukasz Simlat (sołtys Lech Wojda), Jędrzej Hycnar (śledczy Henryk Maczek), Magdalena Biegańska (matka ofiar Zdzisława Kaleta), Justyan Wasilewska (siostra Wojdy, Irena Karaś), Tomasz Schuchardt (prokurator Kiełczkowski), Adam Woronowicz (Władysław Kaleta), Ewelina Starejki (Roma Wojda), Tomasz Włosok (Stanisław Kula), Dariusz Chojnacki (mechanik Ryszard Mitek), Artur Paczesny (Wojciech Dąbrowski), Karolina Kowalska (Aśka), Kacper Sasin (Józef Karaś), Andrzej Popiel (Sławomir Łaba), Krzysztof Surówka (rolnik Boguś), Nel Kaczmarek (Krystyna Matuszek), Mateusz Górski (Stanisław Matuszek), Maria Kania (Matka Stasia), Marcina Bosak (Ojciec Stasia) i Natan Horodecki (Staś).

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Obok nich wystąpią także: Michał Żurawski, Michał Pawlik, Barbara Wypych, Marek Siudym, Mariusz Jakus, Sebastian Stankiewicz, Sebastian Pawlak, Krzysztof Wieszczek, Anna Korzeniecka, Barbara Kurzaj, Mikołaj Chroboczek, Agnieszka Radzikowska, Rozalia Rusak, Bernadetta Statkiewicz, Modest Ruciński, Hubert Miłkowski, Joanna Balasz, Łukasz Garlicki i inni.

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